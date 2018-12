Inalta Curte amana procesul lui Dragnea pana in ianuarie

Care este procedura

Ziare.

com

Asta dupa ce avocatul lui Constantin Balaban a facut cerere de amanare, deoarece nu s-a putut prezenta la acest termen dn motive medicale.Liviu Dragnea si inculpatii din acest dosar, mai putin Nicusor Gheorghe, au lipsit la termenul de astazi.Liderul PSD si Bombonica Prodana au fost reprezentati de avocati alesi.La inceputul lui 2019 va avea loc o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori de la ICCJ.Potrivit unor surse din magistratura, pentru ca actualul complet care il judeca pe Liviu Dragnea nu a administrat la termenul de azi probe in dosar, ar putea fi schimbat in 2019.Cel mai probabil, dosarul va ramane pe rolul Completului 2 Penal, dar se va trage la sorti componenta acestuia, adica alti magistrati il vor judeca pe Dragnea si pe ceilalti inculpati.Potrivit Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, tragerile la sorti pentru componenta completurilor de 5 judecatori se fac la inceputul anului.Articolul 32: "La inceputul fiecarui an, la propunerea presedintelui sau a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Colegiul de conducere aproba numarul si compunerea completurilor de 5 judecatori".Numarul 22 pe ordinea de zi este: "Efectele Deciziei nr. 685 din data de 7 noiembrie 2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei in ceea ce priveste completurile de 5 judecatori la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru anul 2019."Activitatea completurilor de 5 magistrati de la ICCJ, unde se judeca doar apelurile in dosarele grele, a fost data peste cap ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale - care a constatat un conflict juridic - si a Curtii de Apel - ca urmare a unui proces deschis de Liviu Dragnea.