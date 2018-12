Una dintre complicele lui Dragnea, condamnata pentru falsificarea actelor unei secretare PSD

Secretara parlamentarilor

Ziare.

com

Rodica Milos, fosta Ogrinja, fosta Draghici, a fost director in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.Tribunalul Teleorman a decis sa o condamne azi la o amenda penala de 500 de lei pentru infractiunea de fals intelectual. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.Rodica Milos a fost gasita vinovata ca a falsificat un raport de evaluare a performantelor profesionale in cazul Adrianei Botorogeanu, una dintre secretarele PSD, care erau angajate fictiv in cadrul DGASPC Teleorman. Potrivit minutei instantei, judecatorii au desfiintat si acest inscris, intitulat Raport de evaluare a performantelor profesionale, pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011.Cazul are legatura stransa cu dosarul Liviu Dragnea - Angajarile fictive de la DGASPC Teleorman. In timp ce la Tribunalul Teleorman s-a judecat falsul intelectual, la Inalta Curte s-a judecat abuzul in serviciu.Practic, Milos si Botorogeanu sunt trimise in judecata si in dosarul in care liderul PSD este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua secretare PSD: Adriana Botorogeanu si Anisa-Niculina Stoica. Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, dar dosarul este pe masa completului de 5 judecatori, iar maine are un prim termen.Rodica Milos a fost condamnata de Inalta Curte la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, iar fosta secretara PSD Teleorman, Adriana Botorogeanu: 2 ani de inchisoare cu suspendare.Botorogeanu a fost angajata la DGASPC aproape opt ani, in perioada 20 iulie 2005 - 31 decembrie 2013, dar nu a calcat o ora pe la birou, deoarece muncea la sediul PSD.Potrivit propriei marturii, Botorogeanu a lucrat in perioada 1994-2004 la diferite birouri parlamentare, ale unor deputati si senatori de Teleorman, care faceau parte din PSD."Am fost practic cea mai veche si longeviva persoana de la aceasta organizatie care si-a desfasurat activitatea la sediul PSD Teleorman", a punctat femeia. "Chiar daca sunt o persoana modesta si retrasa, sunt cunoscuta de foarte multi dintre membrii PSD Teleorman, inclusiv de catre persoanele care au detinut de-a lungul timpului functiile de conducere ale partidului", a mai declarat Botorogeanu.In 2004, cand PSD a intrat in opozitie, Botorogeanu a continuat sa lucreze la secretariatul organizatiei de partid, dar era platita de Fundatia pentru Politici Social Democrate Teleorman. Ea a fost angajata pentru o scurta perioada la societatea Tel Drum - despre care presa a dezvaluit ca ar fi controlata de Dragnea.Botorogeanu a spus ca a dat concurs la DGASPC si a fost angajata. "Am mers la DGASPC doar prima zi dupa angajare si doar ocazional, insa am inceput sa imi continui activitatea la sediul organizatiei Judetene a PSD Teleorman", a explicat Botorogeanu. Statul i-a platit acesteia drepturi salariale de 75.593 de lei.