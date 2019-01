Ancheta de frauda cu fonduri UE la "Tel Drum de Neamt", o firma controlata de apropiati ai lui Dragnea

Societatea, in faliment

Sursa: Supervizor

Sesizarea SRI fotografiata

Ziare.

com

"Este vorba de falsuri care ar fi fost facute in cazul accesarii unor fonduri europene. Prejudiciul este de aproximativ 10 milioane de euro. Urmarirea penala este inceputapentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si vizeaza contracte incheiete cu compania Apaserv din Satu Mare. Pe firul anchetei au intrat OLAF, DLAF si DNA Oradea", explica sursele citate.Potrivit surselor citate, in ultima perioada, institutiile statului au facut mai multe acte procedurale in acest caz si au solicitat date de la ANAF si de la mai multe primarii din judetul Teleorman. Surse din cadrul administratiei locale au confirmat acest lucru pentru Ziare.com.Societatea 3T Construct din Piatra- Neamt a fost infiintata in iunie 2007, iar in prezent este in faliment. Ea este numita de mass-media "Tel Drum de Neamt", urmare a preluarii in 2010 de catre Petre Pitis (care a detinut 70% din actiuni pana ca firma sa intre in insolventa), dar si pentru ca a avut stranse legaturi financiare cu "firma mama" din Alexandria.3T Construct a fost folosita pentru licitatiile din nord-vestul si nord-estul Romaniei. Supervizor a publicat modul in care a explodat cifra de afaceri a firmei.Inainte de a intra in insolventa, in 2014, societatea a fost preluata de directorul comercial al Tel Drum, Nicoleta Pene, care a detinut 80%. In mai 2017, femeia s-a retras din societate. Nicoleta Pene a ajuns celebra in mass-media dupa ce Rise Project a publicat seria de articole "Valiza Tel Drum".Potrivit unei analize realizate de Supervizor, in momentul in care 3T Construct a intrat in faliment, firma avea datorii de 41,9 milioane de lei si cesionase mai multe contracte de achizitie publica pentru lucrari in Alexandria si Turnu Magurele.Numele firmei 3T Construct din Piatra- Neamt apare in dosarul fostului secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Valentin Raducu Preda, privind modul in care doua note SRI care-l priveau pe Liviu Dragnea si firma Tel Drum au fost fotografiate de fostul politist DNA, Dan Manolachi. Era vorba de implicarea firmelor 3T Construct si Tel Drum in licitatiile organizate de Apaserv Satu Mare si ACET Suceava.In 2017, Manolachi a fost gasit vinovat si de infractiunea de divulgare a secretului de stat dupa ce a fotografiat, pe 18 februarie 2013, in biroul din DNA, notele SRI care priveau societatea Tel Drum, dupa care a transmis camera fotografica lui Preda.Potrivit magistratilor, Preda voia sa-i puna "cat mai repede" la dispozitia lui Liviu Dragnea documentele clasificate emise de SRI care priveau societatea Tel Drum.Manolachi a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si luare de mita, in timp ce Preda a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, trafic de influenta si complicitate la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii.Cazul este in prezent pe rolul Inaltei Curti.