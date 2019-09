Din celula de la Rahova, Liviu Dragnea se plange judecatorilor ca informatiile din serialul "Valiza" s-au scurs de la DNA

Care sunt motivele lui Dragnea

El cere judecatorilor anularea unei rezolutii a Inspectiei Judiciare, prin care una dintre plangerile facute impotriva procurorului DNA, Alexandra Lancranjan, care-l ancheteaza in dosarul Tel Drum, a fost inchisa. Inspectia Judiciara a clasat plangerea sa pe 24 iunie 2019.Dragnea se plangea ca procurorul ar fi dat dovada de rea-credinta in timpul anchetei sale, fapt ce ar fi dus la vatamarea drepturilor sale procesuale.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor este cercetat de DNA in dosarul Tel Drum, pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si frauda cu fonduri europene.Fostul lider al PSD se plange ca procurorul de caz ar fi efectuat cercetari in cazul Tel Drum, solicitari de inscrisuri si audieri de martori, desi infractiunea de abuz in serviciu ar fi fost prescrisa.Era vorba de infractiunea de abuz in serviciu in privinta privatizarii frauduloase a Tel Drum, fapta prin care s-ar fi prejudiciat bugetul CJ Teleorman.Este vorba de una dintre acuzatiile pentru care Dragnea a fost cercetat in 2013, iar faptele au fost clasate initial. Procurorul Alexandra Lancranjan a solicitat instantei infirmarea acestei clasari, in cadrul anchetei Tel Drum."In ciuda faptului ca avea cunostinta ca infractiunea privind privatizarea Tel Drum fusese cercetata in cadrul dosarului nr. 337/P/2009, aceasta nu face nicio distinctie si nicio precizare si solicita infirmarea rezolutiei si redeschiderea urmaririi penale inclusiv cu privire la aceasta fapta.Or, acest aspect consideram ca reprezinta o incalcare flagranta, cu stiinta, a normelor de drept material ori procesual incidente, urmarind si acceptand vatamarea drepturilor domnului Liviu Dragnea," se arata in cererea de chemare in judecata.Un alt motiv invocat de Dragnea este faptul ca investigatiile/rapoartele OLAF realizate in acest caz nu-l vizau pe el, "sub niciun aspect, acesta nefiind persoana vizata in cadrul acestor investigatii, asa cum rezulta din documentele pe care le atasam."In sprijinul acestei teze, fostul politician a depus un inscris de la OLAF. Dragnea este nemultumit de faptul ca Alexandra Lancranjan a redeschis acest caz in baza investigatiilor/rapoartelor OLAF."Cum este posibil ca procurorul sa porneasca urmarirea penala impotriva acestuia, cu privire la infractiunile mentionate mai sus (fraude cu fonduri europene - n.red.), argumentand cu faptul ca au aparut elemente noi, respectiv investigatiile OLAF, in conditiile in care in sarcina domnului Liviu Dragnea nu s-a retinut nicio incalcare a vreunui text de lege si nici nu a facut obiectul investigatiei OLAF?", se mai arata in cererea de chemare in judecata.Mentionam ca dosarul Tel Drum de la DNA se bazeaza pe o investigatie OLAF care constata o frauda masiva cu fonduri europene in domeniul constructiei de drumuri si recomanda recuperarea integrala a 21 de milioane de euro. Una dintre fraude se refera la societatea Tel Drum.De altfel, Liviu Dragnea se judeca la Curtea de Justitie a UE cu Comisia Europeana tocmai pentru anularea raportului OLAF care constata frauda cu fonduri europene in dosarul Tel Drum.Nu in ultimul rand, Dragnea arata ca are suspiciuni privind ancheta jurnalistica denumita "Valiza", publicata de RISE Project, si banuieste ca o parte din informatii ar fi provenit de la DNA."Totodata, un alt aspect care ne ridica mari suspiciuni este episodul care a fost lansat in spatiul public denumit Valiza in ceea ce il priveste pe domnul Liviu Dragnea, respectiv documentele care au fostundeva pe proprietatea unui taran din Teleorman.Suspiciunie noastre se refera la faptul ca in dosarul 986/P/2014 perchezitia informatica a inceput de peste 4 luni, dar rezultatul perchezitiei nu ne-a fost comunicat nici pana astazi.Pornind de la suspiciunile noastre, am conchis ca poate exista situatia in care, in realitate, daca nu majoritatea, atunci anumite documente care au aparut in continutul asa ziseigasita si predata catre RISE Project sa fi fost predate dintr-o alta sursa. Consideram ca si in acest caz trebuie verificate toate aspectele invocate de noi," conchide Liviu Dragnea.Fostul politician mai sustine ca in dosarul Tel Drum nu ar exista nicio proba "directa sau indirecta" impotriva sa.," se arata in cererea de chemare in judecata.Procesul deschis de Dragnea a primit termen la Curtea de Apel Bucuresti pe 6 noiembrie, potrivit portalului instantelor.