Liviu Dragnea va iesi din inchisoare. Pentru o zi

Mai exact fostul lider PSD va fi invoit din penitenciar pentru o zi, la inceputul lunii noiembrie, sustin surse din sistem pentru Realitatea TV.Amintim ca Liviu Dragnea este inchis la Rahova din 27 mai , zi in care instanta suprema l-a condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul Angajarilor fictive din Teleorman."Dupa aproape 5 luni de puscarie - mai bine zis 2 luni, fiindca minimum 3 luni sunt necesare pentru cunoasterea locului de detinere a celui care a suprimat, prin partidul pe care l-a condus, sistemul penitenciar si a tratat cu sfidare conditiile de munca ale politistilor din penitenciare, beneficiaza de permisiunea iesirii din penitenciar pentru 1 zi", a declarat Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din Administratia Penitenciarelor, pentru Mediafax.In ultimele zile, Dragnea a recurs la doua cai de atac extraordinare, prin care vrea sa scape de sentinta: o contestatie in anulare si un recurs in casatie. Ambele actiuni au fost depuse la ICCJ, dupa ce instanta suprema a publicat motivarea sentintei sale.