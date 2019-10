Scapa Liviu Dragnea de condamnare? Un avocat anunta prima contestatie in anulare in dosarul Angajarilor fictive

"Caz evident de contestatie in anulare"

Ziare.

com

Este vorba de dosarul in care fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu.Toni Neacsu este aparatorul Olgutei Sefu, fost director executiv adjunct la Protectia Copilului Teleorman, care a fost condamnata la o pedeapsa de 1 an de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani, pentru fals intelectual.Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac, iar unul dintre motivele pentru care poate fi depusa este cel potrivit caruia "."Avocatul a explicat pentruca motivele contestatiei in anulare sunt legate de modul in care au fost trase la sorti completurile de 5 judecatori.," explica Toni Neacsu.El face trimitere la motivarea data publicitatii de Curtea de Apel Bucuresti, care a anulat din acest motiv, pe 2 octombrie, o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii si doua hotarari ale Colegiului de Conducere a Inaltei Curti, care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori.Intr-o postare pe Facebook, Toni Neacsu explica intreaga situatie si anunta demersul pe care il va face la Inalta Curte. Potrivit acestuia, CCR a stabilit ca si hotararile Colegiului de conducere a Inaltei Curti in ce priveste completurile de 5 sunt acte administrative unilaterale cu caracter normativ si ar fi trebuit publicate in Monitorul Oficial."Potrivit instantei de contencios administrativ, hotararile anulate sunt acte administrative unilaterale cu caracter normativ care, pentru a produce efecte, trebuiau obligatoriu publicate in Monitorul Oficial.Potrivit art 11 alin 1 din Legea nr. 24/2000, actele administrative cu caracter normativ intra in vigoare doar de la momentul publicarii lor in Monitorul Oficial, pana atunci ele neexistand juridic si neputand produce nici un efect.Pana la solutionarea contestatiilor in anulare pe care le voi depune pentru clientii mei, ironia va face sa incerc sa fiu partener de sustineri juridice (prin interventie desigur) cu d-na Camelia Bogdan, in cadrul solutionarii recursului declarat de ICCJ impotriva deciziei CAB."