Ministrul Justitiei a dispus verificari la Penitenciarul Rahova dupa ce Dragnea a primit permisie pentru o zi

"Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public cu privire la modalitatea de acordare a unei recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar pentru o durata de 24 de ore,", se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata dupa-amiaza, de ANP.Conform sursei citate, ministrul Justitiei va fi informat privind rezultatele verificarilor si a masurilor legale care se impun.Din punct de vedere legal, permisia de o zi se acorda dupa patru luni, Liviu Dragnea fiind incarcerat de cinci luni.Sorin Dumitrascu, lider de sindicat la ANP, a declarat vineri la Digi24 ca "detinutii au dreptul sa primeasca recompense, problema e cand detinutii VIP le primesc si mai repede si mai des"."Mai e si o problema de legalitate.(...) Sunt detinuti care nu primesc niciodata, majoritatea de fapt nu primesc niciodata. Cei care primesc, primesc dupa un an, doi sau mai tarziu", a adaugat liderul de sindicat.Dragnea se afla la Penitenciarul Rahova, fiind condamnat la 3 ani si 6 luni de detentie in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea ar fi solicitat o permisie de o zi, cu ocazia aniversarii sale, iar in spatiul public au aparut informatii ca a iesit din penitenciar pentru 24 de ore.Dragnea mai este cercetat si in dosarul Tel Drum, iar seful interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat recent ca acest caz ar putea fi solutionat pana la finalul anului 2019."Procurorul este independent pe solutie si pe activitatea de urmarire penala. Practic, despre dosarul Tel Drum, eu sper ca pana la sfarsitul anului procurorul de caz sa dea o solutie. Am avut o discutie cu seful de sectie si procurorul de caz. Probabil pana la sfarsitul anului va fi data o solutie in acel caz", a precizat Calin Nistor.