Cine e Ionel Arsene, seful CJ Neamt retinut de DNA pentru ca ar fi primit o spaga de 100.000 de euro

Cariera politica

Averea

Scandalul cu filmul XXX

Ziare.

com

Ionel Arsene a fost unul dintre greii partidului care l-au sustinut pe Liviu Dragnea, pe 13 noimebrie 2017, in fata la DNA. El a fost alaturi de liderul PSD si in conflictul pe care acesta l-a avut cu fostul premier Mihai Tudose. Presedintele CJ Neamt a cerut public intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv National (CExN) al partidului, spunand ca "lucrurile au luat o turnura nefasta atat pentru Guvern, cat si pentru PSD".De altfel, pe 7 ianuarie 2018, inaintea intrunirii CExN, liderii PSD pro-Dragnea s-au intalnit intr-un club bucuresean pentru a discuta strategia. Motivul a fost sarbatorirea zilei onomastice a lui Ionel Arsene.Ionel Arsene este presedinte al CJ Neamt dupa ce a fost votat, pe 4 iulie 2016, de 21 de consilieri din cei 35. In favoarea sa au votat reprezentantii PSD, ALDE si PMP, cele trei partide formand majoritatea in CJ Neamt.Politicianul este presedinte al PSD Neamt din 2012. In perioada 2012-2016 a ocupat fotoliul de deputat de Neamt. Arsene a absolvit in 1990 liceul, iar studiile superioare in 2007, la USAMV Bucuresti - Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala.Potrivit CV-ului, politicianul a urmat in perioada 2002-2008 - Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", specializarea "Securitate si Aparare Nationala". In perioada 1994-2012, Arsene a fost administrator la firma Rokvcom Prestige SRL.Ionel Arsene a declarat ca detine un apartament (84 mp) in Targu-Neamt (Neamt) si o casa in localitatea Saucesti (66 mp).Potrivit celei mai recente declaratii de avere, din iulie 2017, el si sotia acestuia detin parti sociale la doua societati: Rotercom Prestige si Consacre SRL. Sotii Arsene au imprumutat cele doua firme cu aproximativ 200.000 de euro. Arsene a declarat ca a imprumutat din banci si de la persoane fizice suma de 250.000 de euro.Ionel Arsene a donat partidului din care face parte suma de 33.000 de lei, in doua transe - pe 6 mai 2012 si 16 octombrie 2012 - asa cum reiese din Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013.In 2014, Arsene a fost protagonistul unui scandal cu iz sexual. El ar fi aparut intr-o inregistrare in timp ce intretinea relatii intime cu o tanara intr-un hotel. Filmul a fost distribuit in mai multe redactii si in el aparea seful PSD Neamt, dezbracat pana la sosete.Parlamentarul sustine ca adversarii politici s-au folosit de un trucaj video pentru a-l discredita."Sunt sotul unei femei minunate si tatal unui copil extraordinar. Regret profund ca numele meu a fost implicat intr-o asemenea actiune calomnioasa. Timpul petrecut in politica m-a invatat ca te poti astepta la orice, dar familia nu trebuie sa sufere din cauza celor fara onoare si rusine care au putut gandi un asemenea atac la adresa mea.Si sunt convins ca, la fel ca mine, nemtenii isi pretuiesc familiile si pe cei dragi si vor fi alaturi de mine pe parcursul acestor evenimente", spunea atunci Arsene.