Audieri dupa anularea interceptarilor SRI: Doi apropiati ai lui Dragnea, martori in procesul primului patron al firmei Tel Drum

Este vorba despre un dosar in care judecatorul de camera preliminara de la Inalta Curte a eliminat 535 de convorbiri telefonice interceptate de SRI in perioada iunie-noiembrie 2014, in baza unei decizii CCR date in 2016.La termenul de astazi al procesului au fost audiati doi martori-cheie, personaje cunoscute in judetul Teleorman ca fiind din anturajul lui Liviu Dragnea: Mircea Dumitrescu si Mihai Slavescu Putineanu.a fost administratorul public al judetului Teleorman timp de mai multi ani, functie din care s-a pensionat. El a fost cercetat initial in dosarul Belina, pentru complicitate la abuz in serviciu, dar in final DNA a clasat acuzatiile facute la adresa sa. Mircea Dumitrescu a dat o declaratie de martor favorabila lui Liviu Dragnea, in procesul Angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman.este finul lui Liviu Dragnea si afacerist de succes in Teleorman. Sotia lui Putineanu este verisoara Bombonicai Prodana - fosta sotie a liderului PSD, iar cuplul Dragnea i-a cununat pe cei doi.In acest dosar, Marian Fiscuci este reprezentat de Marian Nazat, acelasi avocat care-l apara si pe Liviu Dragnea. Fiscuci a venit astazi la proces si a fost atent la audierile celor doi martori.a fost reprezentat de avocat. Aparatorul fostului deputat PSD a explicat instantei ca clientul sau vrea sa dea o declaratie de martor in acest caz dupa finalizarea expertizei.Adrian Simionescu a fost vicepresedinte PSD Teleorman in perioada 2001-2012, fiind mana dreapta a lui Liviu Dragnea la conducerea organizatiei locale de partid. Politicianul a ocupat intre 2008 si 2009 functia de vicepresedinte al CJ Teleorman.este prieten din copilarie cu Liviu Dragnea, donator constant la PSD, a figurat timp de 4 ani in actele Tel Drum. A fost primul proprietar al firmei. Fiscuci si Dragnea sunt prieteni vechi, cei doi au absolvit impreuna in 1980 Colegiul Unirea din Turnu Magurele. Fiscuci a cumparat actiunile Tel Drum la privatizarea din 2001.Treptat, Fiscuci s-a retras din companie si s-a implicat in Proinvest, infiintata in 2001. Proinvest are afaceri in agricultura si intermediaza vanzarea de utilaje agricole.De altfel, in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, anchetat de DNA, Fiscuci este cercetat pentru constituirea unui grup infractional organizat. Practic, afaceristul ar fi devenit scriptic actionar majoritar al Tel Drum si a actionat ca un interpus al liderului PSD in administrarea societatii comerciale.In realitate, cel care ar fi controlat firma era liderul PSD.Potrivit DNA, Marian Fiscuci importa utilaje agricole prin firma Proinvest de la producatori din Franta, Germania, Polonia sau Olanda cum ar fi Claas, Maschio Gaspardo, Lemken si altii.Pentru a ocoli plata TVA-ului de 24%, a apelat la un lant economico-financiar si a introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, controlata de Adrian Simionescu, careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania.Tranzactiile comerciale realizate de firma bulgareasca Fan Speed catre beneficiarii finali, firme din Romania, erau scutite de TVA intrucat aveau regim de tranzactii intracomunitare. Astfel, au reusit sa aiba un pret competitiv, mai mic decat al concurentei, pe piata dealerilor de utilaje agricole.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) s-a constituit parte civila in acest dosar cu suma de 5.692.644 lei, reprezentand prejudiciul cauzat bugetului de stat.Mircea Dumitrescu a dat instantei detalii cu privire la modul in care firma fiului sau, D&D Agrivet, a cumparat un utilaj agricol. El a explicat Inaltei Curti ca s-a dus la firma Proinvest pentru a face aceasta achizitie, societatea despre care stia ca este a lui Fiscuci.Angajatii acestei firme i-ar fi explicat ca exista posibilitatea achizitionarii acestui utilaj, fara plata taxelor intracomunitare, prin intermediul societatii Fan Speed."Am aflat despre firma Fan Speed si modalitatea de achizitie intracomunitara si de la fermierii cu care am discutat. Intrucat valoarea utilajului era de 200.000 euro, iar D&D Agrivet nu avea aceasta suma.", a explicat Dumitrescu.", a conchis Mircea Dumitrescu.Mihai Slavescu Putineanu a fost zgarcit cu detaliile in fata judecatorilor, atunci cand a fost audiat ca martor.Avea nevoie de o semanatoare, in 2013-2014, iar pentru acest lucru ar fi luat legatura cu Fiscuci."Fiscuci mi-a zis ca a gasit o semanatoare care costa 20.000 euro. Ulterior, discutiile le-a purtat cu colegii mei", a fost laconic Putineanu.De altfel, el a si uitat ca la DNA declarase ca Fiscuci i-ar fi spus ca acest utilaj a fost adus din Bulgaria: "Nu-mi mai aduc aminte, a trecut mult timp, dar mentin declaratia data la DNA."Martorul a explicat judecatorilor ca, daca achizitia este facuta din Bulgaria, intra sub incidenta regulilor europene si nu se plateste TVA, "cu atat mai mult cu cat societatea noastra nu vindea produse agricole cu TVA."Intrebat de magistrati daca este cunocator al regimului taxelor si impozitelor, Putineanu a ridicat din umeri: "".