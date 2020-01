Liviu Dragnea a depus doua noi cereri de eliberare. Invoca decizia CCR pe completuri specializate

Ziare.

In cererea care a fost depusa luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie de avocatii lui Dragnea se arata ca fostul lider PSD formuleaza contestatie la executare."Din Decizia CCR nr 417 din 03.07.2019 rezulta indiscutabil ca sentinta penala prin care contestatorul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate si pe care acum o executa strict in temeiul acestei sentinte (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala) a fost pronuntata de un complet nelegal constituit, adica de o instanta care nu este prevazuta de lege, cu violarea dreptului la un proces echitabil", se arata in cererea depusa la ICCJ."Contestatorul (...) nu exercita vreo cale (ordinara sau extraordinara) de atac impotriva hotararii definitive de condamnare, nu pune in discutie temeinica si/sau legalitatea sau autoritatea de lucru judecat ale hotararii penale definitive de condamnare, ci solicita exclusiv, ca urmare a publicarii oficiale a deciziei CCR care constituie o impiedicare la executare", mai spune cererea.Decizia CCR a fost publicata in Monitorul Oficial pe 10 octombrie 2019.Tot luni, avocatii lui Dragnea au depus la Tribunalul Bucuresti o cerere de habeas corpus (recurs in drept prin care o persoana poate raporta o arestare ilegala sau o detentie ilegala in instanta), prin care fostul lider PSD solicita instantei sa constate caracterul nelegal al starii de privare de libertate incepand cu data de 10.10.2019 si sa dispuna punerea lui "de indata in libertate"."Prezenta cerere de habeas corpus urmareste exclusiv incetarea starii de detentie a petentului, deci punerea sa in libertate. Ea nu vizeaza deci sub nicio forma incetarea existentei juridice (prin desfiintare, anulare, modificare etc.) sau pierderea autoritatii de lucru judecat a sentintei penale de condamnare devenite definitive. (...) Asa fiind, starea actuala de privare de libertate (detentie) a contestatorului este rezultatul sentintei pronuntate de un complet de 3 judecatori al Sectiei penale a ICCJ (devenite definitive prin respingerea apelurilor pe latura penala), care a aplicat pedeapsa pe care o executa contestatorul.Contestatorul nu se afla in executarea vreunei pedepse aplicate de Completul de 5 judecatori penal al ICCJ, intrucat decizia de apel s-a limitat la a respinge apelurile pe latura penala ale contestatorului si parchetului, facand sa devina definitiva sentinta completului de 3 judecatori al Sectiei penale a ICCJ", se arata in documentul depus la Tribunalul Bucuresti.In document se precizeaza ca starea de privare de libertate a lui Dragnea a fost legala pana pe data publicarii oficiale a deciziei CCR privind completurile specializate (10 octombrie 2019), "devenind ilegala de la acea data si pana pe data viitoarei puneri in libertate a petentului"."In concluzie,", mai spune cererea.CCR a admis, in iulie, sesizarea privind conflictul dintre Parlament si ICCJ pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie . Prin urmare, magistratii CCR au constatat ca a existat conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ generat de neconstituirea completurilor specializate.Liviu Dragnea a fost condamnat, in mai 2019, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul privind angajarile fictive de la DGASPC Teleorman.