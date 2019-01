Masuri compensatorii pentru VIP-urile condamnate: Toader se pregateste sa-i albeasca lui Dragnea cazierul

Anuntul lui Tudorel Toader

Pe 22 aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Dragnea a fost acuzat de folosirea influentei sau a autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau altul de foloase necuvenite.Trebuie spus ca, din cauza acestei condamnari, Liviu Dragnea nu poate ocupa o functie in Executiv. Astfel, articolul (2) din Legea 90/2000 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, in vigoare si astazi, are urmatoarea forma actualizata:"Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale,si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.""In termen scurt vom veni cu masuri reparatorii si pentru cei care au pierdut termenul sau au depasit termenul contestatiei in anulare, pentru ca avem chiar o decizie a Curtii Constitutionale din 2003 care spune ca egalitatea inseamna ca titularul dreptului dobandit prin actul normativ sa se afle in aceeasi ipoteza.Ori, ca a pierdut termenul de contestatie sau nu s-a aflat in aceeasi ipoteza, au fost condamnati de complete nelegal constituite", a anuntat Tudorel Toader, la Antena3.Ministrul Justitiei a dat de inteles ca ar urma sa fie modificat termenul prin care persoanele condamnate definitiv de completul de 5 judecatori, in perioada 2014-2018, pot ataca aceste sentinte printr-o cale de atac extraordinara, contestatia in anulare.Potrivit Codului de Procedura Penala, termenul in care poate fi introdusa aceasta contestatie in anulare este de 30 de zile de la data comunicarii deciziei instantei.Practic, potrivit actualelor prevederi legislative, contestatii in anulare au depus cateva zeci de persoane. Cererile au fost aprobate in principiu.Declaratiile facute de Tudorel Toader vin in concordanta cu cele facute de avocatul Toni Neacsu, cel care a aparat-o pe Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea.De altfel, Neacsu a adresat la sfarsitul anului trecut o petitie Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, in care solicita ca acesta sa sesizeze Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a articolului din Codul de Procedura Penala care prevede termenul de 30 de zile de la comunicare pentru introducerea unei contestatii in anulare.Astfel, toate persoanele condamnate de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte, din 2014 pana in prezent, sa poata face o contestatie in anulare impotriva acestor sentinte.Adrian Neacsu a numarat cel putin 350 de decizii luate de completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte in perioada vizata."Dreptatea ar trebui sa fie aceeasi pentru toti cei condamnati prin hotararile judecatoresti pronuntate de completurile de 5 judecatori de la ICCJ in materie penala de la 1 februarie 2014 pana in prezent", arata Neacsu.Din 2014 pana in prezent completurile de 5 judecatori au dat mai multe decizii definitive de condamanare in dosare mediatizate.Cele mai cunoscute: Adrian Nastase (Zambacccian), Relu Fenechiu (Transformatorul), Tudor Chiuariu (Posta Romana), Monica Iacob Ridzi (2 Mai), Miron Mitrea (mita), Codrut Seres (Hidroelectrica), Serban Bradisteanu (favorizarea infractorului), Corneliu Dobritoiu (Case pentru generali), Adrian Severin, cazul Microsoft- Dorin Cocos, Dumitru "Niro" Nicolae, Gabriel Sandu, Gheorghe Stefan, sau liderul PSD, Marian Neacsu (Conflict de interese) .