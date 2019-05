Presa internationala: Cel mai puternic om din Romania a ajuns la inchisoare pentru coruptie. Era Dragnea s-a incheiat

Ziare.

a titrat ca "Cea mai puternica persoana din Romania a fost trimisa la inchisoare pentru coruptie", in timp ceaminteste cum PSD a slabit independenta justitiei de cand a venit la putere in 2016."Liderul de facto al Romaniei a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare pentru coruptie, veste care a zguduit natiunea de la Marea Neagra pe fondul unor ciocniri cu Uniunea Europeana privind independenta justitiei", se arata in articolul Bloomberg.Publicatia americana noteaza ca aceasta este a treia lovitura pentru PSD in doua zile dupa o infrangere neasteptata la alegerile europarlamentare si un referendum care va bloca unele dintre eforturile sale de a reforma sistemul judiciar.Este precizat de asemenea ca oficialii de la Bruxelles s-ar putea sa taie din fondurile europene pentru tarile unde statul de drept nu este respectat, in afara de Romania fiind vizate si Ungaria si Polonia."Este o rusine, avand in vedere ca Romania detine presedintia Consiliului UE", se arata in articolul Bloomberg, fiind adaugat insa ca aceasta decizie nu va da jos Guvernul Dancila.informeaza ca PSD, de cand a ajuns la putere, "a slabit constant independenta justitiei, fiind aspru criticati de UE si declansand cele mai mari proteste stradale din ultimele decenii".Liviu Dragnea este numit si de Reuters ca fiind "cel mai puternic om din Romania" iar agentia noteaza si ca televiziunile romanesti au transmis in direct drumul sau catre inchisoarea din Rahova.Reuters face referire si la cei zeci de mii de romani din afara tarii care nu au putut vota la scrutinul de duminica, argumentand ca aceasta situatie a contribuit la infrangerea PSD in alegerile europarlamentare.In articol este citat si liderul USR, Dan Barna: "Era Liviu Dragnea s-a incheiat, una dintre cele mai intunecate din politica romaneasca din ultimii 30 de ani. Ne intoarcem in Europa".subliniaza ca este a doua oara cand presedintele camerei inferioare a Parlamentului este trimis la inchisoare dupa Adrian Nastase, cel care a fost si prim-ministru, insa Dragnea este primul care este condamnat cat inca este in functie.informeaza ca trimiterea la inchisoare a lui Dragnea vine dupa o "infrangere imensa" a PSD la alegerile europarlamentare de duminica."Politicianul a fost o figura cheie in reformele judiciare propuse de PSD care au slabit independenta justitiei si au dus la proteste masive si conflicte cu Uniunea Europeana", noteaza site-ul britanic.