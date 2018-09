De ce consilierii PSD nu au vrut ca judetul sa se constituie parte civila in dosarul Shhaideh - Belina

Nuantele din Hotarare

Seful judetului: "Nu putem vorbi de un prejudiciu"

Sursa: Procesul verbal al sedintei CJ Teleorman

Cum a fost votul

Ziare.

com

Ancheta DNA in acest dosar a fost finalizata pe 27 iunie, iar cazul a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti. Este vorba de procesul in care sunt implicati fostul vicepremier Sevil Shhaideh, la data presupuselor fapte secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman si mai multi functionari.Potrivit DNA, prejudiciul de 4,9 milioane de lei ar fi fost adus judetului Teleorman, prin semnarea a trei contracte de inchiriere, cu firma Tel Drum, o societate si o persoana fizica.Pe 27 august, in sedinta CJ Telorman, era inscris pe ordinea de zi proiectul de hotarare privind promovarea de catre Judetul Teleorman a unor actiuni civile pentru recuperarea prejudiciului ce se va constata definitiv in dosarul penal nr. 22120/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti. Din start, se punea in discutie ca eventualul prejudiciu sa fie recuperat doar la finalul procesului.Inca din debutul sedintei, consilierul PNL Bogdan Cocu a cerut ca CJ sa se constituie parte civila in dosarul penal de la Tribunalul Bucuresti. Motivele: gratuitatea actiunii civile in cursul procesului penal si rapiditatea proceduri.Consilierul a explicat ca practic se reediteaza ce s-a intamplat in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea. Consiliul Judetean Teleorman a decis in sedinta din 15 februarie sa nu se constituie parte civila la DNA in dosarul Tel Drum - Liviu Dragnea, deoarece nu ar exista niciun prejudiciu.Consilierul PNL a fost oprit de presedintele CJ Teleorman, Danut Cristescu (PSD), care i-a explicat ca inca nu se poate vorbi de prejudiciu, ci doar de o solicitare trimisa de DNA, de constituire de parte civila."Nu putem vorbi de un prejudiciu, atata timp cat nu avem o sentinta definitiva si irevocabila. In aceste conditii, am initiat acest proiect de hotarare de consiliu judetean pentru a demara o actiune civila dupa ce vom avea acest dosar penal finalizat, in sensul ca vom avea o sentinta definitiva si irevocabila. Pe de alta parte, nu se putea stabili un prejudiciu, intrucat au tot fluctuat aceste sume, nu avem nimic concret", a mai spus Cristescu, potrivit procesului - verbal al sedintei CJ Teleorman.Presedintele CJ Telorman a explicat ca dupa ce va exista o sentinta definitiva, judetul o sa deschida procese in instantele civile pentru recuperarea eventualului prejudiciului.Propunerea consilierului liberal Bogdan Cocu, de constituire de parte civila, a fost supusa totusi la vot si a fost respinsa. Un numar de 20 de voturi au fost "impotriva", iar 10 voturi au fost "pentru".Pe de alta parte, proiectul de hotarare privind promovarea de catre Judetul Teleorman a unor actiuni civile pentru recuperarea prejudiciului, dupa judecarea procesului penal, a trecut lejer. Un numar de 22 de voturi a fost "pentru", iar 8 voturi au fost "impotriva".