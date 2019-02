CSM verifica modul in care Adina Florea a solicitat ancheta Tel Drum - Liviu Dragnea de la DNA

Ziare.

Decizia a fost luata cu majoritate: 9 voturi pentru "Admitere", 5 voturi pentru "Respingere", 1 vot NUL, 1 abtinere: judecatorul Simona Marcu.Judecarorul Bogdan Mateescu a fost cel care a ridicat problema anchetei in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, dupa ce presa a relatat ca procurorul Adina Florea de la SIIJ a facut solicitari repetate, la DNA, de declinare a acestui caz. Cazul este in prezent pe masa procurorului general care trebuie sa decida ce parchet este competent: DNA sau SIIJ."Am observat in mass-media, aceste lucuri trebuie discutate, legate de anumite temeri, pe care jurnalistii, oamenii din societate le au fata de o potentiala, nu stiu cum sa-i spun, un schimb de inscrisuri intre doua structuri specializate de Parchet, SIIJ si DNA.S-a aratat in presa ca a fost o solicitare de preluare de dosare, refuzate sau nu, nu stim, ca a fost emisa o ordonanta de ridicare de inscrisuri, nici asta nu stim. Dar pentru ca aceasta Sectie functioneaza sub autoritatea unei Comisii, inteleg sa rog plenul sa sesizam Comisia formata din cei trei membri, pentru a evalua daca este o problema de management.Daca aceste aspecte sunt reale, daca se pun probleme de management sau alte responsabilitatii disciplinare sau de alta natura", a declarat Mateescu.Judecatorul a explicat ca vrea sa fie lamurita aceasta situatie, daca este real ce a spus presa.Reprezentantul societatii civile in CSM, Victor Alistar, a tinut sa mentioneze ca legat de aceasta situatie sunt dosare in derulare la ambele structuri de parchet. "Nu stiu in ce masura poate CSM sa demareze verificarea, cand sunt dosare in rol", a spus acesta.Judecatorul Andrea Chis a aratat ca este de acord cu solicitarea lui Bogdan Mateescu si a punctat ca ar trebui verificat si modul in care au fost facute comunicarile SIIJ in spatiul public si daca a fost respectata legea.Gabriela Baltag sustine, insa, ca magistratii ar trebui lasati in pace, atat timp cat este o ancheta in curs.", este minuta CSM in acest caz.