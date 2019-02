Procesul Angajarilor fictive intra in faza finala: Dragnea va fi audiat ca inculpat pe 18 martie

Minuta Inaltei Curti

Apelul in acest caz ar putea dura foarte putin. Practic, in aceasta faza a procesului, completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a decis sa se administreze ca probe doar reaudierea a 3 inculpati si a 5 martori. Liviu Dragnea, Floarea Alesu si Olguta Sefu sunt citati pentru urmatorul termen.Pe de alta parte, judecatorii au respins mai multe probe solicitate de Liviu Dragnea.Inalta Curte a admis si una dintre probele solicitate de DNA, audierea fostei sefe a Resurselor Umane in cadrul DGASPC Teleorman, Jenica Dumitru. Femeia a dat si in faza de fond una dintre declaratiile cheie, care au cantarit in condamnarea liderului PSD.Jenica Dumitru a explicat si ca s-a plans de situatia celor doua sceretare PSD sefei sale, Floarea Alesu."Mi-a spus ca sa-mi vad de treaba mea si ca domnul presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea, stie de acest lucru. Situatia celor doua o mai discutam in fiecare an, cand faceam organigrama, iar Florea Alesu imi spunea aceleasi lucru, ca nu este treaba mea!", a rememorat Jenica.Decizia vine dupa ce, la termenul de ieri, inculpatii din acest dosar si procurorul DNA au solicitat mai multe probe. Inalta Curte s-a pronuntat pe solicitari luni seara."I. Admite, in parte, cererile de administrare de probe formulate de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, de inculpatii Alesu Floarea, Dragnea Nicolae Liviu si Sefu Olguta.Incuviinteaza administrarea probei testimoniale cu urmatorii martori:, pentru Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie, inculpatii Alesu Floarea si Sefu Olguta;- pentru inculpatul Dragnea Nicolae Liviu;pentru inculpata Sefu Olguta.II. Dispune citarea martorilor pentru termenul din 18.03.2019. Dispune reaudierea inculpatilor Dragnea Nicolae Liviu si Sefu Olguta si le pune in vedere sa se prezinte la termenul din 18.03.2019 Pronuntata in sedinta publica, astazi, 18 februarie 2019."