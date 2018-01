Cele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean Teleorman

conditii restrictive, astfel incat singurul ofertant ce poate obtine contractul sa fie Tel Drum SA

Cine este in spatele firmei

Povestea trenului reciclator

Contractele unde Tel Drum n-a avut concurent

Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 601F Cosoteni- Albesti, km 0+000-12+156 (12,156 km) " - contract in valoare de 14.087.099,42 lei;

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 612 A Balta Sarata - Plopii Slavitesti, km 36+317-47+790 (11,473 km) " - contract in valoare de 13,800,106.55 lei;

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 601F Albesti-Mavrodin, km 12+156-23_50 (11,344 km) " - contract in valoare de 13,915,373.9 lei;

Lucrari suplimentare privind obiectivul "Reabilitare DJ 543, limita judetului Olt-Prundu-Lunca, km 16+200-23+050" - contract in valoare de 2,044,647.42 lei;

Lucrari de intretinere curenta si periodica pentru drumurile judetene (numar anunt atribuire 106402/26.04.2011) - contract in valoare de 24,371,610.78 lei;

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 506 A Purani- Rasmiresti-limita judet Giurgiu, km 0+000-14+000 (14,000 km) " - contract in valoare de 11,215,692.14 lei;

Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii "Reabilitare tronson DJ 703, Silistea Gumesti - Ciolanesti, km 112+021-121+396 (9,375 km) " - contract in valoare de 967,486.6 lei.

Tel Drum, singura firma din judet care avea utilajul

Cine mai avea acest utilaj in Romania

agrement nr. 004-07/1087-2008 pentru "procedeu de reparare a imbracamintilor bituminoase in situ la rece cu utilajul Savalco", detinut de SC Grup Arcons SA Brasov;

agrement nr. 004-07/1138-2009 pentru "procedeu de reciclare in situ a straturilor rutiere cu adaos de bitum spumant, ciment sau alti lianti", detinut de SC Group DCM SRL Timisoara;

agrement nr. 004-07/1139-2009 pentru "procedeu de stabilizare in situ a pamanturilor cu lianti hidraulici", detinut de SC Group DCM SRL Timisoara;

agrement nr. 005-07/190-2009 pentru "procedeu de reciclare in situ a structurilor rutiere utilizand tehnologia bazata pe spuma de bitum si utilajul wirtgen 2500S", detinut de Aktor Societate Technica Anonima Grecia - Sucursala Bucuresti - Romania;

agrement nr. 004-07/938-2007 pentru "strat rutier stabilizat prin reciclare la rece in situ cu bitum spumat si ciment",detinut de Tel Drum Alexandria;

agrement nr. 004-07/937-2007 pentru "procedeu de reciclare la rece in situ a structurilor rutiere cu utilajul WR 2500", detinut de Tel Drum Alexandria.

Cine mai detinea astfel de utilaje in 2012

Contractele publice obtinute in baza prevederii

Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 601F Cosoteni- Albesti, km 0+000-12+156 (12,156 km) - contract in valoare de 14.087.099,42 lei (numar anunt atribuire 66004/03.08.2009);

Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 504B Trivalea Mosteni- Talpa, km 22+892-27+946 (5,054 km) " - contract in valoare de 6,605,137.97 lei (numar anunt atribuire 66006/03.08.2009);

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 612 A Balta Sarata - Plopii Slavitesti, km 36+317-47+790 (11,473 km) - contract in valoare de 13,800,106.55 lei (numar anunt atribuire 67848/07.09.2009);

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 601F Albesti-Mavrodin, km 12+156-23_50 (11,344 km) - contract in valoare de 13,915,373.9 lei (numar anunt atribuire 67837/07.09.2009);

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 612 Babaita - Orbeasca, km 34+150-39+354 (5,204 km) - contract in valoare de 13,163,643.61 lei (numar anunt atribuire 88625/03.08.2010);

Reabilitare DJ 506 Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000 - contract in valoare de 59,177,791.19 lei (numar anunt atribuire 89141/12.08.2010);

Proiectare si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 611 lim jud. Giurgiu-Gratia-Sarbeni-lim.jud. Dambovita, km 6+800-16+180 (9,380 km) " - contract in valoare de 15,081,314.27 lei (numar anunt atribuire 70474/20.10.2009).

