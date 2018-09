Legea tacerii in Teleormanul lui Dragnea: "Stati in banca voastra!"; "Sa nu spuneti nimic!"

Frica de sef

"Imi pierdeam locul de munca"

chiar daca dispozitiile erau verbale, in mod categoric mi-as fi pierdut locul de munca.

Sa imi vad de treaba, cum si-au vazut si ceilalti

in situatia in care voi face un act impotriva lui Botorogeanu Adriana imi voi pierde locul de munca, atat eu, cat si sotia mea, Gheorghe Octavia

Sunt convinsa ca amenintarea era reala si, in situatia in care as fi refuzat sa intocmesc celor doua angajate rapoartele de evaluare, cu siguranta as fi suferit repercusiuni

puteam fi propusa la sanctiune de catre presedintele CJ, respectiv inculpatul Dragnea Liviu

Parasiti de curaj

exista o stare de temere generala de eventuale consecinte cu privire la siguranta locului de munca, in cazul in care cineva ar fi indraznit sa discute de situatia celor doua inculpate

Niciun angajat, nici sefii de serviciu in care figurau cele doua, nici colegii de serviciu nu aveau curajul sa ceara explicatii privitoare la absenta de la serviciu a celor doua

Protectia pe linie de partid

am aflat ca in realitate nu venea la serviciu, fiind de notorietate ca isi desfasura activitatea la secretariatul sediului PSD Teleorman

toata lumea stia ca cele doua, desi sunt platite pe functii in cadrul directiei, in realitate nu lucrau

am aflat ca cele doua persoane, Botorogeanu si Stoica, se bucurau de protectia presedintelui Consiliului Judetean Liviu Dragnea, in sensul ca lucrau la sediul partidului

in cadrul institutiei, era cunoscut de catre angajati faptul ca Botorogeanu Adriana lucra la sediul organizatiei PSD Teleorman si ca se bucura de protectia acestei organizatii politice si totodata ca aceasta este protejata de Bombonica Dragnea

in situatia in care as fi refuzat sa intocmesc celor doua angajate rapoartele de evaluare, cu siguranta as fi suferit repercusiuni

Situatia privilegiata

Eu am reprosat d-nei Alesu ca, in timp ce eu sunt sanctionata pentru 10 minute, iar altii lipsesc zile intregi, nu au fost sanctionati, iar doamna Alesu mi-a spus: Tacerea e de aur

Secretara a recunoscut protectia

Despre cele doua persoane se discuta si era cunoscut de angajatii institutiei ca in realitate au lucrat in cadrul organizatiei PSD Teleorman, chiar daca figurau angajate la DGASPC, institutie care se afla in subordinea Consiliului Judetean Teleorman

