Sefa ICCJ, intrebata daca e intamplator ca e modificat abuzul in serviciu, de care e acuzat Dragnea: Nu cred in coincidente

Condamnarea lui Dragnea, opinia separata si amenintarile la adresa judecatorilor

"In general, nu cred in coincidente. Intotdeauna am fost un om de buna-credinta si am fost dispusa sa acord tuturor prezumtia de buna-credinta, dar, asa cum am mai aratat, pentru modificari legislative atat de substantiale este necesar un dialog, un dialog intre profesionisti, in primul rand, un dialog care sa aiba in vedere toate argumentele si stau si ma intreb daca un astfel de dialog, in conditii de celeritate, si in conditiile in care oricand se puteau face speculatie cu privire la situatia juridica a unuia sau a altuia dintre actorii din legislativ, ar putea conduce la reglementari general acceptate. Este o problema intr-adevar din punctul acesta de vedere", a afirmat Tarcea, intr-un interviu pentru Realitatea TV.De asemenea, intrebata daca presedintele Klaus Iohannis "are influenta" la instanta suprema pentru a interveni in dosarul lui Liviu Dragnea, Cristina Tarcea a dat asigurari ca "nimeni din afara nu are niciun fel de influenta".Presedintele instantei supreme a mai spus ca nu condamna "anumite pozitii ale partilor care au fost implicate intr-o procedura judiciara si care sunt nemultumite de rezultatul acelor proceduri", dar condamna "graba cu care alte medii sunt dispuse sa preia, sa amplifice, sa dezvolte fara niciun fel de probe sau argumente sustinerile acelor persoane care sunt interesate in cauza"."Singura influenta pe care o au judecatorii este aceea a probelor din dosar, a probelor legal obtinute si care conduc catre o solutie de achitare sau catre o solutie de condamnare. As mai vrea sa subliniez un lucru - eu nu condamn anumite pozitii ale partilor care au fost implicate intr-o procedura judiciara si care sunt nemultumite de rezultatul acelor proceduri.Condamn, in schimb, graba cu care alte medii, si nu ma refer neaparat la presa, sunt dispuse sa preia, sa amplifice, sa dezvolte fara niciun fel de probe sau argumente sustinerile acelor persoane care sunt interesate in cauza. Asta mi se pare de condamnat si cred ca ar trebui sa se indrepte. Pentru ca, asa cum partile pretind sa nu fie judecate in lipsa dovezilor, cred ca este o conditie de bun simt pe care si noi, cei din sistemul judiciar, o punem ca orice afirmatie care ne vizeaza sa nu fie doar o afirmatie de dragul afirmatiei, ci sustinuta de elemente cat de cat doveditoare a celor spuse", a declarat presedintele ICCJ.Cristina Tarcea a fost intrebata si de ce exista divergente in opiniile magistratilor in dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, ea spunand ca "nu este primul dosar din lume in care exista opinie separata" si ca opinii separate se fac si in materie penala, si in materie civila.Ea a mai spus ca "in urma unor luari de pozitie extrem de agresive si vehemente" impotriva judecatorilor Inaltei Curti, a fost convocata Adunarea Generala, in care "toata lumea a fost invitata la cumpatare si sa nu se arunce in aventura dezbaterii unor solutii pana cand nu lectureaza continutul hotararii judecatoresti"."In urma unor luari de pozitie extrem de agresive si vehemente impotriva judecatorilor Inaltei Curti, noi am avut o Adunare Generala in care am invitat pe toata lumea la cumpatare si sa nu se arunce in aventura dezbaterii unor solutii pana cand nu lectureaza continutul hotararii judecatoresti, pana nu lectureaza motivele care au stat la baza unei anumite solutii, fie ea de condamnare, fie de achitare. Nu o sa ma apuc eu acum, in lipsa unei motivari, in conditiile in care Penalul nici macar nu este specialitatea mea, sa fac comentarii intr-un sens sau altul.Tot ceea ce pot sa va asigur este ca s-a intamplat un lucru normal, opiniile separate sunt reglementate de Codul de Procedura Penala si de Codul de Procedura Civila si ca au existat si multe alte situatii in care opiniile separate s-au formulat. Urmeaza sa vedem in momentul in care se va redacta si hotararea si opinia separata pentru a cunoaste argumentele avute in vedere de cei trei judecatori in momentul in care au pronuntat o solutie", a declarat Tarcea.Intrebata daca judecatorii care au pronuntat sentinta in cazul lui Dragnea au reclamat ca simt o presiune si daca a luat cineva legatura cu ei, presedintele ICCJ a raspuns: "Niciunul dintre cei trei judecatori nu a sesizat un fapt de acest gen. (...) Nu cred ca cineva a indraznit sa ia legatura cu vreun judecator al cauzei. Asta, de altfel, ar reprezenta o infractiune si acea persoana risca sa se supuna unei infractiuni penale".In 21 iunie, liderul PSD , Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz in serviciu. El a fost achitat pentru infractiunea de fals intelectual.Suspendarea executarii pedepsei de doi ani primita de Liviu Dragnea in dosarul "Referendumul" a fost anulata, iar cele doua pedepse au fost contopite, rezultand o pedeapsa totala de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Decizia nu a fost luata in unanimitate de catre magistrati , existand si o opinie separata de achitare a lui Liviu Dragnea pentru infractiunea de instigare la abuz in serviciu.Decizia instantei supreme nu este definitiva, putand fi atacata la completul de cinci judecatori.