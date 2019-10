Cum functiona frica de Dragnea in Teleorman: Oricui i se putea gasi un nod in papura si putea fi dat afara de la serviciu

Prins cu apararea gresita

Cand probele se coroboreaza

Declaratia incriminatoare

"Aveau rol esential la PSD Teleorman"

Dragnea, prins cu minciuna

Dubla subordonare a sefei DGASPC

Cum functiona frica in Teleorman

Concluzia judecatorilor

Inalta Curte a facut, miercuri, publica decizia de condamnare a fostului lider PSD.Iata o parte din motivele de condamnare - Inalta Curte motiveaza de ce l-a trimis la inchisoare pe Liviu Dragnea: A afectat increderea functionarilor publici in raporturile de serviciu "Procedand la evaluarea tuturor probelor administrate in cauza, Inalta Curte de Casatie si Justitie,, iar criticile acestuia, prin aparatori, referitoare la lipsa de suport probator a solutiei de condamnare sunt nefondate," precizeaza judecatorii.In primul rand, magistratii au retinut ca avocatii lui Liviu Dragnea nu au contestat faptul ca cele doua secretare, Anisa Stoica si Adriana Botorogeanu, erau angajate in cadrul DGASPC Teleorman, "Judecatorii arata ca Dragnea a negat in declaratiile sale cunoasterea situatiei celor doua secretare, dar si faptul ca ar fi avut vreo discutie cu fosta sefa a DGASPC Teleorman cu privire la situatia acestora. Dragnea doar a recunoscut o intalnire cu Anisa Stoica, anterioare angajarii femeii la DGASPC Teleorman, in cadrul careia s-a abordat problema unei colaborari a acesteia cu partidul pe probleme de comunicare."Apararea apelantului inculpat () este infirmata de declaratiile constante ale inculpatelor Alesu Floarea si Stoica Anisa, care se coroboreaza si cu celelalte mijloace de proba, dupa cum se va arata in continuare in considerentele prezentei decizii, din care rezulta ca hotararea de a le mentine pe cele doua angajate in cadrul DGASCP Teleorman i-a apartinut si a determinat-o sa actioneze in acest scop pe inculpata Alesu Florea, director executiv in cadrul Directiei," motiveaza instanta.Judecatorii dau mai multe citate din declaratiile secretarelor si ale sefei DGASPC Teleorman. "Mi-a spus () ca are cunostinta despre situatie, ca va rezolva situatia in cel mai scurt timp, in sensul ca in cel mai scurt timp le va angaja la organizatia PSD", este o parte din declaratia Floarei Alesu."Inalta Curte de Casatie si Justitie, completul de 5 judecatori, in majoritate, constata ca imprejurarile de fapt rezultate din," motiveaza completul de 5 judecatori.Instanta citeaza pe pagini intregi declaratiile Anisei Stoica.," este o parte din declaratia Anisei Stoica.Judecatorii arata ca, contrar sustinerilor apararii lui Dragnea, se constata ca Anisa Stoica "."Ea confirma implicarea directa a lui Dragnea in rezolvarea problemei privind salarizarea sa pentru activitatea prestata in folosul Organizatiei judetene a PSD.Judecatorii prezinta declaratiile altor martori care confirma marturia secretarei PSD. In plus, aceasta declaratie este coroborata cu cea a Floarei Alesu."Contrar sustinerilor apararii, probatoriul confirma ca interesul pentru mentinerea ca angajate in cadrul DGASPC Teleorman, institutie de la care puteau obtine un salariu, apartinea inculpatului Dragnea Liviu.In acest sens, Inalta Curte de Casatie si Justitie, completul de 5 judecatori, in majoritate, retine ca", mai motiveaza Inalta Curte.Totodata, instanta de apel a retinut faptul ca, in cadrul organizatiei PSD Teleorman, nu existau fonduri pentru plata unor drepturi salariale corespunzatoare activitatilor desfasurate de Stoica si Botorogeanu."In contextul probator expus anterior, apar in mod evident nesincere declaratiile inculpatului Dragnea Liviu, care ocupa functia de presedinte al Organizatiei Judetene a PSD Teleorman, in sensul ca la sediul acestei organizatii nu erau angajati, nu exista secretara, ca se desfasurau activitati in afara orelor de program, o data sau de doua ori pe luna cand se intrunea biroul permanent judetean, ca nu stie motivul participarii la sedinte a lui Botorogeanu si Stoica, insasi ca nu cunoaste ca la sediul PSD sa fi fost nevoie de cele doua inculpate.Concluzia impusa de probatoriul anterior analizat este aceea ca exista un interes al inculpatului Dragnea Liviu, in calitate de presedinte al Organizatiei judetene PSD Teleorman, in mentinerea inculpatelor Botorogeanu si Stoica in cadrul DGASPC Teleorman, pentru a putea fi remunerate de aceasta institutie, in conditiile in care inculpatele nu erau platite pentru activitatea prestata de acestea la sediul Organizatiei PSD Teleorman.," conchide Inalta Curte.Magistratii arata ca sefa DGASPC, Floarea Alesu, era intr-o relatie de dubla subordonare fata de Dragnea: institutional - ca sef al CJ Teleorman, si pe linie politica - ca sef al PSD Teleorman."Aceasta dubla relatie de subordonare institutionala si politica era notorie la nivelul angajatilor de la DGASPC Teleorman si a determinat o reactie de acceptare a situatiei celor doua inculpate, despre care se cunostea ca lucrau efectiv la sediul Organizatiei PSD Teleorman, probatoriul administrat in cauza dovedind faptul ca aceasta stare de fapt era grefata, in realitate, pe o stare de temere cu privire la posibilitatea pierderii locului de munca, martorii invocand protectia de care se bucurau inculpatele Botorogeanu Adriana si Stoica Anisa", explica judecatorii.De altfel, instanta citeaza declaratiile mai multor martori care au lucrat la DGAPSC Teleorman.,".",", citata in sentinta."Ceea ce se constata din declaratiile martorilor si inculpatilor care au avut calitatea de angajati in cadrul DGASPC Teleorman este faptul ca aceeasi situatie de fapt, respectiv aceeasi stare de spirit, a existat indiferent de persoana care s-a aflat in toata acesta perioada la conducerea Directiei.Motivele invocate sunt, de asemenea, aceleasi si anume: subordonarea Directiei fata de Consiliul Judetean Teleorman si faptul ca inculpatele Botorogeanu si Stoica isi desfasurau activitatea la sediul PSD Teleorman.Fie in mod direct, fie indirect, prin referire la functia detinuta de acesta,", concluzioneaza completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.