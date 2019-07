Cum dau spaga fermierii pentru a obtine subventia pentru rosii inventata de Dragnea si Daea

Baza: Programului de guvernare PSD

Sursa: Facebook/ PSD

"Dijma" directorului

"Economiile" gasite in casa

Conturile din banca

Ziare.

com

Fostul director executiv in cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana Gorj, Dan Tanasescu, ar fi pretins si ar fi primit de la patru fermieri 7.800 lei pentru a facilita acestora obtinerea subventiei pentru tomate, acuza procurorii DNA.Este vorba de sume de 2.000 - 2.500 lei, sau 500 euro, pe care fermierii le-ar fi platit pentru a fi siguri ca vor primi subventia de la stat de 3.000 de euro.Acuzatiile: luare de mita si fals in declaratii, ambele in forma continuata.Pe 7 decembrie 2018, Ministerul Agriculturii anunta ca Guvernul a alocat noi sume de bani pentru programu "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", pentru anul 2018.Sprijinul financiar care se acorda beneficiarilor este de 13.991,4 lei/beneficiar/an, care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an.Conditia pentru a primi banii: sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 mp si sa obtina o productie de minimum 2 kg tomate/mp."Programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, desfasurat in anul 2018, elaborat in baza Programului de Guvernare, se afla in al doilea an de implementare bucurandu-se si anul acesta de un real succes in randul producatorilor agricoli cultivatori de tomate in spatii protejate", anunta Ministerul Agriculturii. Anuntul ministerului nu putea decat sa-l bucure pe Dan Tanasescu. Potrivit DNA, directorul i-ar fi cerut, la sfarsitul lunii noiembrie 2018, unui fermier din comuna Balesti (Gorj) suma de 2.000 lei, pentru solutionarea favorabila a cererii de subventii. Fermierul a acceptat targul.Pe 11 decembrie, fermierul a prmit in conturi subventia, in valoare de 13.797,90 lei. acordata in baza conditiilor HG nr. 943/2017 pentru aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate", pentru anul 2018.In aceeasi zi, Tanasescu l-a sunat pe fermier, caruia i-a spus ca banii au fost virati.La scurt timp, cei doi s-au intalnit in apropierea sediului Institutiei Prefectului Judetului Gorj din Targu Jiu, locatie in care are sediul si Directia pentru Agricultura 13 Judeteana Gorj, ocazie cu care Tanasescu a primit suma de 2.000 lei de la fermier.Pe 13 decembrie, procurorii DNA au organizat flagrantul, iar banii au fost gasit asupra lui Tanasescu.La aceeasi data, pe 13 decembrie 2018, au fost efectuate perchezitii domiciliare atat la sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Gorj, cat si la domiciliul lui Tanasescu.Cu ocazia perchezitiei domiciliare la locuinta directorului, au fost gasite sumele de 119.500 lei si, respectiv 30.130 de euro.Directorul a spus ca este vorba de economii personale si a prezentat mai multe chitante de schimb valutar, se arata in rechizitoriul DNA.Procurorii spun ca banii sunt nejustificati si cer magistratilor sa-i confiste.Procurorii DNA au analizat declaratiile de avere depuse de Tanasescu si au descoperit ca in intervalul 2014-2016, acesta a declarat valori considerabil diminuate ale economiilor pe care le detinea in mod real in conturile bancare.- In declaratia de avere intocmita la data de 28 mai 2014, diferenta intre activele financiare detinute in mod real si cele declarate este de 28.533,99 lei;- In declaratia de avere intocmita la data de 11 iunie 2015, diferenta intre activele financiare detinute in mod real si cele declarate este de 34.686,12 lei;- In declaratia de avere intocmita la data de 07 iunie 2016, diferenta intre activele financiare detinute in mod real si cele declarate este de 10.853,2 lei.