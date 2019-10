Dupa Dragnea, inca o persoana condamnata in dosarul Angajarilor fictive cere anularea verdictului, in baza deciziei CCR

Ziare.

Olguta Sefu, fost director executiv adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual in acest dosar.Demersul ei la instanta suprema a fost declarat luni.Fostul lider PSD Liviu Dragnea a depus contestatie in anulare pentru a scapa de condamnarea in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman in care a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare. Conform site-ului ICCJ, contestatia in anulare a fost declarata vineri.Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in 27 mai, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.