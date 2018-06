Forumul Judecatorilor cere interventia CSM dupa declaratiile facute de Dancila, Dan, Toader si Manda in cazul lui Dragnea

Care sunt declaratiile criticate

"Derapaj extrem de grav"

Ziare.

com

Este vorba de declaratii facute de premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si de senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei de control a SRI.FJR sustine ca declaratiile politicienilor "sunt de natura sa produca un impact negativ asupra sistemului judiciar, aducand atingere independentei, prestigiului si credibilitatii in ansamblul sau.""Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este singura autoritate statala care gestioneaza cariera magistratilor si are obligatia constitutionala de a apara independenta acestora, interesul de a proteja reputatia si de a asigura autoritatea magistratilor fiind superior aceluia de a permite o discutie libera asupra impartialitatii acestora", puncteaza FJR.Judecatorii arata ca rapoartele MCV subliniaza constant faptul ca ar trebui sa se intreprinda masuri suplimentare pentru a furniza un sprijin adecvat magistratilor impotriva carora sunt indreptate critici ce submineaza independenta justitiei, "nicidecum recomandarea ca ar fi necesare asalturi ale politicienilor asupra judecatorilor si procurorilor din Romania.""Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in acord cu regulile Constitutiei. Intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justitie, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, altii nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va mentine si dupa recursul din apel.""Am fost si voi fi alaturi de presedintele partidului, Liviu Dragnea, si sunt convinsa ca, pana la final, isi va demonstra nevinovatia. Nu este o decizie definitiva! Este evident ca aceasta sentinta este una politizata. Este raspunsul vindicativ nu numai la presiunea strazii, ci si la incercarea autoritatilor legislative si executive de a reforma statul de drept, acela real!""Am auzit ca doi judecatori au facut majoritatea pentru condamnare, ca unul a avut opinie separata, ca nu au luat in considerare decizia Curtii Constitutionale. Va spun cu deplina convingere ca o decizie a CCR nu poate sa nu fie luata in considerare chiar daca legiuitorul nu pune legea de acord (...) Nu emit puncte de vedere fara sa fi citit motivarea. Nu cred ca un judecator nu ia in considerare o decizie a CCR". (...) "Multi sunt condamnati in prima instanta si dupa aceea sunt achitati"."Liviu Dragnea a fost condamnat inca inainte de aflarea deciziei de astazi a judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dovada sta intreaga punere in scena a acestei piese: amanarile sentintei, pregatirea manifestatiilor pe facebook, mobilizarea pentru proteste in strada, citirea sentintei la ora de maxima audienta si cresterea tensiunii prin citirea sentintei lui Dragnea la sfarsitul sedintei. Nu este intamplatoare nici depunerea motiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila, fix cu o zi inainte de pronuntarea sentintei."FJR arata ca duritatea discursului politic indicat, pornind de la concepte de "sentinta politizata", "raspuns vindicativ al justitiei la presiunea strazii si la incercarea autoritatilor legislative si executive de a reforma statul de drept, acela real", "aplicarea legii sub influenta arbitrariului", "punere in scena a acestei piese: amanarile sentintei, pregatirea manifestatiilor pe Facebook, mobilizarea pentru proteste in strada, citirea sentintei la ora de maxima audienta si cresterea tensiunii prin citirea sentintei lui Dragnea la sfarsitul sedintei", respectiv "o decizie a CCR nu poate sa nu fie luata in considerare chiar daca legiuitorul nu pune legea de acord", este departe de a reprezenta o expresie a prezumtiei de nevinovatie, in raport de care niciun subiect de drept nu se poate indoi, cat timp nu s-a pronuntat o hotarare ramasa definitiva.", conchide FJR.In plus, judecatorii mai arata ca modalitatea de exprimare creeaza un dubiu greu de inlaturat cu privire la independenta magistratilor, cu consecinta afectarii imaginii sistemului de justitie.(I.S.)