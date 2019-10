Curtea de Apel Bucuresti motiveaza in timp record o decizie favorabila lui Liviu Dragnea

N-au publicat-o in Monitorul Oficial

Actele subsecvente sunt anulate

Ziare.

com

Procesul urmeaza sa ajunga la sectia de contencios administrativ a Inaltei Curti, dupa ce instanta suprema a contestat sentinta.Daca aceasta decizie ar ramane definitiva, Inalta Curte ar trebui sa treaca la o noua tragere la sorti a completurilor de 5 judecatori, iar procesele vor fi reluate de la zero, explica surse din magistratura pentru. Daca ar ramane definitiva, decizia pronuntata de judecatorul Nolden l-ar putea ajuta inclusiv pe fostul lider PSD Liviu Dragnea, care ar putea depune o contestatie in anulare, invocand ca "instanta nu a fost compusa potrivit legii."Sentinta a fost data intr-un dosar deschis de judecatorul Camelia Bogdan, care are mai multe procese pe rolul completurilor de 5 judecatori. In acest caz, deputatul PSD (fost PMP) Octavian Goga a facut o cerere conexa.Decizia a fost data pe 2 octombrie, iar potrivit portalului instantelor , aceasta a fost motivata pe 7 octombrie.Nicoleta Nolden explica motivul pentru care a anulat hotararea CSM, care indica Inaltei Curti cum sa traga la sorti completurile de 5 judecatori:"Curtea mai retine in acest sens ca, in viziunea legiuitorului roman, conceptul dea actelor administrative reprezinta o garantie a legalitatii si transparentei administratiei publice, iar potrivit jurisprudentei aducerea la cunostinta a unui act normativ se face prin publicare, obligatie legala a carei neindeplinire atrage sanctiunea inexistentei si pe cale de consecinta a inopozabilitatii, aplicandu-se prin analogie dispozitiile art.100 alin.f si art.108 alin.4 din Constitutia Romaniei (Decizia nr.1718/2013 a ICCJ, Curtea de Apel Timisoara, Sectia contencios administrativ si fiscal, sentinta civila nr. 170 din 2 iulie 2008).In raport de aceste neregularitati procedurale retinute de natura a duce la anularea actului contestat, Curtea gaseste de prisos a analiza si motivele de fond invocate care se refera in esenta la incalcarea principiului specializarii judecatorului (critica invocata de catre reclamanta Bogdan Camelia), respectiv ca solutia de fond gasita cu privire la cele doua tipuri de cauze pentru care trebuiau elaborate principiile de desemnare a completelor de 5 judecatori ar contraveni legii speciale, respectiv Legea nr.304/2004 si deciziilor Curtii Constitutionale (reclamantul Goga Octavian, titularul cererii conexe)," motiveaza Nicoleta Nolden.Judecatorul a explicat ca, in acest context, se impune si desfiintarea celor doua decizii date de Colegiul de Conducere a Inaltei Curti care vizau organizarea tragerilor la sorti ale completurilor de 5 judecatori. Motivul: acestea au fost emise in baza deciziei CSM."Pe fondul capatului de cerere referitor la anularea celor doua hotarari de colegiu, fata de toate considerentele mai sus expuse la punctul 4.1., luand in considerare principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial (), Curtea va dispune anularea Hotararii Colegiului de conducere al ICCJ nr. 179/20.12.2018 si a Hotararii Colegiului de conducere al ICCJ nr. 2/2019 ambele emise in baza Hotararii CSM - Sectia pentru judecatori nr. 1535/19.12.2018.Acest principiu priveste efectele nulitatii actului juridic fata de terti si este consacrat de art. 1254 alin. (2) Cod Civil, care prevede ca."