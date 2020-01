Instanta a respins contestatia facuta de Liviu Dragnea: Fostul lider PSD ramane in inchisoare

Ziare.

Decizia de astazi a instantei poate fi la randul ei contestata.Completul de judecata a fost format din Ionut Matei, Ioana Alina Ilie si Francisca Dragomir (presedinte).Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a sustinut joi in fata Inaltei Curti ca sta nevinovat de 8 luni in inchisoare, deoarece a fost condamnat, in faza de fond a procesului, de un complet de 3 judecatori de la ICCJ nespecializat in judecarea faptelor de coruptie."Doamna presedinte, am crezut si inca mai cred ca un om nu poate fi condamnat decat de o instanta constituita cu respectarea legii. In conditiile in care CCR a spus ca trebuie sa fie completuri specializate, nu cred ca se poate vorbi de o decizie echitabila," a afirmat Liviu Dragnea, din boxa arestatilor."Cu toate ca in presa s-a spus ca eu incerc sa ies cu orice pret din inchisoare, daca voiam, puteam sa platesc un pret, dar n-am vrut compromisuri. Si eu am dreptul la un proces echitabil si stau nevinovat de 8 luni la inchisoare," a conchis Dragnea.La iesirea din sala de judecata, in drum spre masina care-l ducea la Rahova, Dragnea a explicat jurnalistilor care ar fi fost acest pret: "Romania a fost pretul!"Cei doi avocati ai lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu si Corneliu Liviu Popescu, au sustinut ca Dragnea este detinut nelegal in inchisoare. Teoria lor este ca CCR a decis ca toate completurile de 3 judecatori de la Inalta Curte au fost nelegal constituite, potrivit unei hotarari luate dupa ce Dragnea a fost condmnat definitiv.Procurorul DNA a cerut respingerea cererii ca nefondata."Decizia CCR se aplica doar pentru viitor, in motivare se arata caror cazuri se aplica. Ipoteza contestatorului nu este printre acestea. Starea de detinere a detinutului Dragnea Nicolae Liviu este una legala, drept dovada sta si mandatul de executare a pedepsei," conchide DNA.