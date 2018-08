Efectul de bumerang: Ce a aflat o lume intreaga despre Romania dupa scrisoarea lui Giuliani

Un om cu doua condamnari penale, Liviu Dragnea, liderul de facto al Romaniei

Guvernul Romaniai a luat de bun mesajul lui Giuliani

Inlaturarea lui Kovesi, protestele si lupta coruptilor cu anticoruptia

Concluzii

Romania este unul dintre cele mai corupte state din UE, unde politicieni condamnati la inchisoare schimba legi ca sa scape de sentinte,

Romania a avut un procuror sef laudat peste hotare, dar care a fost inlaturat sub acuzatia ca strica imaginea.

romanii lupta in strada impotriva coruptiei, pentru a-si apara democratia si principiile si valorile morale.

Scrisoarea avea antentul firmei de avocatura a lui Giuliani, iar lucrurile spuse in ea erau in opozitie totala cu pozitia oficiala exprimata de Ambasada SUA la Bucuresti si de Departamentul de Stat al SUA cu numeroase ocazii. Cu toate acestea, pentru ca Giuliani este la acest moment si seful echipei de avocati a presedintelui american Donald Trump, politicieni si oficiali din coalitia PSD-ALDE s-au grabit sa o prezinte drept punct de vedere oficial al Guvernului american.Ba chiar Liviu Dragnea a mers pana la a anunta ca Romania risca sa fie exclusa din NATO daca nu pune cat mai repede capat "atrocitatilor" si "abuzurilor ingrozitoare" comise "in numele luptei anticoruptie".Ambasada SUA la Bucuresti s-a delimitat rapid de scrisoare, aratand ca nu e altceva decat opinia unuei persoane fizice, cetatean american. Subiectul a facut insa multa valva in presa de peste Ocean, care a si obtinut de la Giuliani confirmarea ca a fost platit pentru a o trimite si ca documentul nu reprezinta sub nicio forma pozitia oficiala a SUA.Publicatii de renume mondial au alocat ample materiale pentru a le explica cititorilor contextul in care Giuliani a ajuns sa fie contractat pentru o asemenea actiune de lobby in Romania. Sa ne uitam insa la informatiile despre tara noastra care au facut inconjurul lumii cu ocazia acestui demers, pentru care cineva a si platit.Jurnalistii de la Bloomberg au prezentat situatia creata de scrisoarea lui Giuliani - "recomandarile il avantajau direct pe".In aceeasi linie au scris si cei de la New York Times - "Liviu Dragnea, liderului celui mai mare partid din Parlamentul Romaniei, a scris pe Facebook ca Giuliani "pune degetul pe rana".pentru ca a facut angajari fictive intr-o institutie de stat. Intr-un caz separat, in 2015,".O alta imagine despre situatia politica din Romania prezentata de NY Yimes este aceea ca ", starnind ingrijorari ca Romania merge pe calea democratiilor iliberale, precum Ungaria si Polonia". Washington Post analizeaza de asemenea reactia lui Liviu Dragnea la scrisoarea lui Giuliani si aminteste si ca acesta "pe care a avut-o cu el anul trecut"."Entuziasmul lui Dragnea in ce priveste scrisoarea lui Giuliani nu e chiar neasteptat: El insusipentru abuz in serviciu", mai scriu jurnalistii americani.NY Times relateaza si despredupa ce ambasadorul Romaniei la Washington a spus ca scrisoarea lui Giuliani este doar o actiune de lobby a unor persoane cu probleme cu justitia Prestigioasa publicatie remarca faptul ca MAE a anuntat ca il cheama pe Maior sa dea explicatii, pentru caWashington Post scrie ca planurile Guvernului de la Bucuresti de a slabi legislatia anticoruptie au fost primite cu proteste de strada si reactii dure si unitare de la Uniunea Europeana si Statele Unite, care au condamnat atacurile la democratie."Acum, partidul de guvernare prezinta recomandarile lui Giuliani intr-un mod care sugereaza ca SUA nu mai au aceeasi parere", scriu jurnalistii.Politico a remarcat ca Liviu Dragnea a salutat public scrisoarea lui Giuliani, pe care a comentat-o ca si cand ar fi fost pozitia oficiala a SUA."Liviu Dragnea, seful PSD, partidul aflat la guvernare, a luptat puternic sa scape de Kovesi. Elcu suspendare pentru frauda electorala la referendumul din 2012".Publicatiile prezinta pe larg si situatia creata pentru inlaturarea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie."Luna trecuta, Laura Codruta Kovesi, procurorul sef anticoruptie din Romania, a fost. Tensiunile au dus la ample proteste de strada. In cel mai recent, de pe 10 august, au avut loc ciocniri violente la Bucuresti ce s-au soldat cu peste 400 de raniti", scrie NY Times.pentru a arata ca ei vor ca lupta anticoruptie sa continue", scrie si NY Times.Si Washington Post scrie de rezultatele remarcabile ale Laurei Codruta Kovesi, dar si de faptul ca "".Politico aminteste de reactia unor oficiali americani atunci cand a fost demisa Kovesi, unul dintre ei fiind senatorul John McCain, care a decedat la sfarsitul saptamanii trecute., inclusiv de Comisia Europeana. Ea a fost selectata de Politico drept unul dintre cei 28 de europeni cu rezultate extraordinare in 2016. Insa a fost si tinta atacurilor unor politicieni romani care au acuzat-o ca ii vaneaza pentru a castiga simpatia media. Dupa ce ministrul Justitiei i-a cerut demisia, presedintele Klaus Iohannis s-a opus, dar in cele din urma Curtea Constitutionala i-a cerut sa o demita.fata de aceasta evolutie.", a relatat Politico.Articolul a fost preluat si de renumitul politolog american Francis Fukuyama , care a comentat scurt: "".Asadar, tragand linie, cititorii acestor materiale, care au fost preluate de multe alte publicatii, au aflat cacontext in care seful echipei de avocati a lui Donald Trump a fost platit sa trimita o scrisoare presedintelui tarii noastre, in care facea recomandari de care ar fi beneficiat exact acesti politicieni.Cetatenii lumii au mai aflat si caDar, nu in ultimul rand, lumea a aflat si caSi pentru toata aceasta "reclama" care nu a ajutat deloc Romania cineva, nu stim inca cine, a platit bani grei, avand in vedere ca onorariul lui Giuliani nu este deloc unul mic.In incheiere, lasam spre reflectie un citat din conferinta in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea din functie a Laurei Codruta Kovesi: