Justitia din Romania, analizata de un fost magistrat german: Condamnarea lui Dragnea este unul din succesele luptei anticoruptie

", este titlul articolului care a fost publicat in revista de specialitate " Betrifft Justiz " - Cu privire la Justitie.Potrivit sursei citate, Heinlein a fost judecator, presedinte de complet, la Tribunalul pentru cauze in materia dreptului muncii din Dusseldorf.Autoarea precizeaza ca pentru a redacta acest articol a folosit ca surse rapoartele MCV realizate de Comisia Europeana si declaratii ale unor asociatii de magistrati din Romania. "", explica Heinlein.Fostul magistrat arata ca, dupa Ungaria si Polonia, Romania este al treilea stat membru al UE care isi restructureaza fundamental sistemul sau judiciar, "totul fiind acompaniat de proteste, prezente tacute, strangerea de semnaturi initiata de judecatori si procurori, precum si de demonstratii ale societatii civile."In articol sunt trecute in revista toate modificarile majore aduse legislatiei si modul in care Guvernul si coalitia de la putere au facut aceste schimbari. Heinlein mentioneaza discusul public al politicienilor, in cazul afirmatiilor privind existenta "statului paralel" sau cele privind protocoalele procurori-SRI.", explica autoarea.Heinlein trece in revista toate modificarile legislative aduse Legilor Justitiei si Codurilor Penale, dar scrie si despre revocarea fostei sefe DNA, Laura Codruta Kovesi.In analiza este si un paragraf dedicat modului in care activitatea DNA a fost "destructurata".Potrivit acesteia, in raportul MCV din 25 ianuarie 2017, Comisia Europeana raporta ca DNA investigheaza in fiecare an un numar mare de cauze, deferind instantei sute de infractiuni de coruptie la nivelul cel mai inalt, precum si la nivel mediu.", scrie Ingrid HeinleinIn iunie 2018, Liviu Dragnea a fost condamanat de Inalta Curte de Justitie la 3 ani si 6 luni pentru instigare si abuz in serviciu in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman. Decizia nu este definitiva.", mai scrie Heinlein.Autoarea mai arata ca Guvernul si coalitia de partide care il sustin fac incercarea ca, prin pachetele lor de legi, sa ingradeasca investigatiile si urmarirea infractiunilor de coruptie prin limitarea caracterului penal si modificari procedurale.", concluzioneaza Heinlein.I.S.