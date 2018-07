O decizie care ar putea grabi sentinta finala pentru Liviu Dragnea. Sefa Inaltei Curti a cerut toate motivarile pana la 1 septembrie

Completul de 5 judecatori, ultimul cuvant

Ce se intampla in faza de apel

Apelul din cazul Referendumului: 6 luni

Ce decizii se pot da in apel

Ziare.

com

Masura ar putea grabi judecarea apelului in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare."Paleta de activitate de judecata a judecatorilor de penal este extrem, extrem de larga. Este asta o justificare pentru o intarziere nu prea mare a redactarilor. Din punctul meu de vedere, este imposibil la Inalta Curte, cel putin, sa respecti termenul de motivare de 30 de zile.S-au luat tot felul de masuri administrative, in prezent a fost redus mult numarul de dosare care au fost intarziate la motivare. Am acordat termen pana la 1 septembrie tuturor sa profite de vacanta judecatoreasca si sa-si termine stocul de dosare de redactat.In caz contrar, or sa suporte consecintele legii, respectiv voi sesiza Inspectia Judiciara, lucru pe care l-am mai facut si in alte situatii, nu ar fi o noutate pentru ei", a explicat Cristina Tarcea, pentru Realitatea TV. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat pe 21 iunie la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu , insa decizia nu este definitiva.Ultimul cuvant il va avea Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Cel mai probabil, Completul de 3 judecatori ar putea motiva decizia in toamna.Potrivit Codului de Procedura Penala, hotararea se redacteaza in cel mult 30 de zile de la pronuntare. De multe ori, insa, acest termen este mult depasit.In prezent, pe rolul instantelor sunt mai multe dosare mediatizate in care s-a dat prima sentinta si sunt in faza de redactare a motivarii, cum ar fi dosarele: Radu Mazare- "Retrocedarile de pe litoral" - sentinta din 10 iulie 2017, Neculai Ontanu - sentinta din 27 iulie 2017 sau Adrian Duicu - sentinta din 20 decembrie 2017.Inainte ca motivarea sa fioe redactata, nu poate incepe judecarea in faza de apel. Ziare.com a explicat ce se intampla in urmatoarea faza a procesului.In faza de apel, Completul de 5 judecatori poate readministra probele din prima instanta, dar si alte probe noi. In esenta, martorii-cheie vor putea fi reaudiati, iar inculpatii daca vor fi de acord pot face noi precizari, fata de declaratia data in faza de fond.Asa ca procesul in faza de apel ar putea sa nu fie la fel de lung precum cel din prima instanta. Procesul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman este pe rolul Inaltei Curti din 15 iulie 2016 si a avut 15 termene de judecata in faza de fond, in contextul in care unul dintre judecatori a fost schimbat, iar o parte din probe au fost readministrate.De exemplu, in cazul fostului ministru PSD, Dan Sova, judecat recent in cazul CET Govora, apelul a durat sase luni, din decembrie 2017 pana in iunie 2018. Procesul a fost finalizat in faza de apel in 10 termene.Intr-un alt caz recent finalizat, Gala Bute - Elena Udrea, apelul a durat tot sase luni, din decembrie 2017 pana in iunie 2018.Apelul in primul dosar al lui Dragnea, privind Referendumul, a durat tot sase luni: din septembrie 2015 pana in aprilie 2016. A fost nevoie de 10 termene de judecata, in contextul in care erau 45 de inculpati in dosar.Completul de 5 judecatori da decizia definitiva, care poate fi achitare, condamnare definitiva sau o decizie de rejudecare a intregului caz in prima instanta. Unul din cazurile celebre in care s-a dat rejudecare recent este cel al familiei Cosma.Rejudecarea insa este data in cazuri foarte rare la Completul de 5 judecatori.Cel mai probabil, soarta liderului PSD va fi decisa abia in primavara-vara anului viitor.I.S.