Functionarii stiau despre acest utilaj, deoarece fusese vandut firmei Tel Drum chiar de CJ Teleorman, la un pret sub valoarea de amortizare. Totul se intampla cand judetul era condus de Liviu Dragnea. "Este o restrictie nejustificata", este concluzia procurorilor DNA.Descoperirea privind procedura viciata de atribuire a contractelor finantate din fonduri publice la nivelul CJ Teleorman a fost facuta de procurorul DNA care a investigat societatea Tel Drum, trimisa in judecata la finalul anului trecut pentru fraude europene. Firma si doi dintre directorii acesteia - Petre Pitis si Mircea Visan - au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru folosirea de documente false, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare, in 2016.De asemenea, un alt director al firmei, Florea Neda, precum si societatea WFA Impex SRL si un reprezentant al acestei societati, Ion Florian, au fost trimisi in judecata pentru complicitate. Intregul dosar a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti. Datele sunt din arhiva instantei bucurestene.In timpul anchetei din acest caz, procurorii DNA au observat ca reprezentantii CJ Teleorman au atribuit mai multe contracte, in perioada 2009-2010, prin crearea unor conditii artificiale in caietele de sarcini.Practic s-ar fi impus nejustificat. Cea mai vizibila restrictie a fost cea privind trenul reciclator stabilizator la rece "in situ".Alte firme din aceasta zona a tarii nu detineau un astfel de utilaj, cele mai multe firme folosind reciclarea la rece cu statie mobila. Astfel, DNA a deschis o noua ancheta vizand posibilele infractiuni de abuz in serviciu.Consiliul Judetean Teleorman a fost condus in perioada 2000-2012 de actualul lider PSD, Liviu Dragnea.Societatea Tel Drum apare in doua anchete ale procurorilor DNA. Cea mai cunoscuta este cea in care este vizat Liviu Dragnea, acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, fraude europene si abuz in serviciu. Una dintre acuzatii vizeaza chiar acest aspect, firma Tel Drum ar fi controlata de politician.Ancheta are legatura cu modul in care societatea Tel Drum a primit contracte finantate din fondurile publice nationale sau europene.Potrivit datelor de la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), in acest moment actionarii Tel Drum sunt Petre Pitis, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% si inca trei persoane, care detin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena si Costache Mirela.De asemenea, datele de la Registrul Comertului arata ca Mircea Visan este imputernicit sa semneze in numele si pentru societatea Tel Drum.Actionariatul a fost facut public dupa ce mass-media a dezvaluit ca in spatele firmei s-ar afla presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca cei care conduc Tel Drum sunt oamenii sai de incredere. Dragnea a negat vehement aceasta infomatie. Si Petre Pitis a negat orice legatura cu Dragnea si ca ar fi interfata politicianului."M-ati innebunit cu personajul asta! Il cunosc ca-i din judet, am jucat cu el fotbal in liceu cand eram elev in clasa a XI-a", a explicat directorul Tel Drum, in august 2017, la DNA.In ceea ce priveste participarea la licitatii, el a sustinut ca din 70-80 de participari, castiga la 20. "La licitatii, in medie, avem 70-80 participari pe an si castigam 20. E normal, ca la toate firmele din tara, n-avem succese deosebite", a afirmat Petre Pitis.Cum s-ar fi ajuns la vicierea caietelor de sarcini? Totul ar fi inceput la cativa ani de la privatizarea societatii Tel Drum, iar in mijlocul intregii scheme s-ar afla trenul reciclator - stabilizator la rece in situ.Acesta fusese achizitionat in 2001 de CJ Teleorman cu aproximativ 