Un membru CSM cere apararea justitiei, dupa ce fostul judecator CCR Lazaroiu a spus ca Dragnea e condamnat politic

Lazaroiu, mandat record

"Cu siguranta"

Ziare.

com

Potrivit surselor citate, Mateescu ii mai cere Liei Savonea sa ia o pozitie institutionala in acest caz, avand in vedere afirmatiile grave facute de Petre Lazaroiu, al carui mandat la CCR s-a terminat in luna iunie.Judecatorul ar arata in cerere adresata Liei Savonea ca atunci cand o persoana califica o decizie judecatoareasca, care a fost decisa la cel mai inalt nivel - Inalta Curte de Casatie si Justitie - drept politica, duce in derizoriu infaptuirea actului de justitie, sustin sursele citate.Potrivit acestei solicitari, Mateescu vrea ca aceste lucruri sa fie discutate in prima sedinta a Sectiei pentru judecatori din cadrul CSM.Contactat de Ziare.com, Bogdan Mateescu a confirmat ca a facut o astfel de cerere de aparare a independentei Justitiei, dar nu a vrut sa ofere mai multe detalii.Petre Lazaroiu a fost judecator la CCR pentru o perioada record de 11 ani. El a fost numit in functie in anul 2008, de catre presedintele Romaniei, pentru un mandat de 2 ani, iar de la 2 iunie 2010 pentru un mandat de 9 ani.O controversa in jurul duratei mandatului lui Petre Lazaroiu a aparut anul trecut, dupa ce chiar Curtea Constitutionala a decis ca judecatorii nu pot adauga un mandat intreg la un rest de mandat si ca limita maxima este de 9 ani, asa cum prevede legea fundamentala.Fostul judecator CCR, a declarat miercuri dupa-masa la Antena 3, ca magistratii Curtii au amanat in mai multe randuri decizia legata de conflictul dintre Parlament si ICCJ din cauza presiunilor. Lazaroiu sustine ca in cazul lui Liviu Dragnea a fost vorba despre o condamnare politica., pentru ca si raportul meu, chiar daca nu a fost negru pe alb facut de admitere, raportul meu a fost cu stanga cu dreapta, cu aratat care sunt argumentele pro, care sunt argumentele contra, dar oricum indica, sau, pentru ca sunt doua chestiuni simple in joc, aici este vorba de... deci Inalta Curte a considerat, eu am pus intrebarea doamnei Tarcea in sedinta publica si am intrebat daca acel articol se mai respecta sau nu, sau trebuie sa se mai respecte si a spus ca in principiu nu ar trebui. Si a cazut in desuetitudine.Ori lucrurile sunt doua chestiuni, ori legea trebuie modificata, ori Inalta Curte trebuie sa aplice legea, nu trebuie sa faca ea alta lege. Aici este chestiunea de fond.Ori Inalta Curte a spus:, pe mine ma intereseaza ca legea asta chiar daca nu produce efecte negative, sa zic, ea nu trebuie aplicata.".Potrivit fostului judecator CCR, Liviu Dragnea are in acet moment motive de revizuire si de contestatie in anulare: "Eu nu cred ca tinta a fost bagarea lui Dragnea in puscarie, ci disparitia lui de pe scena politica".Inregistrarea interventiei lui Petre Lazaroiu,