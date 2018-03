Cum s-au chinuit consilierii PSD din Teleorman sa demonstreze ca nu exista prejudiciu in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea

Ministerul s-a constituit parte civila

Sedinta din 15 februarie

Opozitia a explicat care sunt consecintele

Interventia lui Cristescu

Riscul de a nu plati prejudiciul

"Nu exista prejudiciu!"

"Proiectul a fost implementat"

Cum s-a votat in CJ

Ce spune Codul de Procedura

Consilierii judeteni din Teleorman au discutat pe 15 februarie 2018 daca judetul se constituie parte civila in dosarul Tel Drum- Liviu Dragnea. Este vorba de dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman (2000-2012).Potrivit DNA, dosarul s-a constituit pe baza unei sesizari a Oficiului European Antifrauda (OLAF) transmisa la data de 30 septembrie 2016, privind suspiciunea savarsirii mai multor infractiuni, intre care obtinerea nelegala, pe baza de documente false, a unor finantari din fonduri europene, pentru lucrari de reabilitare de drumuri judetene, beneficiar fiind CJ Teleorman. Era vorba de doua contracte castigate de Tel Drum, in perioada 2008-2009, care ar fi fost incredintate ilegal: DJ 701 si DJ 506.Dupa inceperea anchetei, in noiembrie 2017, DNA a transmis catre Ministerul Dezvoltarii si CJ Teorman ca potrivit datelor din ancheta, au fost prejudiciate cu 30 de milioane de euro, respectiv 21 de milioane de lei in acest caz.La sfarsitul anului trecut, Ministerul Dezvoltari s-a constituit parte civila in dosar, iar CJ Teleorman a amanat luarea unei decizii. In final, CJ Teleorman a decis sa nu se constituie parte civila.Pe 15 februarie, cazul a ajuns in sedinta CJ Teleorman. La punctul 20 de la ordinea de zi era inscris proiectul de hotarare privind promovarea de catre judetul Teleorman a unor actiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv in dosarul nr. 986/P/2014.Procesul -verbal al sedintei a fost publicat saptamana acesta pe site-ul CJ Teleorman Practic, consilierii urmau sa voteze propunerea potrivit careia se vor constitui parte civila in dosarul Tel Drum- Liviu Dragnea, doar dupa ce se va da o sentinta definitiva. Potrivit procedurii, daca instanta constata infractiunea, si nu exista constituirea de parte civila in procesul penal, banii sunt confiscati si se duc la Statul Roman- in conturile Ministerului de Finante. Proiectul a fost avizat favorabil de Comisia economica, Comisia juridica si Comisia urbanism din CJ Teleorman.Inca din debutul sedintei, consilierul PNL Bogdan Cocu a cerut ca CJ sa se constituie parte civila la DNA. Motivele: gratuitatea actiunii civile in cursul procesului penal si rapididatatea proceduri."Consiliul judetean este intr-o stare iminenta de a fi executat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale pentru ca actiunea in instanta prin care s-a solicitat suspendarea a fost respinsa in fond. Nu inteleg de ce nu vedeti ca oportuna constituirea acum ca parte civila. Dupa cum stiti, in procesul penal, orice dosar in instanta dureaza. Poate dura si 4, 5 ani, iar prejudiciul va fi foarte greu de recuperat, daca acest prejudiciu va fi dovedit. De asemenea, o actiune in pretentii dureaza inca in jur de 2 ani, de aceea insist sa avem in vedere si acest aspect al celeritatii actiunii in justitie", a cerut consilierul PNL.Presedintele CJ Teorman, Danut Cristescu (PSD), a fost impotriva acestui punct de vedere si a epxlicat ca actiunea in civil de la finalul procesului ar fi cea mai buna varianta. "Stimati colegi, asa cum ati observat, intrucat nu s-a putut stabili un prejudiciu cert ca intindere, intemeiat pe probe si pe motive, am considerat ca este oportun sa promovam aceasta actiune la nivelul Consiliului Judetean Teleorman si anume o actiune civila in instanta, in momentul in care vom avea o hotarare definitiva si irevocabila", a explicat Cristescu.Situatia hilara, de a se constitui parte civila la finalul procesului, peste mai multi ani, a fost taxata in sedinta de un alt consilier PNL, Adrian Badulescu: "Daca imi permiteti, domnule presedinte, daca inteleg urgenta de a ne constitui parte civila in procesul penal, nu inteleg insa urgenta de a stabili noi ce vom face cand se va termina procesul penal."Cel care si-a asumat acesta decizie a fost Danut Cristescu, urmasul lui Liviu dragnea la sefia CJ Teleorman. "Avand in vedere adresa Directiei Nationale Anticoruptie si consultand toate directiile aparatului de specialitate, am considerat aceasta masura ca fiind cea mai oportuna, prejudiciul urmand sa fie stabilit printr-o hotarare definitiva si irevocabila, moment in care vom pune in aplicare aceasta hotarare", a explicat noul sef la Teleorman.Consilierul liberal Bogdan Cocu a aratat totusi cum sta situatia si ca ar exista riscul ca toti consilierii sa raspunda pentru acesta decizie."Domnule presedinte, deja s-a stabilit un prejudiciu de catre o institutie a statului, sesizarea facandu-se din oficiu, nu la plangerea prealabila a Consiliului judetean. In cazul in care Consiliul judetean sesiza cu plangere un organ de urmarire penala, atunci noi trebuia sa venim cu probe. DNA deja a stabilit provizoriu un anumit prejudiciu, nu este definitiv, este comunicat in adresa pe care ne-ati inaintat-o si noua, se va face o expetiza, se vor administra probe. Noi nu trebuie sa venim cu o suma fixa, suma se poate modifica conform codului de procedura penala. Deci noi ne constituim parte civila pentru ca exista posibilitatea sa fim si noi trasi la raspundere pentru acest lucru."Potrivit procesului verbal de sedinta a urmat un moment in care consilierii PSD au incercat sa minimalizeze aceste acuzatii. Consilierul PSD Ion Petre a interbat-o chiar pe secretara judetului, Silvia Oprescu, daca solicitarea DNA s-a facut in mod egal.Silvia Oprescu a explicat ca DNA a transmis o hartie. "Insa ca sa stabilim o suma avem nevoie de date, de probe, de inscrisuri, care este natura si intinderea pretentiilor si asa mai departe. Pana la acest moment, prin directiile de specialitate nu s-a putut stabili o suma cu care ne putem constitui parte civila", a spus aceasta.Atunci cand consilierii au intrebat mai multe date, prividn constituirea de parte civila si momentul in care se face acesta, Danut Cristescu a subliniat: "nu suntem obligati sa ne constituim parte civila, vom recupera prejudiciul printr-o actiune civila".Un alt consilier PSD, Vlad Eugen Oprina l-a acompaniat pe Cristescu: "Practic, noi nu ne putem constitui parte civila la acest moment intrucat nu s-a identificat unprejudiciu. Aparatul de specialitate a analizat toata documentatia si nu s-a constatat nici un fel de prejudiciu. Cand va stabili cineva un prejudiciu in sarcina Consiliului judetan, atunci evident ca ne vom constitui parte civila. Nu exista taxa de timbru, indiferent la ce data ne vom constitui parte civila, pentru ca asa am inteles de la doamna secretar."Unul dintre consilierii PNL frevine cu intrebarea, daca exista date certe, potrivit carora judetul nu a fost prejudiciat. Danut Cristescu a explicat ca directiie din aparatul de specialitate nu au gasit acest lucru: "Proiectul a fost implementat, drumurile judetene exista, exista si procesele verbele de receptie".Amendamentul propus de unul dintre consilierii liberali, potrivit caruia judetul ar trebui sa se constituie parte civila la DNA a picat cu 13 voturi "pentru" si 20 de voturi "impotriva" si a fost respins.Decizia de a promova o actiune de recuperare a prejudiciului la finalul procesului penal, in cadrul unor actiuni civile, a fost adoptata cu 22 de voturi "pentru", 7 "impotriva" si 3 "abtineri".Conform Codului de Procedura Penala (CPP), partile vatamate se pot constitui parte civila pe toata durata fazei de urmarire penala, pana la trimiterea in judecata. Acest lucru "se face in scris sau oral, cu indicarea naturii si a intinderii pretentiilor, a motivelor si a probelor pe care acestea se intemeiaza"."In cazul in care constituirea ca parte civila se face oral, organele judiciare au obligatia de a consemna aceasta intr-un proces-verbal sau, dupa caz, in incheiere", se arata in CPP.