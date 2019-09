Au inceput audierile in Dosarul Belina: Shhaideh vrea ca judecatorul sa vada personal locul preferat de pescuit al lui Dragnea

Shhaideh, lista de martori

Trei dintre inculpati: fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh (actual consilier al premierului Viorica Dancila), fostul presedinte al CJ Teleorman si fost deputat PSD, Adrian Gadea (in prezent secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii), si Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerului Dezvoltarii, au aratat instantei ca vor da declaratii la un termen viitor.Sevil Shhaideh este aparata in acest dosar de Flavia Teodosiu, cea care-l apara si pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea. Trebuie spus ca timp de aproape cinci ore cat a durat sedinta de judecata, numele lui Liviu Dragnea, beneficiarul de facto al acestei afaceri, nu a fost pronuntat deloc. Insula Belina este locul favorit de pescuit al fostului lider PSD.Avocatii lui Adrian Gadea si Sevil Shhaideh au cerut instantei sa vina in insula Belina, sa vada situatia de la malul Dunarii, in termeni juridici - o cercetare la fata locului.Pe de alta parte, avocata Flavia Teodosiu cere instantei sa fie audiati suplimentar mai multi martori, printre care Eugen Nicolicea, Toni Grebla, Dumitru Iliescu, Ingrid Mocanu, Liviu Voinea, Lucia Varga, Maya Teodoriu - pentru a da detalii despre modul in care sunt promovate actele normative si care este traseul acestora.Acuzatiile in acest caz vizeaza modul in care a fost emisa o hotarare de guvern prin care insula Belina si bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, au trecut ilegal din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, pentru ca, doar la cateva zile, sa fie inchiriate ilegal firmei Tel Drum.Tribunalul Bucuresti le-a audiat la termenul de marti pe Rodica Gusa si Mariana Gheorghiu, asistenti registratori la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria, judecate pentru fals intelectual.Cele doua sunt judecate pentru ca au radiat din extrasele de Carte Funciara ale insulei Belina si ale bratului Pavel sarcinile notate in favoarea societatii Tel Drum. Era vorba de contracte de inchiriere semnate cu UAT Seaca. Totul s-ar fi facut sub pretextul indreptarii unei erori materiale.In fata magistratului de la Tribunalul Bucuresti, cele doua femei au spus ca ar fi fost vorba de o greseala, cauzata de volumul mare de munca."Nu ma simt vinovata de aceste acuzatii. Despre activitatea Biroului de Carte Funciara se cunoaste foarte putin, este o presiune si o munca uriasa, ceea ce justifica aparitia unor erori.Nu am savarsit nicio infractiune cu intentie, intrucat statul roman era proprietarul imobilului, iar detalii despre insula Belina si bratul Pavel nu am avut cunostinta la acel moment. Am aflat de ele dupa ce au inceput cercetarile in acest dosar", a explicat Gusa.Ea a repetat instantei de mai multe ori ca la Biroul de Cadastru din Alexandria sunt foarte putini angajati si ca este foarte mare volumul de munca.Totusi, una dintre intrebarile DNA a descumpanit-o: "", a venit raspunsul functionarei.Ea a explicat ca termenul de solutionare a solicitarilor era de 3 zile.Gusa a tinut sa precizee ca nimeni nu i-a cerut sa solutioneze rapid aceasta solicitare si ca nu stie pe nimeni care sa lucreze la Tel Drum.O declaratie aproape similara a dat si Mariana Gheorghiu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria."Nu mi-am dat seama. Am savarsit aceasta operatiune din cauza volumului mare de munca si a complexitatii muncii, care a dus la oboseala si surescitare", a gasit o explicatie femeia.Ea a precizat ca nu a savarsit cu nicio intentie aceasta eroare materiala si nici nu a constientizat producerea ei, pana la inceperea anchetei."Nu cunosc si nu am vorbit niciodata cu o persoana de la Tel Drum. Repet, nu am avut niciun interes in cauza, singura explicatie o reprezinta volumul mare de munca", a sustinut Gheorghiu.La finalul audierii celor doua functionare, judecatorul le-a intrebat daca accepta sa fie testate cu aparatul poligraf. "Da, suntem de acord," a venit raspunsul acestora.Dupa cum am aratat, cea mai interesanta solicitare a fost cea facuta de avocatii lui Adrian Gadea si Sevil Shhaideh, ca judecatorul sa faca o cercetare la fata locului.Magistratul care judeca acest caz, Bogdan Alexandru Dari, a anuntat ca se va pronunta pe aceasta solicitare si privind audierea unor martori suplimentari, pe 19 septembrie.Avocatul lui Gadea a tinut sa arate de ce ar trebui ca judecatorul sa vina la Belina."Va cer o cercetare locala. Din rechizitoiu si relatarile de presa se desprinde ideea ca o insula si un brat al Dunarii a fost inchiriata catre Tel Drum.Avocatul spune ca intregul proces ar trebui pornit de la aceasta cercetare. Potrivit acestuia, HG-ul din acest caz mai rau a facut firmei Tel Drum: "Ce detine Tel Drum este aproximativ 10% din tot ce se numeste bratul Pavel si insula Belina."", conchide avocatul.