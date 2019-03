CSM sesizeaza Inspectia Judiciara: Scurgeri de informatii din sectia Adinei Florea, in spatiul public a aparut declaratia denuntatorului lui Dragnea

UPDATE

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii unui control la Sectia pentru investigarea infractiunilor in justitie privind modul de comunicare publica raportat la prevederile legale si regulamentele in vigoare.Reactia vine dupa ce Gheorghe Stan a sustinut, joi seara, o declaratie de presa, in cadrul careia a oferit informatii cu privire la activitatea structurii.Sectia pentru procurori din CSM s-a intrunit, vineri, intr-o sedinta de urgenta, pentru a adopta o pozitie privind modul de comunicare a acestuia."Au aparut, din pacate, prin vocea sefului acestei structuri, anumite infomatii care trebuie corectate intr-un fagas al normalitatii", a explicat la inceputul sedintei Nicolae Solomon, seful Sectiei pentru procurori din CSM.Magistratul a criticat afirmatia facuta de Stan, ca peste 70% din sesizarile din dosarele preluate de la alte unitati de parchet ar fi din oficiu. "Am in fata datele oficiale, comunicate chiar de Parchetul General, la momentul preluarii acestor dosare. Citesc pe ultimii 3 ani.In 2016, avem un total cauze de solutionat 4.579, din care doar 94 de dosare sunt formate prin sesizari din oficiu, restul fiind denunturi si plangeri ale persoanelor nemultumite de solutiile pronuntate in cauza. Ma refer la toate unitatile Ministerului Public.Este un procent de 2% pentru cauzele din oficiu", a explicat Solomon.Pentru anul 2017 cifra este in scadere, un procent de 1,9% de cauze din oficiu. In primul semestru al anului 2018 este vorba de un procent de 1,6%."Am vazut ca s-au rostogolit si interpretat aceste date. Trebuia facut si aratat adevarul in aceasta cauza", explica Solomon demersul sau.Alte afirmatii facute de Gheorghe Stan, considerate neintemeiate sau nejustificate de seful procurorilor din CSM: "ca majoritatea colegilor au fost de acord cu infiintarea acestei Sectii.""Ca sa fim foarte limpezi si in adevarul istoric al acestei structuri, trebuie sa pornim din 2017. Propunerea de infiintare a acestei structuri nu a apartinut sistemului judiciar, nici din partea colegilor procurori, nici de la judecatori, nici a CSM-ului.Trebuie sa precizam faptul ca au fost doua avize negative ale plenului CSM, ca au fost peste 4.000 de semnaturi (de magistrati - n.red.) care au aratat o majoritate covarsitoare in sensul respingerii propunerii.Exista o minoritate si din cadrul plenului CSM, si printre procurori si judecatori, care au apreciat utilitatea infiintarii acestei structuri ca o garantie pentru independenta.."Un alt aspect, asupra caruia atrage atentia Solomon: faptul ca Stan a declarat ca, in acest caz, Comisia de la Venetia ar fi laudat infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor.Solomon a citit in CSM mai multe critici facute de Comisia de la Venetia in cazul infiintarii acestei Sectii.O alta declaratie care l-a nemultumit pe seful procurorilor din CSM a fost ca aceasta sectie ar fi sub controlul plenului CSM. Asta deoarece plenul are un rol doar in cadrul numirii sefilor Sectiei. Este vorba de o Comisie formata din trei judecatori."Avand in vedere ca in mod repetat au aparut tot felul de informatii, chiar denuntul, in forma copiata, dintr-un dosar penal. In ultimile saptamani, am vazut mai multe scurgeri de informatii in presa, declaratii ale unor parti in presa, ale unor martori in presa. Apreciez ca se impune efectuarea unor verificari ale Inspectiei Judicare la PICCJ, cu privire la modul prin care se fac comunicarile publice ale SIIJ si modul de gestionare a acestor scurgeri de informatii.Modul in care se respecta legislatia in vigoare si ghidul de colaborare cu mass-media."Procurorul Tatiana Toader a spus ca, in deliberarile Sectiei, ar trebui sa se stabileasca obiectivele controlului si perioada verificata, de la data infiintarii pana in prezent.Documentul la care se refera Nicolae Solomon ca a fost "scurs" din SIIJ are legatura cu dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea. Este vorba de denuntul facut de Romica Parpalea impotriva lui Liviu Dragnea.Acest document a fost publicat astazi de revista Qmagazine, impreuna cu mai multe date din dosarul procurorilor DNA. Articolul se numeste: De ce a cerut Sectia de Investigare a Magistratilor dosarul Tel Drum de la DNA. DOVADA impotriva procurorilor Nu se stie sursa acestor date din ancheta, in contextul in care o copie a dosarului Tel Drum a fost inaintata Sectiei pentru investigare magistratilor.Potrivit Qmagazine, Parpalea a facut denunt si impotriva unor procurori din Teleorman, iar din acest motiv cazul lui Dragnea ar trebui preluat de Sectia pentru investigarea magistratilor."In conditiile in care cineva a adus acuzatii atat de grave unui grup de procurori din judetul Teleorman care ar actiona la ordinul lui Liviu Dragnea, este de neinteles de ce DNA blocheaza predarea acestui dosar si de ce vrea sa ii protejeze pe acesti magistrati?", se intreaba autorul articolului.