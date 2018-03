Confesiunea unei secretare PSD, anchetate in dosarul Angajarilor ficitive: Eu ma bucur de procesul asta, pentru ca asa simt ca ma eliberez de Dragnea si de trecut

"Pe Anisa o angajez de frumoasa"

Ea a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei: "Pe Anisa o angajez de frumoasa."Anisa-Niculina Stoica (44 de ani) este una din cele doua secretare PSD care ar fi fost angajate fictiv la DGASPC Teleorman. Ar fi muncit la partid, dar ar fi incasat banii de la stat. Stoica a dat o declaratie saptamana aceasta la Inalta Curte, in care l-a indicat pe Liviu Dragnea ca fiind cel care a decis ca ea sa fie angajata fictiv. Fosta secretara a recunoscut acuzatiile DNA, in cadrul unei proceduri simplificate de judecata, pentru a primi o pedeapsa redusa cu o treime.Liderul PSD a negat tot, in declaratia pe care a dat-o dupa cateva ore in sala de judecata. Stoica a plecat in timpul declaratiei lui Liviu Dragnea de la Inalta Curte. Intr-un interviu pentru ziarul local "Liber in Teleorman" , ea a explicat ce a simtit dupa audiere, cum a decurs procesul si care a fost starea sa."Mie nu mi-a placut ce am vazut acolo si ce am auzit si imi pare rau ca eu nu am fost in cea mai buna forma, nici fizic, nici psihic, asa ca m-am pierdut un pic.De asta, am ramas cu senzatia ca nu am fost foarte explicita. Chiar mi s-a parut ca am generat un pic de confuzie. Eu nu vreau notorietate, nu in maniera asta, dar cred ca e bine ca lucrurile sa fie clarificate pentru toata lumea", a declarat Stoica, pentru sursa citata.Anisa Stoica a fost dansatoare in cadrul Ansamblului "Burnasul" din Teleorman si a activat in cadrul Organizatiei de Tineret a PSD Alexandria. Ulterior, ea s-a angajat la un ziar local, apoi a muncit la biroul de presa al PSD Teleorman. Stoica a fost angajata la DGASPC timp de patru ani, 22 mai 2006-27 decembrie 2010, perioada in care a lucrat doar la PSD.Stoica a explicat ca cealata secretara din PSD, angajata fictiv la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu, i-ar fi facut cunostinta cu Liviu Dragnea la un eveniment al partidului. De fata cu un alt membru PSD, Mihai Hurduc, Dragnea ar fi spus de ce a vrut sa o angajeze pe femeie la biroul de presa al PSD Teleorman: "Pe Anisa o angajez de frumoasa, pe tine ca esti membru PSD".Asa a ajuns sa lucreze fictiv la stat, de unde primea salariul, dar sa munceasca efectiv la PSD Teleorman: "Pai eu ma duceam unde mi s-a spus sa ma duc. Salariul era virat pe card."Anisa Stoica a explicat ca, atunci cand totusi se ducea la Directie, "ma simteam mereu a nimanui": "In sensul ca nu aveam birou, stateam ca aurolacul in biroul cui pleca prin concediu". Ea ar fi fost pusa sa faca treaba pentru care nu avea calificarea necesara."Dar mi se arata apoi fisa postului, iar in ultimul punct al ei era un paragraf care spunea:Eu, daca seful voia sa ma arunc de pe bloc, trebuia sa fac asta. Si ma certam mereu cu seful meu de acolo. Aveam un coleg intr-un birou care tinea mereu sa-mi aminteasca faptul ca pe mine ma uraste toata lumea in Directia aia. Si il intrebam de ce. Si-mi zicea:Am observat lucrul asta si la instanta, ca se tot spunea ca sunt protejata. Eu n-am fost niciodata protejata. Cat am fost acolo la PSD, am fost jignita, am fost umilita, am fost data afara din sediul PSD. Am lucrat ca un sclav pe plantatie. Si asta i s-a intamplat si Adrianei. Iar relatia cu Directia s-a stricat in clipa in care m-au tot chemat sa semnez acte care nu-mi apartineau", s-a plans Anisa Stoica.Fosta secretara PSD arata ca nu se considera o victima a lui Liviu Dragnea. "A fost doar vina mea, eu nu m-am gandit ca situatia are caracter penal. Pur si simplu, nu am stiut si imi e rusine ca nu am stiut. Incerc sa pastrez o atitudine pozitiva fata de Dragnea, chiar daca uneori mi-e foarte greu, dar nu vreau sa am resentimente.Daca o sa raman in libertate, o sa-mi vad de copil si o sa-mi dezvolt proiectele culturale. Orice ar fi, nu mai vreau sa stiu, dupa experienta asta, ca exista politica pe lume", a conchis Anisa Stoica.Cititi aici interviul integral dat de Anisa Stoica pentruLiviu Dragnea (55 de ani) este acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii DGASPC Teleorman sa le angajeze fictiv si sa le mentina in functii pe doua membre PSD: Adriana Botorogeanu (49 de ani) si Anisa-Niculina Stoica (44 de ani).Pentru ca pesedistele nu au dat in toti anii in care au fost angajatele Directiei nicio zi pe la birou, desi aveau contract de munca in regula, statul a fost prejudiciat cu 108.612 de lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit, arata procurorii.