30 de miliarde de lei, in momentul in care Consiliul era unic actionar la Tel Drum. Dupa privatizarea societatii, pachetul majoritar de actiuni a fost vandut la data de 25 mai 2002 lui Fiscuci Marian pentru suma de circa 8 miliarde lei, utilajul a fost inchiriat firmei Tel Drum.In 2006, CJ Teleorman a vandut utilajul catre Tel Drum, in urma unei licitatii publice, cu suma de 1.950.960 lei (RON), desi la acel moment valoarea de amortizare inscrisa in documentele contabile era de circa 2.800.000 lei (RON).De la momentul privatizarii, Tel Drum a participat la procedurile de achizitie publica derulate de CJ Teleorman, iar firma a castigat majoritatea licitatiilor in domeniul reabilitarii si constructiei de drumuri publice.Tel Drum a beneficiat in total de 152 de contracte in Teleorman, cu o valoare de circa 368.000.000 de euro. Spre exemplu, in perioada 2009-2011, din datele furnizate pe e-licitatie.ro, Tel Drum a castigat mai mult de 90% dintre contractele care au avut ca obiect infrastructura rutiera si ca autoritate contractanta judetul Teleorman, prin CJ Teleorman."In ceea ce priveste procedura de atribuire, se constata ca Tel Drum SA castiga licitatiile derulate de Consiliul Judetean Teleorman in majoritatea cazurilor, fie participand ca unic ofertant, fie avand singura oferta admisibila", constata procurorul DNA.In perioada 2009-2011, Tel Drum SA a castigat ca unic ofertant mai multe contracte finantate din fonduri publice si care au avut ca autoritate contractanta Consiliul Judetean Teleorman.In ceea ce priveste conditiile restrictive si nejustificate, procurorul DNA a observat ca intr-un numar covarsitor de caiete de sarcini intocmite de Consiliul Judetean Teleorman, una dintre conditiile tehnice stabilite in sarcina ofertantilor este existenta in patrimoniul acestora a trenului reciclator- stabilizator la rece in situ, "desi acest utilaj nu exista in patrimoniul multor operatori economici de pe piata, pentru o perioada importanta de timp Tel Drum SA fiind singurul operator economic din judetul Teleorman si zona limitrofa care detinea aceasta tehnologie de reciclare a straturilor rutiere"."Indicareaal acestui tip de utilaj constituie o restrictie nejustificata in materie de acces al celorlalti operatori deoarece, din punct de vedere tehnic, reciclarea la rece a straturilor rutiere poate fi efectuata prin doua modalitati similare: reciclarea la rece in situ si reciclarea la rece cu statie mobila, cele doua metode avand rezultate comparabile, iar procesul fiind identic in ambele cazuri", arata procurorul DNA.Conform datelor disponibile la nivelul anului 2009, agrementul tehnic pentru proceduri similare era disponibil pentru un numar foarte mic de operatori economici si care nu erau situati in zona geografica relevanta, respectiv:In anul 2012, din datele publice disponibile, pe langa agrementele detinute de Tel Drum Alexandria pentru reciclarea straturilor rutiere in situ, mai detineau astfel de agremente Romstrade SRL si SC Valdek Impex SRL Sfantu Gheorghe, agrementul 016-07/089-2012 pentru "procedeu de realizare a stratului de balast stabilizat in situ cu lianti hidraulici pentru structuri rutiere cu echipamentul mobil WR 4200", detinut de Romstrade si agrementul nr. 004-07/1345-2012 pentru "procedeu de executie, stabilizare in situ cu Wirtgen tip WR 200", detinut de Valdek Impex SRL Sfantu-Gheorghe.In ceea ce priveste conditia restrictiva impusa, din analiza documentelor publice de atribuire si a specificatiilor tehnice impuse de CJ Teleorman, Tel Drum SA a castigat urmatoarele contracte finantate din fonduri publice care aveau prevazuta conditia detinerii trenului reciclator-stabilizator in situ: