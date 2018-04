"Comisia Iordache vrea sa modifice legea penala in favoarea lui Dragnea: Sentinta din Dosarul Referendumului ar putea fi revizuita"

Chichitele ridicate de Dragnea

Pasul 1: Modificarea dispozitiilor privind redactarea

Pasul 2: "Cazurile de revizuire"

Ziare.

com

Potrivit modificarilor la Codul de Procedura Penala , se introduce obligatia - care pana acum nu exista - ca o hotarare definitiva (de condamnare sau de achitare) sa fie motivata in cel mult 30 de zile sau in cazuri exceptionale in 60 de zile (daca judecatorii isi motiveaza imposibilitatea de a o face in 30 de zile).In plus, potrivit propunerii venite dinspre Comisia condusa de Florin Iordache, motivarea trebuie semnata de toti judecatorii care au participat la ultimul termen de judecata la dezbateri, deliberari, pronuntarea sentintei.In cazul in care acest lucru nu este posibil, indiferent de motiv, atunci cauza se repune pe rol, deci practic se reia judecata ultimului termen intr-o noua componenta a completului de judecata.In acest context, se introduce un nou motiv de revizuire, ceea ce inseamna o cale extraordinara de atac - nemotivarea sau nesemnarea motivarii de catre toti judecatorii care au participat la luarea unei decizii.Liviu Dragnea a contestat in 2017 sentinta definitiva din Dosarul Referendumul la Inalta Curte, pe acest motiv, dar cererea i-a fost respinsa.Concret, el era nemultumit ca doi dintre magistratii care au facut parte din Completul de 5 judecatori, Livia Stanciu si Luminita Zglimbea, s-au pensionat pana in momentul publicarii motivarii, februarie 2017.Fosta sefa a Inalte Curti, Livia Stanciu, in prezent judecator la Curtea Constitutionala, a fost presedintele Completului in Dosarul Referendumul. In locul celor doua judecatoare, motivarea sentintei a fost semnata, potrivit procedurii, de sefa instantei supreme, Cristina Tarcea.Potrivit motivarii, hotararea instantei de apel a ramas definitiva la data pronuntarii, "moment de la care devine executorie si dobandeste autoritate de lucru judecat"."Ca atare, nu are aptitudinea de a constitui un impediment la executare imprejurarea ca hotararea motivata nu a fost semnata de doi dintre judecatorii care compuneau Completul de 5 Judecatori, ca urmare a pensionarii acestora, existenta si semnarea minutei constituind acordul membrilor completului de judecata cu privire la solutia pronuntata, considerentele ce o justifica si rationamentul logico-juridic ce au fundamentat aceasta solutie", arata ICCJ.Concret, modificarile propuse de Florin Iordache vizeaza in primul rand articolul 406 -O parte din aliniate se modifica si vor avea urmatorul cuprins:" (1) Hotararea se redacteaza in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii urmand ca, in cazuri temeinic motivate, acest termen sa fie prelungit cu cate 30 de zile, de cel mult 2 ori.2) Hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei si se semneaza de membrii completului care au participat la administrarea probelor si judecata in fond, precum si de grefier.(4) In caz de impiedicarea vreunuia dintre membrii completului de judecata de a semna, cauza se repune pe rol si se reiau dezbaterile. Cand impiedicarea il priveste pe grefier, hotararea se semneaza de grefierul-sef. In toate cazurile se face mentiune pe hotarare despre cauza care a determinat impiedicarea".Apoi este modificat articolul 453, "cazurile de revizuire", unde sunt introduse doua noi situatii.Litera g) stabileste:Comisia propune si modificarea articolului 457, privind termenul de introducere a cererii de revizuire, in sensul ca: "Cererea de revizuire in favoarea condamnatului se poate face oricand, chiar dupa ce pedeapsa a fost executata sau considerata executata ori dupa moartea [sa]".