Ordonanta de Urgenta pentru salvarea lui Liviu Dragnea: Care sunt efectele dezincriminarii abuzului in serviciu

(Sursa: Bilantul Ministerului Public- 2017)

Presedintele PSD Liviu Dragnea a spus, in prima reactie dupa condamnarea in prima instanta ca greseala sa a fost sa treaca prin Parlament modificarile la Legile Justitiei si Codurile Penale. El a spus ca aceasta procedura este una greoaie, dand de inteles ca este posibil sa emita o ordonanta de urgenta.Liderul PSD a facut trimitere directa la Codul Penal si la infractiunea de abuz in serviciu. Reactia a venit la o zi dupa ce Inalta Curte l-a condamnat la 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu."Imi cer iertare miilor de romani care unii stau in puscarie pe un articol neconstitutional, altii sunt tarati in tribunale pe baza aceluiasi articol sovietic si altii sunt tarati pe la DNA si alte mii sau zeci de mii nici nu stiu ca au dosare. Imi cer iertare ca s-a lungit atat de mult elaborarea Codului Penal. Probabil ca nu o sa ma ierte," a declarat Dragnea.Liviu Dragnea a reluat vineri ceea ce premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au spus in declaratiile date dupa anuntarea sentintei liderului PSD, ca decizia de condamnare a lui Dragnea s-a dat fara a tine cont de deciziile CCR. Referirea se facea la decizia CCR de a recomanda legiuitorului sa puna un prag valoric pentru abuzul in serviciu, infractiune care nu a fost insa declarata neconstitutionala.Declaratiile acestora au primit reactii fara precedent din partea unei organizatii de judecatori, a CSM si a Inaltei Curti.In ceea ce priveste "articolul sovietic", Dragnea a preluat o idee lansata de seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care spunea la mijlocul lunii mai ca in cazul abuzului in serviciu s-ar impune dezincriminarea acestei infractiuni. "Aceasta prevedere este o mostenire din perioada comunista si stalinista si sa facem un Cod Penal care sa fie modern, comparabil cu prevederile care se regasesc la nivel european," spunea Tariceanu.Potrivit unei analize Ziare.com, care are la baza un document emis de CSM, infractiunea de abuz in serviciu este pedepsita in majoritatea statelor europene. Textul actualal infractiunii de abuz in serviciu in forma agravata, prevazut de Legea 78/2000 anticoruptie, reprezinta o materializare a prevederilor Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York, la 31 octombrie 2003, semnata de Romania la Merida si ratificata prin Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei.Zeci de demnitari, fosti ministri, primari, presedinti de consilii judetene, directori ai unor companii de stat sunt judecati in acest moment pentru aceasta infractiune.Cele mai cunoscute cazuri sunt Dosarele Microsoft si cele privind cauzele ANRP, dar si mai multe procese privind achizitiile la mai multe companii de stat, cum ar fi Loteria Nationala, CFR, Posta Romana, Electrica etc.Cele mai recente cazuti in care Inalta Curte a dat decizii definitive pentru aceasta infractiune: Dosarul CET Govora- Dan Sova, in care fostul sef al CET Govora, Mihai Balan a fost condamnat la 3 ani cu suspendare, sau dosarul Gala Bute, in care Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani, una dintre acestea avand legatura cu organizarea galei de box.Un alt caz celebru este cel al privind vanzarea subevaluata a hotelului Astoria, perla Societatii Feroviare de Turism, in care doi directori ai companiei de stat au fost condamnati la 5 ani, respectiv 6 ani. Potrivit datelor oficiale, din bilantul pe 2017 al DNA, peste jumatate din activitatea parchetului anticoruptie o reprezinta investigarea faptelor de abuz in serviciu (53%) . Este vorba de o infractiune specifica fraudei si coruptiei in domeniul achizitiilor publice.In anul 2017, procurorii DNA au avut de instrumentat 5.937 de dosare avand ca obiect infractiuni de abuz in serviciu., iar masurile asiguratorii instituite doar pentru acest tip de infractiuni au fost de peste 95 milioane euro.In raportul de sfarsit de an al Ministerului Public, dosarele pe abuz in serviciu sunt evidentiate pe ultimii 10 ani ani.O parte din dosarele de abuz in serviciu sunt trecute in forma agravanta prevazuta de Legea 78/2000 anticoruptie.In 2016, CCR a dezincriminat partial infractiunea si a decis ca incriminarea se face doar daca functionarul public incalca legislatia primara -adica legi sau ordonante de urgenta, si nu legislatia secundara - hotarari de guvern, hotarari de consilii locale sau diverse regulamente, coduri si ordine interioare etc.Ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, in anul 2017 au fost inchise 275 de dosare. In aceste dosare prejudiciul stabilit de procurori a fost de 148 milioane euro, care nu mai pot fi recuperate pentru bugetul statului.PSD a incercat sa modifice abuzul in serviciu si prin celebra OUG 13/2017 de modificare a Codurilor Penale. Atunci, ministrul Justitiei, Florin Iordache, si premierul Sorin Grindeanu au impus un prag valoric de 200.000 de lei pentru incriminarea infractiunii.Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz in serviciu pentru un prejudiciu de 108.000 de lei. Daca OUG 13/2017 intra in vigoare, Dragnea scapa imediat de problemele penale. De asemenea, Liviu Dragnnea este cercetat pentru abuz in serviciu si in celebrul dosar Tel Dum.In iunie 2017, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana a ridicat o exceptie la CCR privind aceasta infractiune. Era pentru a doua oara cand infractiunea ajungea la CCR. Curtea a respins atunci sesizarea ca inadmisibila, dar a aratat ca Legiuitorul are obligatia de a reglementa pragul valoric al pagubei si intensitatea vatamarii dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea infractiunii de abuz in serviciu, pasivitatea acestuia determinand aparitia unor situatii de incoerenta si instabilitate.Dupa decizia CCR, Dragnea declara ca specialistii trebuie sa stabileasca valoarea pragului pentru aceasta infractiune: "Cat va fi pragul, ca va fi un leu, ca va fi 5 lei, ca va fi 100 de lei, nu ma pricep eu la asta, aici cei care sunt de specialitate cred ca trebuie sa spuna lucrul asta". Liderul PSD spunea atunci ca va merge pe varianta dezbaterii parlamentare.