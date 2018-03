Afacerile milionarului Comana: Patru dintre imobilele cumparate de la Dragnea au fost vandute inainte sa puna DNA sechestru pe ele

Dosarul de la Tribunal

Cinci imobile vandute in 2015-2016

DNA cere confiscarea

Proprietatile din Turnu Magurele

"Cu privire la aceste imobile, Comana Adela declara verbal ca le-a instrainat in urma cu aproximativ 1 an si nu stie cu ce suma au fost vandute, intrucat vanzarea s-a facut prin mandatar."

Imperiul din Teleorman

Pensiunea din Navodari

Cu privire la imobilul mentionat la acest subpunct, Comana Adela declara verbal ca a fost instrainat in cursul lunilor aprilie - mai la pretul de 350.000 euro

La munte

Apartamentul din Bucuresti

Cu privire la apartamentul mentionat la acest subpunct, Comana Adela declara a fost instrainat la inceputul anului 2016 la pretul de 40.000 (cu aproximatie, nu-si aminteste exact)

Pe ce alte proprietati s-a pus sechestru

Partile sociale

Solicitarea anchetatorilor

In 2009, Costel Comana a facut sase achizitii imobiliare de la Dragnea, insa, in 2016, doar doua terenuri mai erau in proprietatea familiei Comana. Pe acestea procurorii DNA au pus sechestru.Celelalte patru au fost vandute de Adela Comana, fiica lui Costel Comana, in 2015, imediat dupa ce a facut succesiunea dupa tatal sau. Trei erau in Turnu Magurele (Teleorman) si unul in Navodari (Constanta). Unul dintre acestea a ajuns la firma la care actionar principal era fiul liderului PSD.Detaliile apar in dosarul in care partenerul de afaceri al lui Comana, Iorgu Ganea, asociat si administrator al companiei Regiotrans, Estrela Stefanescu, sef serviciu Urmarire Transporturi in cadrul CNCF CFR SA, firmele Regiotrans, Rail Force, RC CF Trans si Marub au fost trimisi in judecata. Cazul este pe rolul Tribunalului Bucuresti,Moartea lui Costel Comana a fost clasata de anchetatori drept sinucidere. Deoarece procurorii DNA il cercetau pe milionar pentru fapte care ar fi adus statului prejudicii de 236.238.281 lei (echivalentul a 54.506.882 euro), bani care au fost investiti in diverse afaceri sau imobile, acestia au pus sechestru asigurator pe mostenirea sa. Dupa moartea milionarului, in urma partajului succesoral, aceste bunuri au ajuns in posesia fiicei acestuia, Adela Comana.Adela Comana a facut succesiunea dupa tatal sau pe 28 mai 2015, la circa trei luni de la decesul lui Costel Comana. In esenta, tanara mostenise 12 imobile (terenuri, case, apartamente), conturi bancare si participatii la opt firme. Pe 15 iunie 2016, atunci cand procurorii DNA au pus sechestru pe mostenirea lui Comana, au constat ca cinci din aceste imobile fusesera vandute, in 2015, de Adela Comana.Dupa cum am aratat, era vorba de patru imobile achizitionate de la Liviu Dragnea, dar si de un apartament in centrul Capitalei. In final, sechestrul asigurator a fost pus doar pe sapte imobile, pe conturi, pe actiunile si pe partile sociale din firme.Potrivit actelor din dosarul de la Tribunalul Bucuresti, in cazul participatiilor la firme si a celor sapte imobile puse sub sechestru, procurorii cer judecatorilor ca la sfarsitul procesului sa constate ca milionarul a dobandit aceste bunuri in mod ilicit si sa le confiste."Totodata, s-a mai retinut ca apare ca necesara confiscarea sumelor de bani dobandite de catre Comana Adela in urma vanzarilor bunurilor mobile si imobile mostenite de la defunctul Comana Costel, fiind aplicabile dispozitiile art.112 alin.5 C.p.p. privind confiscarea in echivalent a banilor pana la concurenta valorii acestora, iar fata de acestea, vazand ca paguba de 1.118.913.815 lei (236.238.281 lei eur, conform celor retinute in prezentul rechizitoriu)(succesiunea legala, inclusiv prin acceptarea pasivului) ", arata procurorii in rechizitoriul din acest caz.Ziare.com a analizat imobilele mostenite de Adela Comana, pe care din acestea a fost pus sechestrul in iunie 2016 si care au fost instrainate in 2015, sau la inceputul anului 2016.Cele mai consistente proprietati pe care Costel Comana le-a achizitionat in 2009 de la Liviu Dragnea sunt in Turnu Magurele. Este vorba de trei imobile pe care Comana a platit 3,38 milioane de lei.Potrivit actelor depuse de procurorii DNA la Tribunalul Bucuresti, aceste imobile au fost dobandite de Costel Comana prin contractul autentificat sub nr. 2018 din 20 octombrie 2009, emis de BNP Draghici Nicoleta, la pretul total de 3.377.500 lei (circa 735.000 de euro).Procurorii DNA au aratat in actele citate:Pe aceste imobile nu s-a mai pus sechestru asigurator.In ordonanta DNA de instituire a sechetrului se arata care sunt aceste imobile.situat in Turnu Magurele, Soseaua DN 52 Turnu Magurele, impreuna cu toate cele 16 constructii edificate pe