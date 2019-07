Adina Florea a cerut de la DNA un dosar in care este investigata favorizarea lui Dragnea la CEDO

Solicitarea DNA

Potrivit surselor citate, DNA deschisese un dosar in care cerceta cum a ajuns agentul guvernamental CEDO, Viorel Mocanu, sa sustina argumentele lui Dragnea in fata Curtii Europene in detrimentul intereselor Romaniei. Ancheta era deschisa "in rem" si viza fapta.In acest context, DNA a comunicat ieri catre SS mai multe documente din dosare. "Procesul verbal de sesizare din oficiu, sunt mai multe ordonante ale procurorilor. Le-au cerut pentru a le analiza," explica sursele citate.Procurorii DNA nu au vrut sa comenteze aceasta situatie. Intr-un raspuns trimis catre Ziare.com ei arata ca in acest caz poate da infomatii doar SS."Intrucat informatiile solicitate de dvs. vizeaza o presupusa cauza aflata in lucru la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a intra in posesia acestora, va rugam sa va adresati acestei structuri de Parchet", este raspunsul DNA.Surse judiciare au explicat pentruca, dupa ce DNA a deschis acest dosar, procurorii au solicitat de la CEDO mai multe documente, pentru a le analiza.In acest context, Viorel Mocanu ar fi facut la inceptul acestei saptamani o plangere la SS, impotriva procurorului DNA care instrumenteaza dosarul.Plangerea a fost depusa luni, iar marti procurorul SS, Adina Florea, ar fi solicitat de la DNA intregul dosar.", explica sursele citate.Ziare.com a solicitat un punct de vedere si de la agentul Romaniei la CEDO.Viorel Mocanu a ajuns in aceasta functie in februarie 2019, dupa ce Viorica Dancila a dat-o afara pe Catrinel Brumar. Agentul guvernamental este un avocat in varsta de 35 de ani, care a reprezentat, printre altii, inculpati celebri, ca Sorin Oprescu, Rovana Plumb, Oana Zavoranu si Florin Salam.