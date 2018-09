De ce magistratul Pistol sustine ca Dragnea este nevinovat in cazul angajarilor la DGASPC Teleorman

Anisa Stoica a recunoscut acuzatia

Floarea Alesu a recunoscut acuzatiile

Declaratia care ar fi subiectiva

puncte de vedere, presupuneri si deductii personale ale martorei nu pot fi retinute ca "proba" pentru dovedirea acuzatiilor aduse lui Dragnea.

Stefan Pistol a facut opinie separata in dosarul Angajarilor de la DGASPC Teleorman, in timp ce alti doi judecatori, Geanina Arghir si Constantin Epure, au decis, in majoritate, condamnarea lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare.Opinia separata redactata de Pistol are aproximativ 60 de pagini.Pistol a demontat una cate una acuzatiile DNA in acest dosar, in baza declaratiilor date de inculpati sau de martori. De exemplu, in cazul interventiei pe care Dragnea ar fi facut-o pentru Anisa Stoica, una dintre secretarele PSD care a fost angajata fictiv al DGASPC Teleorman, magistratul a trecut in revista toate probele administrate, in special declaratii.Trebuie spus ca Anisa Stoica a recunoscut acuzatiile din acest caz, pentru a primi o pedeapsa redusa cu o treime, potrivit procedurii."In consecinta, se constata ca nu exista suficiente probe care sa justifice concluzia, dincolo de orice indoiala rezonabila, ca inculpatul Dragnea Liviu ar fi determinat pe inculpata Stoica Anisa sa se angajeze ori ar fi intervenit la nivelul factorilor decizionali pentru angajarea inculpatei Stoica Anisa (angajare la data de 22 mai 2006), inculpata Alesu Florea fiind numita director executiv al DGASPC Teleorman la data de 07 iulie 2006, deci la circa 2 luni dupa angajarea acesteia", scrie Pistol.Potrivit acestuia, declaratiile Anisei Stoica sunt singulare si nu se coroboreaza cu alte probe certe care, pe de o parte, sa rastoarne prezumtia de nevinovatie, iar pe de alta parte, sa realizeze standardul de probatiune necesar pentru retinerea acestei acuzatii in cazul lui Dragnea."Declaratiile coinculpatei Stoica Anisa nu numai ca sunt singulare, necoroborate cu alte probe certe, dar au si un caracter incert prin constatareadupa circa 12 ani de la data angajarii sale, fara sa existe o explicatie rezonabila pentru aceste completari", mai explica Pistol.In plus, nu ar exista o acuzatie cu privire la existenta unei proceduri nelegale de angajare (organizare concurs si incheiere contract de munca) privind pe Anisa Stoica, dupa cum nici aceasta - in declaratiile date - nu ar fi afirmat elemente de nelegalitate ori de interventie a vreunei persoane in favoarea sa.In mod similar, Pistol a explicat ca nu sunt probe nici in cazul acuzatiei facute lui Dragnea, ca ar fi intervenit din functiile de sef PSD Teleroman sau sef al CJ Teleorman pentru angajarea Adrianei Botorogeanu sau a Anisei Stoica. Sau ca ar fi determinat-o pe sefa DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, sa le mentina in functii pe cele doua.Trebuie spus ca si Floarea Alesu a recunoscut acuzatiile in acest dosar, pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei."Nu exista niciun indiciu temeinic pentru sustinerea afirmatiilor inculpatei Alesu Floarea in sensul ca se temea de posibila sa sanctionare de catre inculpatul Dragnea Liviu, care avea calitatea de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, ori pentru sugerarea ipotezelor ca ar fi existat, in mod real, riscuri cu privire la finantarea activitatii DGASPC Teleorman, respectiv, cu privire la aprobarea organigramelor ori statelor de functii pentru aceasta directie", mai scrie magistratul Stefan Pistol.Judecatorul mai arata ca din supravegherea video, audio si prin fotografiere, precum si localizarea sau urmarirea prin mijloace tehnice a unor persoane implicate in acest dosar nu rezulta vinovatia lui Liviu Dragnea. De asemenea, acest lucru nu ar rezulta nici din datele obtinute la perchezitia domiciliara si perchezitia informatica.In cazul uneia dintre martore care a dat detalii despre cele doua secretare, judecatorul a spus ca acestea sunt subiective."Toata lumea vorbea in institutie ca cele doua erau protejate de presedintele Consiliul Judetean, respectiv Liviu Dragnea"."Este adevarat ca la urmarirea penala nu am facut nicio afirmatie in sensul ca cele doua ar fi fost protejate de presedintele Consiliului Judetean Teleorman Liviu Dragnea facand numai afirmatii in sensul ca cele doua ar fi fost protejatele directoarei Alesu Floarea, insa explic acest lucru prin faptul ca si d-na Alesu Floarea le proteja tot prin prisma partidului si protectiei pe care le aveau de la domnul Dragnea Liviu. Lucrand la sediul PSD Organizatia Judeteana se subintelegea ca cele doua erau protejate de catre domnul Liviu Dragnea", sunt o parte din declaratiile acesteia."Martora prin aceste afirmatii a depasit obiectul si limitele audierii sale ca, exprimand puncte de vedere, presupuneri si deductii personale, evident subiective, prin care a incercat sa justifice, dupa 3 ani,declaratiei initiale cu referire la implicarea inculpatului Dragnea Liviu in mentinerea in functie a celor doua angajate", scrie Pistol.Magistratul a aratat caEl exemplifica acest lucru cu citate din marturie.- "Explic acest lucru prin faptul ca si d-na Alesu Floarea le proteja tot prin prisma partidului si protectiei pe care le aveau de la domnul Dragnea Liviu;- lucrand la sediul PSD Organizatia Judeteana se subintelegea ca cele doua erau protejate de catre domnul Liviu Dragnea;- fiind in subordinea Consiliului Judetean presedintele acestuia avea posibilitatea de a face numirile directorilor la DGASPC Teleorman;- chiar personal domnul Dragnea cand a numit-o pe doamna Alesu Floarea ne-a prezentat-o tuturor angajatilor;- imi aduc aminte ca Liviu Dragnea a mai fost al sediul DGASPC Teleorman de cateva ori, insa nu pot preciza motivul pentru care a venit la sediul directiei;- personalul directiei se temea foarte mult de consecintele eventualelor declaratii date la DNA datorita reactiei directoarei Alesu Floarea si presedintelui Dragnea Liviu, in sensul ca se temeau ca isi vor pierde locul de munca;- Liviu Dragnea era un felin sensul ca toata lumea il asculta, sa nu il supere;- potrivit cadrului normativ existent numirea, revocarea si sanctionarea directorului general al DGASPC Teleorman se facea de catre presedintele Consiliului Judetean Teleorman".