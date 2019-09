Povestea fostei sefe de la DGASPC Teleorman, care a fost condamnata de doua ori in dosarul lui Liviu Dragnea

Prima condamnare

Legatura cu cazul cazul lui Dragnea

Falsificarea actelor

Proba cheie: expertiza

Ziare.

com

Astfel motiveaza Curtea de Apel Bucuresti de ce a condamnat-o pe una dintre complicele lui Liviu Dragnea din dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. Initial, femeia fusese condamnata la Tribunalul Teleoman la plata unei amenzi penale, dar procurorii DNA au contestat decizia.Ea a fost gasita vinovata ca a falsificat un raport de evaluare in cazul uneia dintre secretarele PSD care erau angajate fictiv la DGASPC Teleorman.Este vorba de a doua condamnare primita de Rodica Milos, in acest caz. Ea a mai fost condamnata de Inalta Curte la 3 ani de inchisoare cu suspendare, dar pentru abuz in serviciu. Era o prezenta discreta in procesul care se desfasura la completul de 5 judecatori, deoarece atentia mass-media era atintita asupra lui Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Practic, prima condamnare a fost data de Inalta Curte pe 27 mai 2019, iar Curtea de Apel Bucuresti a dat cea de-a doua sentinta pe 10 iunie 2019.Cazul are legatura stransa cu dosarul Liviu Dragnea - Angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. In timp ce la Tribunalul Teleorman s-a judecat falsul intelectual, la Inalta Curte s-a judecat abuzul in serviciu."Curtea va avea in vedere elementele care tin de gravitatea concreta a infractiunii savarsite, imprejurarile si modul de comitere a acesteia, natura si gravitatea rezultatului produs, iar pe de alta parte, conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal, nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala a inculpatei, urmarind ca pedeapsa sa fie apta sa conduca la atingerea scopului preventiv-educativ avut in vedere de lege", explica Curtea de Apel Bucuresti.Practic, Milos a primit pedeapsa minima pentru fals intelectual, avand in vedere ca potrivit Codului penal, infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.Instanta a mai explicat ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea efectiva a acesteia, "avand in vedere circumstantele personale ale inculpatei - varsta, faptul ca are studii superioare, nu este cunoscuta cu antecedente penale si este o persoana integrata in societate dar si perioada relativ indelungata care s-a scurs de la momentul savarsirii infractiunii, aspecte care nu justifica in prezenta cauza executarea pedepsei de 6 luni inchisoare in regim de detentie".Dupa cum am aratat, Rodica Milos a fost gasita vinovata ca a falsificat un raport de evaluare a performantelor profesionale in cazul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD care erau angajate fictiv in cadrul DGASPC Teleorman."In analiza probatoriului administrat", explica instanta.Curtea de Apel Bucuresti a citat una din probele cheie, un raport grafoscopic care dezvaluia ca scrisul de pe acte era al fostei directoare: "raportul de expertiza criminalistica nr. 399/29 noiembrie 2016, intocmit de Institutul National de Expertize Criminalistice - Laboratorul Interjudetean de Expertize Criminalistice Bucuresti care a stabilit fara echivoc faptul ca raportul de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual, emis pentru Botorogeanu Adriana si corespunzator perioadei evaluate 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011, a fost semnat la rubricade Milos Rodica".