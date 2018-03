Avocat: Avea Dragnea comportament dictatorial? Judecator: Nu asta judecam aici! - Vezi ce au declarat martorii

"Dragnea era insa foarte exigent, voia performanta"

Un martor sugereaza ca una dintre secretare era, de fapt, protejata rivalului lui Dragnea

Avocatul lui Liviu Dragnea a cerut la termenul anterior sa fie audiati pentru miercuri: Silvia Oprescu, fost secretar general al judetului, care coordona direct DGASPC Teleorman, Liliana Magheru, director in cadrul CJ Teleorman, care sa faca precizari despre modul in care se faceau audientele la presedintele CJ Teleorman, si Timotei Stuparu, fost secretar executiv al PSD Teleorman.Intrebarile avocatului au vizat in primul rand informatii despre cele doua secretare PSD, insa a mai deviat de la subiect si a cerut detalii despre comportamentul liderului PSD, moment contestat de judecatori., secretar al judetului Teleorman. In 2006, tanara era consilier juridic la CJ Teleorman, iar in 2008 a fost numita temporar in functia de secretar al judetului Teleorman. Din 2010, Oprescu a fost numita permanent in functie. Printre atributiile ei avea si coordonarea DGASPC Teleorman. Ea a dat mai multe detalii despre cum functiona institutia si care era ierarhia.Silvia Oprescu este imbracata elegant, taior mulat pe corp, cu parul vopsit roz. Vorbeste respectuos despre Liviu Dragnea, pe care-l lauda ca un bun manager."Presedintele CJ nu avea nicio atributie referitoare la coordonarea DGASPC. Daca simteam nevoia, ma consultam cu acesta pe probleme de buget. Aici imi era mie mai greu sa ma descurc", a explicat Oprescu.Ea a aratat ca nu le cunostea pe secretarele PSD angajate la DGASPC Teleorman, insa a aflat despre ele cand a inceput ancheta."Niciunul dintre sefii DGASPC nu mi-a spus ca Dragnea le-ar proteja pe Stoica si Botorogeanu. Niciodata Dragnea Liviu nu s-a interesat despre situatia celor doua angajate", a tinut sa precizeze martora.Avocatul lui Liviu Dragnea incearca sa demonteze declaratiile unor martori care spuneau ca liderul PSD era cel care controla totul in cadrul CJ Teleorman.: Domnul Dragnea avea un comportament dictatorial?Nu.Niciuna din acuzatii nu vizeaza un comportament dictatorial al lui Liviu Dragnea. Nu apare nicaieri in rechizitoriu acest lucru. Nu asta judecam aici!Se insinueaza...Avea un comportament dictatorial?Nu, era insa foarte exigent. Voia performanta, dorea ca toate documentele sa fie impecabile."Cu certitudine afirm ca, in perioada 2006-2012, niciodata Liviu Dragnea, nici direct nici indirect, nu mi-a solicitat ca cele doua persoane, Botorogeanu si Stoica, sa fie angajate sau mentinute in functie in cadrul DGASPC Teleorman.De asemenea, afirm ca nicio alta persoana din cadrul DGASPV nu mi-a transmis daca exista o solicitare din partea lui Liviu Dragnea in legatura cu cele doua persoane", a declarat Silvia Oprescu. Ea a raspuns in acest caz unor intrebari adresate de Inalta Curte.. Ea ocupa in prezent functia de director executiv in cadrul CJ Teleorman. Este pe acelasi post din 2006.Liliana Magheru este o femeie trecuta de prima tinerete, imbracata modest. Este atenta la intrebari si detalii."Pe doamna Floarea Alesu (fosta sefa a DGASPC Teleorman, inculpata in dosar - n.red.) o stiu de cand era consilier judetean, aproximativ 2004-2005, iar pe Botorogeanu si Stoica le stiu din vedere, din 2005-2006", si-a inceput declaratia Magheru.Ea a explicat instantei ca pe secretarele PSD, angajate la DGASPC, nu le-a cunoscut in timpul atributiilor de serviciu. "Niciodata nu am auzit ca vreuna dintre cele doua ar fi fost protejatele lui Liviu Dragnea.", a tinut sa precizeze Magheru.Martora a povestit si despre participarea Floarei Alesu, fosta sefa a DGASPC Teleorman, la unele sedinte la CJ Teleorman, unde se discuta despre bugetul institutiei si finantare."La aceste intalniri participa Liviu Dragnea, eu, Floarea Alesu si secretarul judetului Teleorman", a explicat Magheru. Despre situatia celor doua secretare PSD, martora a declarat ca a aflat abia dupa inceperea anchetei."Eu, personal, pe intreaga durata 2006-2012, nu am avut cunostinta ca cele doua erau incadrate la DGASPC si isi desfasurau activitatea in alta parte. Niciodata nu am auzit in aceasta perioada despre aceste angajari, nu am stiut, nu mi s-a plans nimeni", a tinut sa precizeze directorul executiv.