Inalta Curte cere CSM sa-i apere independenta, dupa acuzatiile lui Vanghelie in cazul Dragnea

Reactia de luni vine dupa ce vineri ICCJ a reactionat la mai multe afirmatii facute de membri ai Guvernului, cum ar fi premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne Carmen Dan sau ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care au criticat sentinta de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea. Duminica, Marian Vanghelie a sustinut ca, pe 19 iunie, mai multi judecatori de la ICCJ s-au strans in casa lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, pentru a discuta despre unele dosare, inclusiv cel al lui Liviu Dragnea. Sentinta in cazul liderului PSD s-a dat pe 21 iunie."Eu astept sa ma dea in judecata, pentru ca spun foarte multe lucruri si nimeni nu ma da in judecata. Inteleg ca, mai nou, activeaza domnul Bulancea (Marius Bulancea, procuror-sef sectie din cadrul DNA- n.red.), care vrea sa se afirme, considerand ca va fi noul succesor al doamnei Kovesi. Si da telefon, e innebunit, da telefon la tot felul de judecatori pe care ii are agatati si le spune ca ar fi bine ca sa le transmita care sunt in dosarele mele sa ma judece mai repede, sa inchida dosarele si sa ma condamne", a spus Marian Vanghelie.Inalta Curte a invitat institutiile de presa scrisa si audiovizuala sa dea dovada de echilibru, atunci cand preiau si difuzeaza informatii, nesustinute de probe, cu privire la activitatea instantelor judecatoresti si la conduita judecatorilor.Magistratii au formulat un apel "catre persoanele si institutiile care lanseaza afirmatii in spatiul public, in sensul de a prezenta si probele care le sustin afirmatiile."I.S.