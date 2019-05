CCR amana pentru a patra oara decizia in cazul completurilor specializate. Sesizarea PNL a fost respinsa

Decizia CCR, asteptata de Dragnea

Exceptia, ridicata de avocatii lui Dragnea

Argumentele lui Iordache si Tarcea

Totodata, CCR a respins solicitarea facuta de PNL, privind competenta lui Florin Iordache de a sesiza CCR, in locul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Curtea trebuiea sa precizeze daca presedintele Camerei Deputatilor isi poate delega atributia de sesizare a CCR catre unul dintre vicepresedinti.Daca CCR ar fi constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, la Inalta Curte s-ar fi repetat situatia din cazul completurilor de 5 judecatori. O parte din sentinte ar fi fost anulate, cazurile rejudecate, iar Inalta Curte ar trebui sa formeze astfel de completuri.O astfel de decizie a CCR l-ar fi putut scapa pe liderul PSD, Liviu Dragnea, de condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare primita in faza de fond a dosarului Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman. Chiar luni, la Inalta Curte, sunt stabilite pledoariile finale in acest proces intens mediatizat.Iata cum a fost inventataIn cazul completurilor specializate, este vorba chiar de exceptia ridicata de avocatii lui Liviu Dragnea in procesul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman (Dosarul "Bombonica"), in fata Completului de 5 judecatori.Practic, seful PSD cere, prin avocatii sai, sa se constate ca primul complet care l-a judecat, cel de fond, nu a fost legal constituit si judecata sa se reia de la zero.La sedinta CCR din 10 aprilie, vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a afirmat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a refuzat sa constituie completuri specializate, asa cum prevedea Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.