Dragnea, Tariceanu si Ponta, in fata completului de 5 judecatori. Inalta Curte judeca astazi 97 de dosare

Completul lui Liviu Dragnea

C1: 32 de dosare

C2: 38 de dosare

C3: 27 de dosare

Ziare.

com

97 de dosare se afla pe masa celor trei completuri de 5 judecatori.In mod obisnuit, completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte au termene in zilele de luni. Activitatea acestor instante unde se judeca doar apelurile in dosarele grele a fost data peste cap ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale - care a constatat un conflict juridic - si a Curtii de Apel - ca urmare a unui proces deschis de Liviu Dragnea.Potrivit unor surse din magistratura, in cazul in care judecatorii nu administreaza probe in aceste dosare, se vor schimba din nou completurile, deoarece urmeaza sa se faca tragerea la sorti pentru anul 2019.Atentia va fi pe Completul 2, format din magistratii Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog si Aida Popa, care urmeaza sa solutioneze dosarul lui Liviu Dragnea.In cazul in care acest complet nu administreaza probe miercuri - cum ar fi audierea unui inculpat sau martor - componenta acestuia va fi schimbata, dupa cum am aratat.Pe de alta parte, surse din magistratura au explicat pentruca Liviu Dragnea are in acest caz un complet care i-ar fi favorabil.Luciana Mera si Lucia Rog au anulat recent mai multe interceptari in cazul primului patron Tel Drum, Marian Fiscuci, si al fostului deputat PSD de Teleorman, Adrian Simionescu.Aida Popa a fost vicepresedinte al Inaltei Curti, in perioada in care instanta era condusa de Livia Stanciu. Recent ea a trimis la Judecatoria Sectorului 1 dosarul lui Gabriel Oprea, in cazul accidentului mortal al politistului Bogdan Gigina. Motivul: nu exista un raport direct intre exercitarea atributiilor de serviciu ale lui Gabriel Oprea si acuzatia de ucidere din culpa.Alexandra Iuliana Rus este recent promovata la Inalta Curte, de catre Sectia de judecatori din CSM, condusa informal de catre Lia Savonea.a facut o analiza a celor mai mediatizate dosare care urmeaza sa fie discutate miercuri si cine sunt magistratii care le vor judeca.Completul 1 Penal este format din judecatorii Simona Nenita, Constantin Epure, Iulian Dragomir, Marius Foitos si Ionut Matei.Acest complet are pe rol un numar de 32 de dosare. Printre ele - procesele "Turceni- Rovinari" - cu fostul premier Victor Ponta si fostul senator Dan Sova, "Retrocedarile de paduri" - cu Viorel Hrebenciuc, Ioan Adam si Tudor Chiuariu, procesul fostului deputat PSD Sebastian Ghita - cazul cu fostul primar al orasului Ploiesti, spetele fostului senator PSD Victor Mocanu, procesul fostului consilier prezidential George Scutaru si al fostului deputat Dan Motreanu, precum si al fostului deputat Cristian Rizea.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare facute impotriva sentintelor definitive de fostul secretar al Elenei Udrea, Tudor Brezu, si de sotia fostului deputat PSD, Dan Bordeianu.Completul 2 Penal este format din judecatorii Luciana Mera, Simona Encean, Alexandra Iuliana Rus, Lucia Rog si Aida Popa.Acest complet are pe rol un numar de 38 de dosare. Printre acestea se numara DGASPC Teleorman-Liviu Dragnea sau cazul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de sefi de politie si parchete din Prahova.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare si revizuirile facute impotriva sentintelor definitive de fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, Rudel Obreja, fostul sef al ANAF, Serban Pop, fostul ministru al Energiei, Constantin Nita, fostul senator Dan Sova (CET Govora), fostul sef al DIPI Ilfov, Vlad Mihai, si fostul europarlamentar Adrian Severin.Completul 3 Penal este format din judecatorii Francisca Vasile, Silvia Cerbu, Hermina Iancu, Ioana Bogdan si Anca Alexandrescu.Acest complet are pe rol un numar de 27 de dosare. Printre procese sunt si cele care ii vizeaza pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, pe secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, pe fostii deputati Constantin Adascalitei si Mircea Rosca si pe fostul ministru Cristian David.In plus, mai sunt si contestatiile in anulare impotriva sentintelor definitive facute de fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, fostul deputat Dan Bordeianu si fostul senator Marius Isaila.