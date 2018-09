"De ce a intrat sefa Inaltei Curti in vizorul Inspectiei Judiciare? Miza: Cine il judeca pe Liviu Dragnea"

Vechea lege vs noua lege

Dragnea, nemultumit

Precizarile Inspectiei

Ziare.

com

Este vorba fix de problema ridicata de Liviu Dragnea la Antena3. Miza: componenta completului care il va judeca pe politician in faza de apel.In tinta Inspectiei Judiciare se afla chiar sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea. Sesizarea impotriva acesteia a fost facuta de presedintele Coalitiei romanilor din SUA, pastorul Chris Terhes.Motivul: Tarcea nu ar fi pus in aplicare prevederile Legii 207/2018, prin care s-a modificat Legea 304/2004 cu privire la componenta completelor de cinci judecatori de la ICCJ.In esenta este vorba de modul in care sunt constituite completele de 5 judecatori de la Inalta Curte. Aceste complete se trag la sorti la inceputul fiecarui an si sunt conduse de presedinte, vicepresedinti sau sefii de sectii. In cazul dosarelor penale, ele dau sentintele definitive in dosarele grele, cum ar fi cazul parlamentarilor sau al ministrilor.Discutia este daca completele de 5 judecatori raman anul acesta in actuala componenta sau daca trebuie refacute potrivit primei legi ale Justitiei care a intrat recent in vigoare, din pachetul celor 3 proiecte legislative controversate promovate de coalitia PSD-ALDE.Potrivit vechii legi, sefii completelor sunt membri de drept si nu mai sunt trasi la sorti. Dupa modificarile legislative, toti judecatorii din complet sunt trasi la sorti. Colegiul de conducere al ICCJ a decis ca se va modifica componenta C5-urilor abia la sfarsitul acestui an, pentru 2019, cand se vor pune in aplicare prevederile noii legi. Abia atunci vor fi trasi la sorti toti magistratii si nu vor mai fi membri de drept.De acest lucru s-a aratat nemultumit Liviu Dragnea, care declara pe 9 septembrie la Antena3 ca Inalta Curte nu respecta legea.Apelul lui Dragnea la sentinta cu inchisoarea urmeaza sa fie judecat la completul de 5 judecatori, dupa ce motivarea a fost redactata."Legea 304 nu e in vigoare peste tot, la ICCJ nu e. Acolo se considera ca intra in vigoare la 1 ianuarie. Asa am auzit. Trebuie sa intre in vigoare pana la 1 ianuarie toate Legile Justitiei. Toate institutiile trebuie aduse in matca constitutionala. Cu aceasta arhitectura bulversata abuzurile vor continua. Asta vrem in Romania? Ideea de #Rezist... e vorba de rezistenta la aducerea normalitatii in Romania", a acuzat Dragnea.Inspectia Judiciara a precizat astazi ca verificarile nu sunt conditionate, potrivit Legii nr.317/2004, de nivelul instantei si de functia detinuta de magistratul vizat de sesizare.", arata IJ.Potrivit comunicatului, expunerea publica a judecatorilor si procurorilor cu functii de conducere determina, printre altele, un numar apreciabil de sesizari disciplinare privind activitatea si conduita acestora.", precizeaza Inspectia.