Acuzatiile

Detaliile apar in motivarea sentintei liderului PSD, Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare in dosarul angajarilor fictive . Decizia de condamnare a fost luata de magistratii Constantin Epure si Geanina Arghir. Cel de-al treilea judecator din complet, Stefan Pistol, a votat pentru achitarea politicianului.Toata lumea stia ca cele doua secretare de la PSD, Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu, nu vin la munca, dar primesc salariu. Totusi nimeni nu spunea nimic.Angajatii de la Directia Copilului Teleorman se temeau de eventuale consecinte din partea lui Dragnea, daca ar fi atras atentia asupra celor doua femei, arata magistratii.Exista temerea pierderii locului de munca, iar, atunci cand indrazneau sa atraga atentia asupra neregulilor descoperite in legatura cu cele doua angajate, erau avertizati "sa stea in banca lor" si/sau "sa taca".Inalta Curte a lasat in sprijinul acestor afirmatii mai multe citate relevante din declaratiile martorilor sau inculpatilor.Motivarea in acest caz are aproape 500 de pagini., angajata la DGASPC Teleorman, martora: "Avand in vedere ca ma subordonam in mod direct directorului general al DGASPC Teleorman, aceasta explicandu-mi foarte clar situatia in care se gasea atat ea, care era subordonata direct presedintelui Consiliului Judetean Teleorman, cat si cele doua angajate, am inteles ca acesta era un subiect inchis pentru mine, avand in vedere ca din experienta pe care o aveam in institutie, cunosteam ca in situatia in care nu m-as fi conformat dispozitiilor directorului general sau cu atat mai mult ale presedintelui Consiliului Judetean Teleorman,, angajat la DGASPC Teleorman, inculpat: "Alesu Floarea (sefa DGASPC Teleorman - n.red.) mi-a spus ca Botorogeanu Adriana figureaza ca si angajata de multi ani, din perioada fostului director Marineci, care a fost si deputat din partea PSD si ca institutiei i se aloca fonduri de catre Consiliul Judetean, motiv pentru care:.", angajat la DGASPC Teleorman, inculpat: "Mi-au creat temerea ca, care lucra, de asemenea, in cadrul DGASPC Teleorman, avand in vedere ca institutia este subordonata Consiliului Judetean Teleorman.", angajata la DGASPC Teleorman, inculpata: "Rodica Milos (directoare in cadrul DGASPC Telroman - n.red.) mi-a spus ca. (...), avand in vedere ca cele doua lucrau la organizatia PSD Teleorman, iar Liviu Dragnea era presedintele acelei organizatii si al Consiliului Judetean Teleorman.", sefa DGASPC Teleorman, inculpata: "Eram in relatii de subordonare ca director in raport cu Consiliul Judetean si, potrivit dispozitiilor legale,."Judecatorii insista pe capacitatea lui Dragnea de a determina anumite atitudini, comportamente, de a influenta opinii, totul pentru atingerea unui scop determinat. Acest lucru este demonstrat si de faptul ca la nivelul DGASPC Teleorman "."In sprijinul acestei afirmatii, magistratii citeaza din declaratia unei martore, care a lucrat la DGASPC Teleorman., angajata DGASPC Teleorman, martora: "Inca de la angajare mi s-a spus de catre directorii institutiei care le-au angajat ca cele doua angajate nu prea vor sa vina la serviciu la DGASPC Teleorman, in cadrul centrelor in care figurau angajate, deoarece vor lucra la sediul organizatiei PSD Teleorman. Mentionez ca acest fapt era unanim cunoscut de catre toti angajatii DGASPC, insa, avand in vedere ca institutia se subordona Consiliului Judetean Teleorman, atat aceasta institutie, cat si DGASPC aveau conducatori care aveau functii de conducere in cadrul partidului mentionat.".Magistratii mai arata ca in randul angajatilor DGASPC Teleorman era de notorietate ca cele doua secretare PSD, Botorogeanu si Stoica, nu se prezentau la serviciu, dar incasau drepturi salariale, "fapt care se datora protectiei din partea presedintelui Consiliului Judetean, protectie ce era exercitata prin intermediul directoarei Alesu Floarea"."Chiar daca in depozitiile lor nu au mentionat numele lui Dragnea Nicolae Liviu, ci au facut referiri la faptul ca cele doua isi desfasurau activitatea la sediul organizatiei judetene a PSD, al carei presedinte era acesta, in contextul faptic retinut, implicit, se refereau la persoana acestuia", motiveaza Inalta Curte., angajata la DGASPC Teleorman, martor: "Numita Botorogeanu Adriana am aflat ca era angajata in cadrul directiei, insa. Acest aspect era de notorietate si era cunoscut de majoritatea angajatilor, evident si de catre directori.", angajat la DGASPC Teleorman, martor: "Din cadrul Directiei, ci isi desfasurau activitate la sediul PSD. Aceasta situatie devenise atat de notorie incat era considerat aproape normal ca aceasta, ca si Stoica Anisa Niculina, sa nu vina la serviciu si sa-si incaseze salariul, deoarece se considera ca cele doua erau protejate avand in vedere ca lucrau la sediul Organizatiei Judetene a PSD.", angajata la DGASPC Teleorman, martor: "Dupa perchezitia efectuata de DNA, m-am interesat si eu de motivul cercetarilor si.", angajat la DGASPC Teleorman, inculpat: "Chiar daca nici de catre directorul general Alesu Floarea sau de catre directorul adjunct Milos Rodica nu mi s-a spus, in mod direct, niciodata cine anume o protejeaza pe Botorogeanu Adriana, in sensul ca mi s-a cerut sa o trec prezenta in pontaj si sa ii intocmesc raportul de evaluare si fisa cu atributiuni de serviciu,, de Dumitrescu, din cadrul Consiliului Judetean Teleorman si ca, de asemenea, Botorogeanu Adriana si sotul acesteia sunt oamenii de curte ai familiei Dragnea Bombonica.", angajata la DGASPC Teleorman, inculpat: "..., avand in vedere ca cele doua lucrau la organizatia PSD Teleorman, iar Liviu Dragnea era presedintele acelei organizatii si al Consiliului Judetean Teleorman."Faptul ca cele doua secretare se bucurau de protectie din partea presedintelui Consiliului Judetean, iar nu a altor persoane, protectie exercitata prin intermediul directorului executiv, este dovedit si prin tratamentul diferit aplicat celorlalti angajati fata de cel de care beneficiau Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa Niculina, arata Inalta Curte., angajata DGASPC Teleorman, martor: "Intr-o situatie in care am plecat de la serviciu cu 10 min. mai devreme, din dispozitia d-nei Alesu am fost sanctionata cu 2 ore din salariu, desi era de notorietate ca anumite persoane nu veneau la serviciu.Or, daca nu ar fi existat determinarea inculpatei Alesu Floarea de catre inculpatul Dragnea Nicolae Liviu in decizia de a fi mentinute in functie cele doua angajate si protectia din partea acestuia, remarca inculpatei Alesu nu ar fi avut vreun sens sa fie facuta"., secretara la PSD, angajata fictiv la DGASPC Teleorman, inculpata: "Cred ca in situatia in care un alt angajat al DGASPC Teleorman nu ar fi mers la serviciu si nu ar fi avut si calitatea de angajat al partidului, nu i-ar fi fost permisa absenta de la serviciu, de la DGASPC.", angajata DGASPC Teleorman, martor: "In randul angajatilor DGASPC Teleorman exista o nemultumire colectiva legata de faptul ca cele doua angajate, Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa Niculina, nu veneau la serviciu si de catre conducerea DGASPC Teleorman le era tolerat acest lucru, iar celorlalti angajati, care intarziau la serviciu sau aveau diferite probleme, le erau aplicate sanctiuni de catre conducerea institutiei (...) toti directorii ocupau functiile de conducere fiind sustinuti politic de catre PSD Teleorman.", angajata DGASPC Teleorman, martor: "Aceste aspecte (ca cele doua angajate nu se prezentau la serviciu- n.red.) erau cunoscute de catre toti angajatii DGASPC care lucrau in sediul central si de cele mai multe ori cand unora dintre ei, pentru faptul ca intarziau la serviciu, le erau facute observatii de catre sefii de serviciu, acestea comentau in cadrul institutiei si reprosau faptul ca cele doua nu vin deloc la serviciu si nu li se intampla nimic (...) .."Liviu Dragnea (56 de ani) a fost gasit vinovat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (50 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (45 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.Liviu Dragnea a contestat condamnarea la completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.