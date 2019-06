Inca o sentinta definitiva in dosarul lui Dragnea: Fosta sefa a Directiei Copilului Teleorman, condamnata pentru fals intelectual

Raportul falsificat

Rodica Milos, fosta Ogrinja, fosta Draghici, director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru fals intelectual, potrivit portalului instantelor. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel Bucuresti. Concret, instanta a admis apelul declarat de procurorii DNA in acest caz. Initial, Tribunalul Teleorman o condamnase pe fosta directoare la o amenda penala de 500 de lei pentru infractiunea de fals intelectual.Este a doua decizie de condamnare definitiva primita de Rodica Milos in ultima luna. Femeia a mai fost condamnata in dosarul Angajarilor fictive - Liviu Dragnea la 3 ani cu suspendare pentru abuz in serviciu.Rodica Milos a fost gasita vinovata ca a falsificat un raport de evaluare a performantelor profesionale in cazul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD, care erau angajate fictiv in cadrul DGASPC Teleorman.Potrivit minutei instantei, judecatorii au desfiintat si acest inscris, intitulat Raport de evaluare a performantelor profesionale, pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011.Cazul are legatura stransa cu dosarul Liviu Dragnea - Angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. In timp ce la Tribunalul Teleorman s-a judecat falsul intelectual, la Inalta Curte s-a judecat abuzul in serviciu.Practic, Milos si Botorogeanu au fost trimise in judecata si in dosarul in care liderul PSD este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua secretare PSD: Adriana Botorogeanu si Anisa-Niculina Stoica.In timp ce Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, fosta secretara PSD Teleorman, Adriana Botorogeanu, a primit o sentinta la 2 ani de inchisoare cu suspendare.