Audieri de 7 ore in dosarul Belina: Cum a fost modificata geografia Romaniei pentru ca Dragnea sa pescuiasca linistit pe insula

O sedinta care a durat aproape 7 ore si care a fost intrerupta de doua ori. Una din pauze a fost ceruta chiar de avocata Flavia Teodosiu, care o reprezinta pe Sevil Shhaideh in acest caz, deoarece avea un alt proces intr-o sala alaturata, in care-l apara pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea.Revenind la procesul Belina, toti inculpatii VIP au fost prezenti in sala de judecata: Sevil Shhaideh, Adrian Gadea, fostul presedinte al CJ Teleorman, si Ionela Stoian, fost director in cadrul Ministerului Dezvoltarii. Din bancile din sala, ei au ascultat cu interes declaratiile martorilor.La termenul de marti au fost audiati patru martori, angajati in cadrul firmei Europrotect, cea care asigura paza insulei, dar si functionari in diverse institutii ale statului care au fost implicati in procedura de avizare a unor acte necesare adoptarii hotararii de guvern prin care insula Belina si bratul Pavel, situate in albia minora a Dunarii, proprietate a statului, au trecut din administrarea Ministerului Mediului - prin Administratia Nationala Apele Romane (ANAR), in administrarea CJ Teleorman.Una din intrebarile cheie: Bratul Pavel si insula Belina reprezinta albia minora a Dunarii?Potrivit acuzatiilor DNA, fostul ministru al Mediului, Rovana Plumb, a promovat HG 858/2013 prin care se modificau codurile de clasificatie ale insulei Belina si bratului Pavel, in sensul ca, pe hartie, se elimina apartenenta acestora la bazinul hidrografic al Dunarii.Astfel s-ar fi creat aparenta ca trecerea lor in administrarea CJ Teleorman nu mai impune adoptarea unei legi, ci este posibila doar printr-o hotarare de guvern. Trebuie spus ca acuzatiile in cazul Rovanei Plumb au fost clasate, deoarece Parlamentul a votat impotriva ridicarii imunitatii.Doi dintre martorii-cheie din acest caz, angajati in cadrul Apelor Romane, au fost fermi in fata judecatorului Bogdan Dari: insula apartine albiei minore a Dunarii!Fost director in cadrul Administratiei Nationale Apele Romane, in prezent pensionat, Cristian Ban a explicat ca insula Belina si Bratul Pavel fac parte din albia minora a Dunarii: "".Discutia a devenit incordata, dupa ce judecatorul a cerut mai multe detalii, iar avocata Flavia Teodosiu a sarit la atac."Cine poate sa stabileasca aceasta delimitare?" vine intrebarea magistratului Dari.", raspunde martorul.", ridica intrebarea Dari.", explica fostul director.Este momentul in care avocata lui Sevil Shhaideh citeste cu intonatie definitia albiei minore din Legea Apelor: "".Teoria acesteia este ca Bratul Pavel, care desparte insula Belina de judetul Teleorman, a colmatat, asa ca acesta nu mai poate asigura "curgerea nestingherita a apei". In plus, pentru a ajunge pe insula, au fost construite doua diguri, peste Bratul Pavel, asa ca acolo se poate ajunge de pe mal pe insula, pe un drum.Termenul acesta este cheia apararii:Judecatorul prezinta martorului o harta a insulei Belina.Fostul director este insa de neinduplecat: "".Moment in care avocata Teodosiu izbucneste: "".Martorul insa se tine tare si aduce un argument greu: ""."Stiintific, ce este acum?", insista judecatorul."Consider ca nu poate fi considerat ca cele doua bunuri nu fac parte din albia minora, daca se elimina cele doua diguri si se decolmateaza bratul, apa ar circula nestingherit", explica Cristian Ban, fost director al Apelor Romane.La randul sau, avocata nu se lasa: "pe insula se poate ajunge de pe mal!""Se ajunge pe insula prin interventia oamenilor", vine rapid raspunsul martorului. El vrea sa dea de inteles ca la mijloc nu este vorba de cauze naturale, ca e vorba de ceva artificial.In jocul intrebarilor intra si Sevil Shhaideh, care este curioasa sa afle daca odata ce insula este legata de mal prin drumuri, mai este insula? Nefiind o insula, mai este in albia minora?", spune apasat fostul director.Marian Zlatescu a lucrat din 1983 la Sistemul de Gospodarire a Apelor din Teleorman, subordonata Administratiei Nationale "Apele Romane". "Sunt inginer- sef acolo", spune acesta judecatorului Dari. In asteptarea audierii a stat pe holurile Tribunalului ore bune.Stie foarte bine istoria insulei si vorbeste despre proiectul lui Ceausescu, cel care a vrut sa faca o hidrocenrrala aici. Pe Belina, comunistii ar fi vrut sa amplaseze centrala electrica. Dupa ce lucrarile au fost abandonate, pe locul sapaturilor efectuate s-a itit un lac. Balta pe care pescuia Liviu Dragnea si prietenii lui.Avocata lui Sevil Shhaideh il ia la rost din prima, de ce pe actele semnate de Zlatescu care au ajuns la Ministerul Mediului nu apare mentiunea ca insula Belina si Bratul Pavel fac parte din albia minora a Dunarii.Martorul ridica din umeri, ar putea fi o eroare, de la ei plecau referatele de oportunitate, de vina ar fi cei de la Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea.Da insa detalii intersante, pe malul Dunarii porneste de la Turnu Magurele un dig de pamant de 4-5 metri inaltime, pana in judetul Giurgiu. A fost construit in anii '60 -'70, iar scopul lui este sa protejeze de inundatii localitatile riverane Dunarii.Fara sa vrea, demonteaza o parte din apararile facute de avocatul lui Sevil Shhaideh, ca insula nu este inundabila, deci pe ea se poate construi doar cu avize exceptionale. Povestea constructiilor pe insula are legatura cu solicitarea CJ Teleorman de a prelua insula sub pretextul ca acolo ar urma sa se construiasca o tabara pentru copii si o statiune turistica. In realitate, dupa ce au preluat-o in administrare au inchiriat-o societatii Tel Drum.", explica martorul."Belina este sau nu legata de mal?" il ia direct la intrebari avocata Teodosiu.", povesteste sigur pe el Zlatescu.Judecatorul insista cu o intrebare: "Exista posibilitatea reala ca acele zone sa fie inundate?""Da. Nu poti sa prevezi asta", raspunde martorul."Bratul Pavel face parte din albia minora a Dunarii?"O intrebare la care martorul raspunde fara dubii.", vine raspunsul acestuia.Procesul continua pe 25 februarie, cand instanta a stabilit sa fie audiati doi martori esentiali. Este vorba de doi angajati ai firmei Cobrex Trans, firma care detine elicopterul care a facut mai multe zboruri pe insula Belina.