acesta (diverse imobile printre care si Hanul Diligentei). Rise Project a dezvaluit ca Hanul Diligentei este o proprietate, fosta de stat, pe care Dragnea si-ar fi transferat-o din patrimoniul firmei Modern SRL in anul 2005. Timp de aproape cinci decenii a fost restaurant si camping, popicarie si discoteca. Acum, hanul este in proiect de reconstructie si detinut de Marinangeli Nazzareno, un italian cu mai multe afaceri in zona Turnu Magurele. L-a cumparat in 2015 de la fiica lui Comana cu 38.500 de euro.situat in Turnu Magurele, Soseaua Alexandriei, nr. 16, jud. Teleorman. Rise Project a aratat ca istoria tranzactionarii terenului arata ca Liviu Dragnea a cumparat la mijlocul anilor '90, de la trei localnici, cu 1 milion de lei vechi, adica doar trei salarii medii. Terenul, un lot viran situat intr-o zona industriala, a ajuns acum la acelasi italian care a cumparat si Hanul Diligentei. I-a platit fiicei lui Comana 51.500 euro.situat in Turnu Magurele, Strada Primaverii, Sola 139, P 6, judetul Teleorman. Potrivit Rise Project, aceasta parcela este un teren nefolosit dintr-o margine a orasului si a ajuns la Dragnea prin lichidarea firmei Modern SRL, in care tot el era unicul asociat si care administra mai multe proprietati preluate de la stat. Rise Project a scris ca Adela Comana a returnat imobilul catre firma Zooveg 100 SRL, la care fiul liderului PSD, Stefan Valentin Dragnea, este principalul asociat.Un alt teren este in Navodari. Pe acesta, Comana l-a achizitionat de la Dragnea, tot pe 20 octombrie 2009. Pretul: 763.000 lei (circa 166.000 euro).Ordonanta DNA arata ca este un teren intravilan in suprafata de 492 mp., situat in Navodari, strada D 14, nr. 10, Trup Mamaia Nord, jud. Constanta, cu mentiunea ca pe teren este edificata o constructie neintabulata in regim de "Pensiune turistica D+P+2E+M", fiind notata autorizatia de construire nr. 157 din 02.07.2009. Conform autorizatiei de mai sus, valoarea imobilului este de 150.000 lei.", arata DNA. Asa ca nici pe aceasta proprietate, DNA nu a putut pune sechestrul.Alte doua terenuri pe care DNA a pus sechestrul sunt un teren intravilan in suprafata de 622 mp, situat in Azuga (Prahova), pe strada Florilor si un teren intravilan in suprafata de 921 mp, situat in Cheia (Prahova).Cele doua terenuri fusesera cumparate de Costel Comana de la Liviu Dragnea, tot pe 20 octombrie, in ziua in care s-au facut si tranzactile imobiliare din Teleorman. Pretul: 759.500 lei (circa 165.000 euro).Un alt imobil pe care DNA nu a mai putut pune sechetrul este un apartament de 68 mp in centrul Capitalei, in zona Piata Unirii (Bucuresti).Imobilul a fost dobandit de Comana in 2011 cu pretul de 194.481 lei. "", noteaza DNA.Procurorii DNA au mai pus sechestru asigurator pe alte cinci imobile, pe care Adela Comana le-a mostenit de la tatal sau. Este vorba de un teren intravilan in suprafata de 4500 mp, situat in Tatanir, Chilia Veche (Tulcea) - detinut de Costel Comana impreuna cu partenerul sau de afaceri, Iorgu Ganea, Pe o faneata in Brasov (128 mp) si una in Poiana Brasov (395 mp). Cele doua fantete fusesera cumparate de Costel Comana, in 2010 cu suma de 275.000 euro.DNA a mai pus sechetrul pe doua case care au fost in proprietatea lui Costel Comana, in Brasov (167 mp, P+M) si in Poiana Brasov (300 mp, D+P+2E+M).Nu in ultimul rand, anchetatorii au pus sechestru pe conturile bancare, actiunile si partile sociale pe care le detinea Costel Comana si pe care le-a mostenit fiica sa, Adela Comana.Este vorba de participatii la firmele: CDC Infra SRL (50%), CDC Star SRL (23,33%), Kronstandt Express SRL (50%), Marub SA (0,002 %), Mineral Oil SRL (42,85%), Rail Security SRL (30%), RC-CF Trans SRL (50%) si Regiotrans SRL (50%).Procurorii DNA mai cer Tribunalului Bucuresti ca pe parcursul judecarii acestui proces sa mentina sechestrul asigurator pe mostenirea lui Comana."La formularea acestei propuneri avem in vedere urmatoarele: aceste bunuri, parti sociale, respectiv sume de bani identificate in conturi, pot servi la garantarea repararii pagubei produse prin infractiunea de participatie improprie in modalitatea instigarii la infractiunea de acordarea subventiilor cu incalcarea legii retinuta in sarcina inculpatilor Ganea Iorgu, Regiotrans SRL, RC Trans SRL, Rail Force SRL (236.238.281 lei). La momentul instituirii masurii, astfel cum era precizat si in cuprinsul ordonantei, nu exista o constituire de parte civila in cauza, fiind precizat in ordonanta ca masura se instituie in vederea confiscarii speciale", mai arata DNA.In plus, mai acuza anchetatorii, Iorgu Ganea (care este trimis in judecata in acest dosar- n.red.) ar fi savarsit infractiunile impreuna cu Costel Comana, iar cei trimisi in judecata nu au achitat integral prejudiciului cauzat partii civile ANAF.