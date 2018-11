"CCR desfiinteaza prevederile din Codul de Procedura Penala facute cu dedicatie pentru Liviu Dragnea"

Verdict in unanimitate

Cazul Liviu Dragnea

Articolele cu dedicatie

Codul stabileste cine semneaza sentinta

"Modificarile sunt neclare"

Analizand textul criticat, Curtea constata ca notiunile folosite de legiuitor sunt neclare

Curtea constata ca legiuitorul a folosit expresii neconsacrate in Codul de Procedura Penala in detrimentul termenilor precis determinati de textele legale. Or, in opera de legiferare, acesta trebuie sa foloseasca o terminologie clara, neechivoca, susceptibila de interpretare si aplicare unitare

"Nu respecta exigentele"

Ziare.

com

Este vorba despre articolul privind semnarea motivarilor sentintelor judecatoresti, caz in care politicianul a dat Roamnia in judecata la CEDO.Curtea Constitutionala a publicat, miercuri, motivarea deciziei 633 din 12 octombrie 2018, referitoare la modificarile aduse Codului de Procedura Penala. Documentul are 430 de pagini. In motivare exista si doua opinii separate, formulate de judecatorii Daniel Morar si Liviu Stanciu. Curtea Constitutionala a constatat ca un numar de 64 de dispozitii din legea de modificare a Codului de Procedura Penala sunt neconstitutionale, in timp ce 31 de dispozitii pentru care s-au ridicat obiectii sunt constitutionale.Doua dintre prevederile declarare neconstitutionale au legatura directa cu Liviu Dragnea.Este vorba de modificarea adusa articolelor privind redactarea si semnarea sentintelor judecatoresti (articolul 406) si celui privind cazurile de revizuire a sentintelor definitive (articolul 453) . Decizia in cazul celor doua articole fost luata cu unanimitate de voturi.In cazul in care modificarile ar fi intrat in vigoare, Dragnea ar fi putut face o cerere de revizuire in Dosarul Referendumul, in care are condamnare definitiva la 2 ani de inchisoare cu suspendare.In cazul lui Liviu Dragnea, care a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare, doi dintre cei cinci magistrati care au participat la dezbateri, la deliberari si la pronuntarea sentintei nu au mai semnat motivarea.Judecatorii Livia Stanciu si Luminita Zglimbea s-au pensionat intre momentul pronuntarii sentintei (aprilie 2016) si cel al publicarii motivarii (februarie 2017).In locul celor doua, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de sefa instantei supreme, Cristina Tarcea.Modificarea articolului 406 din CPP stabilea ca motivarea unei sentinte trebuie semnata de toti judecatorii care au participat la ultimul termen de judecata la dezbateri, deliberari, pronuntarea sentintei.In cazul in care acest lucru nu este posibil, indiferent de motiv, atunci cauza se repunea pe rol, deci practic se relua judecata ultimului termen intr-o noua componenta a completului de judecata.In acest context, se introducea un nou motiv de revizuire, articolul 453, ceea ce inseamna o cale extraordinara de atac - nemotivarea sau nesemnarea motivarii de catre toti judecatorii care au participat la luarea unei decizii.In cazul modificarii articolului 406, CCR arata ca, in cazul completului cu judecator unic, hotararea se redacteaza si se semneaza de judecatorul cauzei, iar in cazul completului cu mai multi judecatori, hotararea se redacteaza de unul sau mai multi dintre judecatorii din completul care a solutionat cauza si se semneaza de toti judecatorii completului.Semnarea hotararii judecatoresti se realizeaza de membrii completului care au participat la dezbateri si la deliberari si de catre grefier."In caz de impiedicare a vreunuia dintre membrii completului de judecata de a semna, potrivit art.406 alin. (4) din cod, hotararea se semneaza in locul acestuia de presedintele completului, iar daca si presedintele completului este impiedicat a semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei", explica CCR.Cand impiedicarea il priveste pe grefier, hotararea se semneaza de grefierul-sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea.Or, noua reglementare prin folosirea a doua sintagme diferite cu privire la cele doua operatiuni, redactare - "", respectiv semnare - "", se creeaza incertitudine cu privire la categoria judecatorilor care semneaza hotararea, sustine CCR.", conchide CCR.Astfel, nu se intelege daca atunci cand s-a referit la judecatorii care au participat la administrarea probelor legiuitorul i-a avut in vedere pe judecatorii care realizeaza cercetarea judecatoreasca, conform art.376 si urmatoarele din cod.", motiveaza CCR.CCR: "."In cazul modificarii articolului 453, judecatorii CCR arata ca aceasta "vizeaza atingerea adusa autoritatii de lucru judecat atasate hotararii judecatoresti din ratiuni pur formaliste, generand o instabilitate nepermisa si fara precedent a raporturilor juridice."Este vorba de acest articol, ca motiv de revizure a sentintei definitive: "neredactarea si/sau nesemnarea hotararii de condamnare de judecatorul care a participat la solutionarea cauzei".Curtea arata ca norma nu respecta nici exigentele de tehnica legislativa, contravenind prevederilor art.16 alin. (1) si (2) din Legea nr.24/2000, intrucat introduce o contradictie cu prevederile art.406 din CPP.Intreaga motivare a deciziei CCR a fost publicata pe site-ul institutiei.