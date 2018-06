120 de personalitati, organizatii si grupuri civice cer demisia lui Dragnea

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis luni, semnatarii arata ca "prezenta lui Liviu Dragnea ca inalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra Romaniei"."Dupa a doua condamnare a lui Liviu Dragnea; dupa discursul urii pe care el l-a revarsat, cu toata forta partidului pe care-l conduce, asupra societatii; dupa escaladarea tensiunii sociale la un nivel pe care Romania nu l-a mai cunoscut din anii '90 incoace - prezenta lui Liviu Dragnea ca inalt demnitar al statului are efecte nocive enorme asupra Romaniei", se arata in document.Potrivit sursei citate, Dragnea "saboteaza credibilitatea internationala a Romaniei", "devine, din al treilea om in stat, singurul om din stat", dar si "unica instanta a actului de justitie".Iata motivele exprimate de semnatari:"1. Liviu Dragnea. Parlamentul este al Romaniei, nu al unui partid. Pentru Romania, faptul ca. Ramanand la conducerea Parlamentului, Liviu Dragnea saboteaza simultan si institutia Parlamentului - si credibilitatea Romaniei.2. Liviu Dragnea devine, din al treilea om in stat,. Parlamentul trebuie sa ramana o institutie functionala si activa a Romaniei, controland decisiv procesul de legiferare. Decizia de a guverna prin OUG, cu scopul (formulat explicit de catre Liviu Dragnea) de a evita dezbaterea parlamentara, are drept efect anularea functiei Parlamentului - si transformarea guvernului intr-o institutie deopotriva executiva si legislativa, aflata sub controlul exclusiv al lui Liviu Dragnea. El3. Liviu Dragnea devine si. Dupa ce a confiscat integral puterea executiva si cea legislativa, Liviu Dragnea atenteaza si la puterea judecatoreasca. El. Avand sub control direct si personal toate puterile din stat (executiva, legislativa, judecatoreasca), precum si presa, Liviu Dragnea instaureaza o dictatura in interiorul Uniunii Europene", precizeaza semnatarii.De asemenea, acestia atrag atentia ca destinul european al Romaniei este pus in pericol."4. Liviu Dragnea pericliteaza destinul european al Romaniei. Din 1820 si pana azi, ne-am construit avand setul de valori europene drept model si ideal. In aceste doua secole, s-a muncit si s-a murit pentru ca Romania sa fie un stat european. Numai dictaturile au putut incetini sau opri temporar destinul nostru european. Transformand un om in statul insusi, precum si in unica instanta a actului de justitie, Liviu Dragnea construieste un model de dictator care e total incompatibil cu tot ceea ce inseamna Uniunea Europeana", se mai arata in document."Nu ne vom pierde credibilitatea internationala; nu vom permite unui singur om sa concentreze, in persoana lui, toate puterile statului; nu vom lasa justitia sa fie confiscata si exercitata de o singura persoana; nu vom accepta periclitarea destinului nostru european. Suntem prea puternic ancorati in constructia europeana si in valorile europene pentru ca acest lucru sa se poata intampla.Pentru toate aceste atentate impotriva Romaniei, Liviu Dragnea trebuie sa plece", mai precizeaza comunicatul.Semnatarii sunt:, scriitor, filozof, scriitor, filozof, scriitor,, scriitor,, dizident, politolog, profesor, pianist concertist, profesor, scriitor, regizor, actor, europarlamentar, scriitor, critic literar, fost ministru al Sanatatii, profesor, scriitor, scriitor, profesor, jurnalist, istoric, cercetator CNSAS, artist vizual, artist vizual, fiul disidentului Gheorghe Ursu, scriitor, profesor, producator de film, scriitor, critic literar, jurnalist, initiator Proclamatia de la Timisoara, scriitor, filozof, profesor, jurnalist, scriitor, profesor, scriitor, scriitor, politolog, scriitor, jurnalist, pianista, director de creatie, scriitor, profesor, jurnalist, fotograf, jurnalist, traducator, scriitor, fotograf, manager cultural, alpinist, realizator emisiuni radio-tv, jurnalist, jurnalist, regizor, scriitor, jurnalist, scriitor, profesor, artist vizual, fotograf, fotograf, publicist, viceprimar Sibiu, arhitect, fotograf, alpinist, antreprenor, avocat, regizor, ongist, ongist, jurist, avocat, arhitect, ironman, activist, secretar general Societatea Timisoara, activist, scriitoare, activist, pensionara, traducator, activist, activist, activistAlaturi de organizatiile si grupurile civice:Cererea vine in contextul in care Comitetul Executiv National al PSD a decis in sedinta de vineri sa il sustina in continuare pe presedintele social-democratilor , Liviu Dragnea, in toate functiile politice detinute de acesta.Totodata, dupa o scurta declaratie de presa sustinuta la finalul CEx, Liviu Dragnea a spus ca la Inalta Curte a avut loc o executie in masa. Cat despre viata sa publica dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare , el a promis ca ramane seful PSD si al Camerei Deputatilor si ca va merge pana la capat mai ferm si radical pana va zdrobi "statul paralel".