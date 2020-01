Dragnea vrea sa scape de inchisoare: Stau de opt luni nevinovat la Rahova (Video)

Video: Ziare.com

Avocata cere anularea condamnarii

Condamnarea

Ziare.

com

Inalta Curte urmeaza sa se pronunte marti pe cererea lui Liviu Dragnea, care solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, achitarea sa si eliberarea din penitenciar. In ultimul cuvant, Liviu Dragnea a sustinut ca este nevinovat."La doua lucruri vreau sa ma refer. In primul rand, la un neadevar - afirmatia DNA ca eu le-am cunoscut pe Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica, ca lucrau la DGASPC, dar de fapt veneau la partid, un neadevar ca multe altele folosite de acest parchet.Nu am initiat si nu am sustinut acest recurs in casatie ca as fi vinovat, dar am cautat incalcari ale deciziilor CCR pentru a iesi.Ramane la aprecierea dumneavostra daca voi sta in continuare nevinovat la inchisoare sau daca veti dispune eliberarea," spune fostul lider PSD.In timpul procesului, avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a sustinut ca fostul lider PSD a fost condamnat pentru o fapta care nu este prevazuta de legea penala. Aceasta face trimitere la deciziile CCR privind abuzul in serviciu, care stabilesc ca este infractiune doar daca se incalca legislatia primara.", explica aceasta. Liviu Dragnea a fost condamnat in acest caz pentru instigare la abuz in serviciu, infractiune retinuta in sarcina Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman."Instanta a rasturnat intelesul textelor de lege pe care le-au retinut in sarcina autorului infractiunii," sustine avocata.Potrivit aparatoarei lui Dragnea, din motivarea condamnarii, aceasta a inteles ca instantele au rasturnat sensul normelor din Codul Muncii, "au extras si au interpretat texte supletive, care contin un drept, si le-au interpretat drept obligatii ale angajatorilor.""In Codul Muncii NU exista mentionata o sanctiune pentru angajatorul care sta in pasivitate cu privire la sanctionarea disciplinara a angajatilor," pledeaza avocata.", conchide Flavia Teodosiu.Si avocatii Anisei Stoica si Adrianei Notorogeanu, cele doua secretare PSD angajate la DGASPC Teleorman, solicita achitarea clientelor lor. Motivarea: fapta pentru care a fost condamnata Floarea Alesu, autorul infractiunii de abuz in serviciu, nu ar fi prevazuta de legea penala.Concluzii similare pun si avocatii Floarei Alesu.Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectia Copilului Teleorman.Fostul lider social-democrat a contestat condamnarea prin introducerea a doi cai extraordinare de atac - contestatia in anulare si recursul in casatie.Pe 10 decembrie 2019, magistratii i-au respins contestatia in anulare , urmand ca recursul in casatie sa se judece marti.Judecatorii au dispus citarea in instanta a lui Liviu Dragnea, dar si a altor inculpati din dosar, respectiv Floarea Alesu, Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica.Conform rechizitoriului intocmit de DNA, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.