Tudorel Toader propune o modificare radicala pentru abuzul in serviciu, care ii scapa pe Dragnea si baronii locali

Este schimbata aproape total prin introducerea unui paragraf surpriza: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva."In dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, paguba din dosar o reprezinta salariul incasat necuvenit de cele doua secretare PSD, angajate la DGASPC Teleorman. Indirect, cel care a beneficiat de serviciile celor doua este PSD Teleorman, locul unde femeile lucrau de facto.Trebuie spus ca, in putine dintre dosarele de abuz in serviciu, "folosul patrimonial" este pentru "sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv". Acest lucru a fost evitat de presedinti de CJ, de primari sau de directori de institutii publice, pentru ca incalcau prevederile infractiunii de conflict de interese.Practic, in anchetele de abuz in serviciu, politicienii sau functionarii nu isi foloseau rudele, ci apelau la terti. Surse judiciare au explicat pentruca practic este vorba de o dezincriminare mascata a infractiunii de abuz in serviciu.In plus, in propunerea MJ, mai apare o alta prevedere, potrivit careia vatamarea trebuie "constatata in mod definitiv prin act al organului competent".Aceasta prevedere nu este argumentata, cine ar trebui sa constate aceasta vatamare, daca este vorba de o decizie data de o instanta de contencios-administrativ sau de un organ al statului cu atributii de control: corp de control, ANAF, Garda Financiara, Curtea de Conturi, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor etc?Este vorba de o procedura inedita care nu apare in definitia niciunei alte infractiuni.Limitele pedepsei scad de la maximul de 7 ani, la 5 ani - care ar duce la prescrierea mai multor dosare aflate pe rolul instantelor. Practic in cazul Dragnea-Bombonica, acuzatiile s-ar prescrie in 2018.Motivul: Termenele de prescriptie a raspunderii penale in cazul cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani, este de 5 ani. Faptele din dosarul DGASPC Telroman sunt savarsite in perioada 2013-2018."Fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern,, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva, mai mare decat echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei personane fizice sau juridice,", este propunerea Ministerului Justitiei.Articolul 297: "Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."Deputatul Stelian Ion (USR) a publicat pe Facebook modificarile propuse de Tudorel Toader."Dragnea scapa de condamnare. Cu el scapa si baronii locali. Cu ajutorul lui Tudorel Toader, avocatul infractorilor, Romania isi afirma pregnant statutul de Stat Mafiot", a scris Stelian Ion.I.S.