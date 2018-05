Cazul Liviu Dragnea - Referendumul: Argumentele pentru modificarea care i-ar putea aduce revizuirea sentintei, desfiintate de judecatori

Cazul Liviu Dragnea

Analiza dura a judecatorilor

Procesul din Slovenia

Minuta vs. Sentinta

Concret, este vorba de modificarea articolului 406 din Codul de Procedura Penala, cel care stabileste ca motivarea unei sentinte trebuie semnata de toti judecatorii care au participat la ultimul termen de judecata la dezbateri, deliberari, pronuntarea sentintei.In cazul in care acest lucru nu este posibil, indiferent de motiv, atunci cauza se repune pe rol, deci practic se reia judecata ultimului termen intr-o noua componenta a completului de judecata.In acest context, se introduce un nou motiv de revizuire, ceea ce inseamna o cale extraordinara de atac - nemotivarea sau nesemnarea motivarii de catre toti judecatorii care au participat la luarea unei decizii.In cazul lui Liviu Dragnea, care a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, doi dintre cei cinci magistrati care au participat la dezbateri, la deliberari si la pronuntarea sentintei, nu au mai semnat sentinta.Judecatoarele Livia Stanciu si Luminita Zglimbea s-au pensionat intre momentul pronuntarii sentintei (aprilie 2016) si cel al publicarii motivarii (februarie 2017). In locul celor doua judecatoare, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de sefa instantei supreme, Cristina Tarcea.Intr-o analiza exhaustiva a modificarilor propuse de PSD-ALDE la Codurile Penale, Forumul Judecatorilor din Romania a analizat din punct de vedere juridic si aceasta schimbare."Initiatorul face confuzie intre dezbateri, pronuntarea solutiei si motivarea hotararii. O cauza nu mai poate fi pusa pe rol dupa pronuntarea solutiei, aceasta fiind deja solutionata", arata judecatorii.Dezbaterile au loc dupa finalizarea cercetarii judecatoresti, find reglementate de articolul 388 din Codul de Procedura Penala. Ulterior dezbaterilor, judecatorii delibereaza, iar rezultatul deliberarilor se consemneaza in minuta. Motivarea este un proces ulterior solutionarii cauzei, hotararea fiind deja luata, astfel ca in niciun caz dosarul nu mai poate fi repus pe rol, mai arata judecatorii.Pentru a argumenta modificarea propusa, este invocata sentinta intr-un caz judecat de CEDO - Cerovsek si Bozicnik impotriva Sloveniei. Doar ca acest caz vizeaza modificarea componentei completului de judecata, compus dintr-un singur judecator, care s-a pensionat dupa pronuntarea minutei.Motivarea sentintei, in cazul Cerovsek si Bozicnik impotriva Sloveniei, a fost realizata dupa proape 3 ani, de catre un alt judecator, pe baza probelor (preponderent testimoniale- declaratii) administrate in cauza si aflate la dosarul reconstituit al cauzei. Dosarul cauzei a fost pierdut dupa pronuntarea minutei."Curtea a considerat ca dreptul reclamantilor la un proces echitabil a fost incalcat din cauza faptului ca judecatorul care a condus procesul acestora nu a redactat o motivare scrisa pentru solutiile sale, precum si din cauza neadoptarii niciunei masuri adecvate pentru compensarea acestei deficiente, fie prin implicarea unui alt judecator intr-o etapa incipienta a procedurii, fie prin furnizarea unei motivari verbale", arata FJR.Forumul Judecatorilor din Romania arata ca in cazul din Slovenia este vorba de o situatie particulara. "Condamnarea statului sloven este si o consecinta a faptului ca motivarea hotararii in prima instanta a durat mai bine de 3 ani, iar judecatorul initial a administrat o serie de probe, de care s-a servit mai apoi in luarea unui verdict, intemeiat pe perceptia nemijlocita a unor declaratii de martori", mai arata judecatorii.Faptul ca acest caz, Cerovsek si Bozicnik impotriva Sloveniei, care este prezentat in expunerea de motive pentru modificarea Codurilor Penale, nu are legatura cu noua cauza de atac propusa de parlamentarii PSD-ALDE, a fost semnalat inca din 19 aprilie, de copresedintele Forumului Judecatorilor din Romania, Anca Codreanu. Intr-un interviu pentru Radio RFI , magistratul arata ca una este minuta sentintei, alta este motivarea ei."Pe fond, este invocata o cauza CEDO, care nu are de-a face cu semnarea motivarii hotararii de catre toti judecatorii, ci acea cauza CEDO se refera la nesemnarea minutei de catre unul dintre judecatori. Deci sa ne intelegem, una este minuta, care concretizeaza rezultatul deliberarii judecatorilor asupra solutiei, cand toti se inteleg ce solutie urmeaza sa dea intr-un anumit dosar, ca-i achitare, ca-i condamnare, ca-i incetare a procesului penal, suntem trei sau cinci sau unul sau doi, cati suntem si ne intelegem. Atunci toti redactam aceasta minuta, pe care toti o semnam. In completurile colegiale, intotdeauna unul dintre cei care au participat la aceste deliberari va redacta hotararea. Si aici avem dispozitie clara in regulamentul instantelor. Va dau un exemplu: un judecator isi motiveaza hotararea si pleaca in concediu. Este un caz foarte des intalnit. Atunci, o sa vedeti pe sute de hotarari judecatoresti ca in locul lui, la presedinte sau in locul celui care lipseste va figura mentiunea "pentru judecatorul X, plecat in concediu de odihna, semneaza presedintele instantei". Deci aceasta este o chestiune super-reglementata, este regulamentara si nu are in vedere cumva ca judecatorul nu si-a asumat solutia", a explicat Anca Codreanu.